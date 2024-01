Carlos Hernández (Tosos, 1960) y Daniel Durán (Zaragoza, 1958) apuran el último café que toman juntos antes de poner punto y final a más de 40 años de servicio en el Cuerpo Nacional de Policía. Ambos repasan con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN una trayectoria de lucha antiterrorista durante los años de plomo de ETA, de investigación y de miles de cábalas para amarrar sus objetivos policiales y, ya en su última etapa, de pedir, seleccionar, ordenar y entregar uniformes al frente de la sección de vestuario. Juntos han compartido más de la mitad de sus vidas –«¡igual hemos dormido en el mismo sitio más veces que él con su mujer o yo con la mía!», bromea Daniel– porque se han partido la cara el uno por el otro desde el mismo día en el que finalizaron su periodo de formación.

«Mi primer destino fue la Cuarta Reserva General (CRG) de Logroño, que fue la primera que se creó de las 22 que hubo posteriormente. Lo que se denomina ahora UIP era antes la CRG. Viene a ser la misma funcionalidad, pero la UIP es más moderna», se arranca Carlos. «Yo estuve en Barcelona primero. Y luego ya vinimos hacia la reserva en el 81», comienza Daniel. «En Zaragoza ya coincidimos en el año 82. Y ya nos pegamos en la reserva aquí hasta después de las Olimpiadas. Después de las Olimpiadas de Barcelona del 92, todas las compañías de reserva se disolvieron y se crearon las nuevas unidades UIP», continúa Carlos. «Un matiz. ¿Por qué se quitaron las reservas antiguas? ¿Molestaban? Eso es lo que nunca he entendido yo. ¿O era mala imagen?», le interrumpe Daniel. «Igual cuestión de imagen», suspira Carlos.

Quien escucha a Carlos y a Daniel asiste a una clase avanzada de historia en la que es inevitable que brote una palabra: ETA. Dice Daniel que es «lo que había antiguamente», cruza los dedos Carlos para que la nación no tenga que vivir «otra transición» y ambos coinciden en lo mucho que han sufrido sus familias durante sus viajes al norte. «Los años más duros fueron en el norte. Entrar allí, en el norte, me refiero a San Sebastián y a Vitoria también, aunque íbamos menos... Aquello era entrar allí y entrar en una selva de guerra», rememora Carlos. «Lo que contaba yo el otro día, que había que ir con la pistola en la mano por si acaso venían por atrás. Ahora se lo dices a la gente y te dicen: ¡qué me estás contando!», añade Daniel. «Ahora no tiene nada que ver. Antes, por ejemplo, de uniformidad no podías ir por la calle. Allí arriba por descontado, pero es que en el resto de España la gente tampoco iba como se suele salir ahora del cuartel para tomar un café», relata Carlos. «O vienes incluso a tomar café de uniforme, exacto», replica Daniel. «En los 80 y los 90 era impensable porque te exponías a que cualquiera que estuviera identificado con la banda de terrorismo te pegara todos tiros. Y, con los años que llevamos, hoy en día voy con la parienta (sic.) a cenar a un bar o a un restaurante y siempre me pongo mirando a la puerta. La parienta ya lo sabe, se pone de espaldas a la puerta y, yo de frente», completa Carlos.

Ahora, sin esa presión, analizan cómo ha cambiado la forma de trabajar del cuerpo desde que les hicieron entrega de su primer uniforme. Ambos recuerdan las guardias de los tiempos de la Compañía de Reserva –«siempre había uno que se quedaba en el cuartel las 24 horas», subraya Carlos– y cuánto han cambiado las cosas desde entonces. «Entonces, si ocurría cualquier cosa, él (el de guardia) era el encargado de llamar al resto de compañeros. Te llamaban uno por uno y con suerte de que tuvieras teléfono», dice este. «¡Claro! Si no tenías teléfono, tenían que ir a tu casa a buscarte a ver si estaba», le interrumpe Daniel. «Hasta el año 90 o por ahí», iza la voz Carlos. «No es tan allá, pero es lo que había. Y, si no tenías fijo, mandaban un coche a tu domicilio y te decían: A las seis de la mañana salimos», ejemplifica Daniel. «Como anécdota, el 20 de junio de 1986 era el cumpleaños de mi señora y estábamos comiendo de postre un helado en casa. Nos acabábamos de cambiar de casa y no teníamos teléfono fijo. A las tres de la tarde, suena clin en el timbre de abajo, cojo el telefonillo y me dicen que me estaban esperando porque a las cuatro salíamos desde el aeropuerto de Zaragoza a Melilla», recuerda Carlos. «Imagina cómo se preparaban las cosas», ríe Daniel. «El helado a mitad se quedó», prosigue Carlos.

A mí sí que me desconcierta que llegamos a un nivel que ya no es una labor policial, sino funcionarial. El auténtico policía vocacional tiene que estar en la calle. Y, el patrullero, más. Yo eso siempre lo ensalzaría y lo elevaría a donde haga falta Carlos Hernández - Policía Nacional

También han vivido desde dentro la transformación del propio cuerpo –«a partir de unos años a esta parte ya han venido todos los derechos», aplaude Daniel– y de la mentalidad de las nuevas generaciones. «Antiguamente, el que podía meterse a la Policía se metía porque a lo mejor le gustaba o porque era una forma de buscar salida. Hoy en día, pienso que hay mucha gente que entra por tener una estabilidad de trabajo, no porque realmente le guste la Policía y se vuelva loco por entrar», aventura Daniel. «Se ha convertido en un medio para subsistir y ganar un sueldo. ¡Tampoco todo el mundo, eh», exclama Carlos. «Es que antes un policía era un policía. ¿Hoy? (palmas de las manos hacia arriba)», lamenta Daniel. «A mí sí que me desconcierta que llegamos a un nivel que ya no es una labor policial, sino funcionarial. El auténtico policía vocacional tiene que estar en la calle. Y, el patrullero, más. Yo eso siempre lo ensalzaría y lo elevaría a donde haga falta», reflexiona Carlos.

Sea como sea, a Carlos y a Daniel se les acaba el tiempo porque la jubilación ya les llama entre un sinfín de anécdotas y una amistad de la que presumen con orgullo. «La mayor discusión que tenemos ahora es porque él no quiere jubilarse», finaliza Carlos. «Si es que me tengo que ir por la fuerza», concluye Daniel. ¡Eso es todo, amigos!