Año nuevo, vida nueva. Menos para Jorge Azcón y el Gobierno de Aragón, que en su estreno de 2024 frente a los medios de comunicación aragoneses -tras la breve intervención en el Cecop- ha mantenido el tono nacional, centrado en la política del Gobierno central, con el que terminó el ya pasado 2023. La intervención ha tenido lugar tras las primeras horas de reunión de trabajo de todos los consejeros en el edificio Pignatelli, con el objetivo de poner en común las prioridades de todos los departamentos para el presente año. Sin embargo, los reales decretos aprobados este miércoles, las cesiones a los independentistas o el caso de las empresas catalanas han copado el discurso del presidente.

"Ha llegado el momento de gestionar y de poner los proyectos en marcha", ha comenzado Azcón, que ha asegurado que cuentan con "el principal instrumento para mejorar los servicios públicos", como es el presupuesto aprobado a finales de 2023. Unas cuentas para el año de las que el presidente ha vuelto a destacar como "presupuestos sociales", aprobados por "una amplia base política". Un año que vendrá condicionado, según el líder del Ejecutivo, por "unos problemas internacionales que afectarán a la economía aragonesa", como el conflicto en Ucrania, en Gaza o la previsible desaceleración internacional. Por contra, Azcón ha señalado que los indicadores económicos aragoneses "son mejores que los de la media nacional".

Hasta ahí, las perspectivas de futuro a corto plazo del presidente, que veloz ha vuelto a incidir en la situación nacional. "La inestabilidad del Gobierno central llega a las comunidades autónomas, que estamos extraordinariamente preocupadas", ha aseverado Azcón, que ha criticado que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez "solo está preocupado por su interés particular, cediendo a un chantaje en toda regla". "La política no puede estar condicionada por la mentira y el chantaje", ha señalado el líder popular, que ha lamentado que esa situación "la pagan los aragoneses".

El presidente aragonés ha criticado que "no es comprensible" que exista la posibilidad de que algunas ayudas lleguen a Cataluña y no a otros territorios nacionales, porque "se relega a las otras comunidades autónomas". "La política no puede basarse en la extorsión, que es insoportable, y la sufren el resto de españoles", ha continuado Azcón, que considera que este Gobierno central "está dejando caer aquello que más defendía, como era la igualdad". "No vamos a permitir que ninguna medida que llegue a otras comunidades no tenga impacto en Aragón y rechazamos que este chantaje sea a costa de nuestra comunidad", ha sostenido el líder del Ejecutivo, que ha criticado a Sánchez no convocar la conferencia de presidentes, cuya petición lideró el propio Azcón.

"Hasta donde haga falta"

El presidente del Gobierno de Aragón ha repetido lo ya anunciado hace un par de días sobre que la DGA agotará los recursos jurídicos disponibles en el caso de que "se rompa el principio de igualdad". Por ello, Azcón ha mantenido que el Ejecutivo autonómico llegará "hasta donde haga falta dentro de la legalidad" para evitar que Cataluña salga con ventaja de los pactos firmados con el Gobierno de España. En esa línea ha criticado la posible publicación de las balanzas fiscales, "algo que se haría para difundir la idea de que España roba a Cataluña". "Sería el ejercicio de insolidaridad más importante de la democracia y el mayor ataque a la igualdad entre comunidades que se recuerda", ha sentenciado Azcón.

"Los aragoneses no vamos a humillarnos a Sánchez", ha sostenido el presidente autonómico, que considera que su condición de líder del Ejecutivo le da "la responsabilidad política y jurídica para defender a Aragón". El líder del PP en la comunidad ha criticado al PSOE, tanto a nivel nacional como autonómico, porque su actitud puede provocar "un trato desigual".

Por último, el presidente aragonés ha hecho referencia al impulso de regreso de empresas a Cataluña ha exigido Junts en los últimos día. Crítico desde el primer momento con esa posibilidad, Azcón ha dicho que el Gobierno de Aragón se pondrá en contacto con firmas afincadas en la comunidad y ha compartido la opinión del tejido empresarial y la CEOE en las últimas horas. "Estoy convencido de que los representantes empresariales defenderán el sentido común y la libertad de empresa", ha terminado el presidente, que ha repetido la idea de que Aragón será "alfombra roja a las empresas y favorecerá su llegada con fiscalidad favorable, un régimen jurídico y garantizando la paz social".

Jorge Azcón ha iniciado su intervención recordando a César Alierta, el gran empresario aragonés fallecido este miércoles, del que ha destacado "sus pasiones, entre las que se incluían esta tierra, la familia o el mundo empresarial" y del que ha asegurado que se seguirá recordando "la figura de todo un aragonés ilustre".