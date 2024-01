No es sencillo encontrar en las filas de las carnicerías aragonesas a gente interesada en los cortes de conejo. Ni entero ni a la mitad este animal es el elegido por muchos ciudadanos que han hecho de pollo, cerdo y ternera un inamovible de sus dietas.

Para María José, por ejemplo, el conejo desapareció de su menú porque «tenía un sabor más fuerte que otras carnes» y porque prefería «la facilidad de encontrar ya las piezas separadas». Algo que en un animal de menor rendimiento, como es el caso del conejo, es más complicado de conseguir. Otros consumidores, como Marta, no rompen la tradición y siguen fieles a lo que este animal fue siempre en casa: «Un plato de celebración, de domingo, que no se consume de forma habitual».

¿Es lo normal? ¿Volverán aquellos tiempos de razón casi semanal? Las previsiones no parecen marcar esa dirección. Así lo expresa José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA): «Ha ido desapareciendo de algunos mostradores y puede ser que no resulte atractivo por la forma de presentación en los lineales». Como bien incide Oliván, en la mayoría de las ocasiones la presentación es la del animal «tal cual, tan solo desollado».

La causa no es solo la posible aprensión que pueda generar ver al animal presentado así, sino la falta de costumbre. «Las nuevas generaciones no están habituadas a estas carnes», reflexiona el representante de UCA, que cree que en muchos casos «los más jóvenes no saben preparar platos de conejo y por eso no comen».

De cara a volver a entrar en las neveras de los consumidores, Oliván –y el sector– ven en la reinvención la posibilidad más factible. «Quizá hay que disimular un poco más el producto o generar algunos derivados», explica el secretario de UCA, que insiste en que pese a ello el conejo «se está convirtiendo en una carne para paladares que ya conoce el saber, porque lo ha tenido antes en casa». Sea como sea, la sencillez debe estar en el plato: «Hoy no tenemos tiempo ni la capacidad para hacer platos tan elaborados como antes y apostamos por cortes mucho más sencillos».

Entre esa razón y mantener una tradición casi centenaria de Castejón de Valdejasa, Alberto Sancho impulsó Tío Nicasio, una tienda online de productos de calidad con el escabechado como especialidad y el conejo como protagonista.

«El conejo forma parte de la gastronomía de Castejón, por eso no hemos notado un gran bajón en las ventas», reflexiona Sancho, que sí admite que es una carne que se vende «un poco menos» que antes. Adaptados a la reducción de paladares ansiosos de estos cortes, en Tío Nicasio comenzaron a comercializar raciones individuales: «Son perfectas para una persona, para el que se quiere dar el capricho, y no se obliga al cliente a tener que comprar todo un conejo y congelarlo o que coma toda la familia aunque no quiera». Una solución, además, hecha para estos tiempos de mucha celeridad en la cocina. «Cada vez tenemos más cortes y más variedad», cuenta Sancho, que ha llegado a ver «hamburguesas de conejo» en esa búsqueda del producto derivado perfecto.

Un negocio familiar y pegado al territorio, nacido hace más de una década con la feria que Castejón de Valdejasa dedica a su plato más típico. «Fue un homenaje a la gastronomía del pueblo y para poner el valor el escabechado», cuenta Sancho, fiel a una receta de casi un siglo de vida: «Nos basamos en los años 40, cuando la gente comía lo que tenía a mano y buscaba un plato socorrido para sus comidas. Un trozo de conejo escabechado y una ensalada eran suficientes».