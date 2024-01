Nuria Gayán: "No deberíamos hacer guerra política en salud pública"

Aragón es la segunda comunidad con la mayor tasa de gripe de España. A nivel nacional está bajando y aquí seguimos de subida. ¿Estamos peor que otras comunidades?

En el conjunto de España se observa que estamos en el pico, pero por comunidades autónomas es bastante dispar. Es habitual que en el norte empiece antes y luego vaya descendiendo y en Baleares y Canarias llega en último lugar; pero este año se observan diferencias entre Cataluña y Valencia muy significativas. En la primera está bajando y la segunda está en fuerte subida. En Aragón seguimos en subida y desconocemos cuándo vamos a llegar al pico, pero creemos que ya falta poco. Sí que es cierto que también hay un problema con los sistemas de información, que no son comparables. Algunas comunidades toman datos de manera más exhaustiva y otras no. La ponencia de alertas se reunió hace dos días en Madrid y se habló de que hay que trabajar más en que la información tenga mayor comparabilidad.

¿Se llegó a algún acuerdo?

Todavía no se puede dar a conocer porque son acuerdos que hay que plasmarlos por escrito y presentarlos en la Comisión de Salud Pública del 18 de enero.

¿Se esperaba un comienzo de invierno tan problemático en cuanto a los virus respiratorios?

En realidad, sí, porque la curva de gripe aparece siempre todos los inviernos. Estamos en una situación equivalente a la anterior a la pandemia, así que era de esperar. Quizá las tasas de incidencia son un poco más altas que las de 2019, pero eso es porque ha habido unos años en los que el virus de la gripe no ha circulado y ahora lo hace con más intensidad; aunque no es nada que se salga de lo que es una epidemia de gripe en las últimas décadas.

En pandemia, la gripe 'desapareció'. ¿Estamos demasiado alarmados? volvemos a hablar de incidencia.

Es cierto que la pandemia marca un antes y un después en el conocimiento que tiene la sociedad en general respecto a las epidemias y las enfermedades respiratorias. El concepto de incidencia se dio a conocer en la pandemia, ni los medios de comunicación ni los ciudadanos conocían este término y esto es bueno. Es bueno que tengamos más concienciación, una mejor información y también que algunas medidas se pueden tomar también para la gripe.

El PP fue muy crítico y acusó de improvisación al Gobierno con el covid. Ahora el PSOE le acusa de lo mismo al Gobierno actual. ¿Entiende esas críticas?

En mi opinión en los temas sanitarios que se refieren a la salud pública no deberíamos hacer guerra política porque son temas en los que las decisiones tienen que venir desde el ámbito técnico. Es cierto que nos ha sorprendido mucho la nueva ministra convocando a una reunión, un pleno del Consejo Interterritorial sin haber hecho previamente la ponencia de alertas y vigilancia y sin haber reunido a la Comisión de Salud Pública, a la que nos convocaron después, para el 18 de enero. Si hay reunión urgente se puede convocar, pero en el orden correcto, sin embargo se hizo en el orden contrario al que se hace habitualmente y eso sí que supone una improvisación a nuestro juicio, porque se pusieron medidas que no venían ni propuestas ni avaladas por los epidemiólogos ni por los expertos.

Sin tener en cuenta la convocatoria, la ministra lo que hizo fue avalar la postura de Aragón. Mascarilla obligatoria en los centros de salud para sanitarios en contacto con pacientes y para estos en la sala de espera.

Es cierto que lo que ha dicho la ministra se parece mucho a lo que ha hecho Aragón, pero también que cada comunidad es diferente y a día de hoy hay comunidades en las que la incidencia está bajando y ya no van a ser aplicables esas medidas. Y también es cierto que nosotros, en centros sociosanitarios hemos sido un poco más exigentes porque hemos obligado a todos los profesionales que estén en contacto directo con una persona interna a llevar mascarilla aunque no tengan síntomas.

Han sido muy críticos con la convocatoria extraordinaria del Consejo Interterritorial. El consejero acusó a la ministra de «alarmar» a la población.

Es importante seguir la legalidad tal y como está establecida, es importante tener un respeto institucional, que las cuestiones se hagan de la manera correcta. No se puede acudir a un artículo de una ley que habla de una situación de emergencia siendo que no estamos en el covid; en una situación en la que cada comunidad tenía medidas en función de su situación. Es mejor que las propuestas vengan siempre de los profesionales, de los técnicos de alto nivel que hay en todas las comunidades y también en el ministerio.

«En la vacunación, no ha habido improvisación sino adaptación al contexto»

Esta alta incidencia está haciendo daño a las urgencias. Los profesionales dicen que no pueden más y se dan muchas horas de espera para ser atendido.

Me gustaría explicar que en la dirección general de Salud Pública nos ocupamos de la salud de la población, de la vigilancia de las epidemias, del control de los alimentos, de aguas y de medidas de prevención y protección para la salud, cribados y vacunaciones, pero de competencia asistencial y de atención a pacientes en hospitales y centros de salud se ocupa el Servicio Aragonés de la Salud y la dirección general de Asistencia Sanitaria, que es quien puede responder con total rigor.

No le pregunto entonces por la necesidad de contratación de profesionales.

Claro, esa pregunta se le puede hacer al consejero o a los directivos porque si no, mezclamos asuntos y damos origen a confusión.

¿Ha habido improvisación en la vacunación de la gripe? Se anunció para febrero y al final, se abre el lunes para la población en general.

Es una cuestión de tener unas previsiones aproximadas y, después, conforme avanza la situación y tienes los datos encima de la mesa de cómo funciona la campaña, se toman las decisiones. No se puede decir que es improvisación porque vas adaptándote a las situaciones de cada momento. De igual forma que se hizo en las legislaturas anteriores, que se adaptaba en un momento dado a la vacunación a la población en general dependiendo de cómo estaba el contexto de toda la campaña y también con criterios técnicos.

Desde el PP se criticó mucho esos adelantos.

Vuelvo a lo que decía al principio: hay que dejar que se trabaje con arreglo a las informaciones que se tienen.

«Tenemos una memoria heredada de la Agencia de Salud Pública que queremos mejorar»

¿Ha crecido la citación para vacunarse en los últimos días?

Sí, aunque esa pregunta de la gestión concreta de las citas no es de mi dirección general pero sí, sé que ha crecido la citación porque estamos coordinados. Querrá decir que hemos transmitido el mensaje lo suficiente, hemos hecho un gran esfuerzo de comunicación con la ayuda también de los medios, de la importancia que tiene vacunarse o no ir a los centros de salud cuando hay síntomas menores.

¿Cuántos sanitarios se han vacunado? Otros años el porcentaje era bajo...

Tenemos un problema nacional porque los sanitarios se vacunan poco. Se está estudiando qué se puede hacer o dónde pueden estar las dificultades y los problemas. Necesitarían que fuera más accesible y no tuvieran que dejar su puesto de trabajo para vacunarse en otro centro. Estamos estudiándolo y es verdad que los datos no son muy finos. Hay que separar los sanitarios por tramos de edad y lo vamos a estudiar con más detalle.

Estos días se ve más promoción de la inmunización. ¿Se podría poner en marcha una para ellos?

Más que promoción para concienciarles, que también, hay que darles un acceso más fácil. Tienen las agendas muy llenas y hay que ponerles fácil la vacunación.

¿Es necesaria más educación sanitaria?

La educación sanitaria en la población es una de las competencias que tenemos en la dirección general y todo lo que hacemos nos va a parecer insuficiente porque nunca vamos a estar satisfechos ni autocomplacientes porque hay muchos aspectos de la educación sanitaria que trabajar. Vacunación, medidas higiénicas frente a la gripe, además de la mascarilla, el lavado de manos; pero también llevar una mascarilla limpia, que no tenga tres días de uso…

Hablando de otras cosas. ¿Cómo está la convocatoria para ser sede de la Agencia estatal de Salud Pública?

Tenemos mucho interés y es un interés compartido por todos. No hay colores políticos y tenemos un acuerdo del pleno de las Cortes, que ya es de hace casi dos años, y seguramente habrá también un acuerdo en esta legislatura en el momento en el que se abra la convocatoria. Estamos esperando a que el ministerio la abra para presentar nuestra candidatura. Hemos comprobado que en otros precedentes, como fue la Agencia Espacial, la convocatoria y la resolución fueron tan rápidas que en menos de tres meses ya estaba tomada la decisión. El plazo para la presentación de las candidaturas fue de solo un mes y hay que preparar muchos documentos. Tenemos una memoria que vamos a mejorar, una memoria heredada de la legislatura pasada que hemos asumido pero que queremos hacerla más completa. También vamos a preparar documentos del impacto que tiene la llegada de esa agencia a Zaragoza, tenemos que hacer un esfuerzo por hacer una candidatura excelente. Y luego ya dejar que la comisión institucional tome su decisión. No hay convocatoria todavía pero no podemos esperar porque no nos daría tiempo. Hay dos grupos de trabajo. El Impulsor, que es interno, compuesto por miembros del Gobierno de Aragón y también del Ayuntamiento de Zaragoza, que ahora hemos añadido porque antes de esta legislatura pasada no tenía representantes. Y luego el grupo institucional, de mayor calado, que también se ha ampliado y que continúa con los trabajos de preparación de la candidatura.

¿Lleva retraso la convocatoria?

La ley de creación de la Agencia de Salud Pública se quedó en las Cortes como proyecto de ley. No se tramitó porque se acabó la legislatura. En la actual pensamos que se retomará; cabría la opción de que se presente otro proyecto de ley, pero por lo que conocemos va a volverse a llevar a tramitación. Ya sabemos lo difícil que va a ser conseguir que se apruebe una ley, ya lo estamos comprobando, salvo quizá una, que será la ley de amnistía. Además hay que hacer otra convocatoria para descentralizar la sede, que se podría hacer antes de aprobar la ley, y entonces el ministerio tendrá que hacer una memoria y nos tendría que dar información cuando convoque, pero no sabemos cuando se va a hacer.

En una de sus comparecencias en las Cortes habló del traslado del Laboratorio de Salud Pública.

Estamos en la fase de búsqueda de nuevos emplazamientos. El edificio actual es muy antiguo, eran antiguas viviendas de lo que fue el director provincial de sanidad hace dos siglos. No vemos fácil la rehabilitación de ese edificio y estamos trabajando en buscar otro edificio.

¿Hay plazos?

No. Esta situación lleva décadas así y esperamos que en esta legislatura el laboratorio se ponga al día, que tenga mayor capacidad porque ahora ampliar técnicas ya empieza a ser un problema por el espacio, por no hablar de las condiciones del edificio, que no son las mejores para un laboratorio. Estamos buscando el edificio que pueda ser más adecuado, propio o de otros con algún tipo de alianza, porque hay que trabajar en todas las opciones.