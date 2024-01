Es la cifra anual más alta, ya que se notificaron 3 llamadas en 2019, 7 en 2020 y 2021, respectivamente; 11 en 2022; y 13 el año pasado, cuenta desde Sevilla María José Sánchez, directora de este teléfono, que tiene ámbito nacional. Ese aumento, asegura, «se debe a que el recurso es más conocido, no significa que haya más abuso o maltrato», reconoce. Sí que tiene claro que «solo se ve la punta del iceberg» y lo compara con la situación de hace 20 o 30 años de la violencia de género, que había «pocos recursos y poco conocidos». Sin embargo, tiene claro que «cumplir años no resta derechos».

En cuanto a los tipos de maltrato, el que se da más a menudo es el psicológico, que es «la puerta de entrada», aunque no hay solo un tipo sino que se van mezclando. Existe el psicológico, la coarción y el abandono, que se fusionan; le sigue el económico, el físico, la negligencia o el automaltrato, cuando el mayor «emplea estrategias como decir ‘si con la edad que tengo, para que voy a manejar las cuentas’; o ‘para que voy a decir esto si yo ya soy mayor...’». Por eso insiste en que «el maltrato va más allá del daño físico», asegura, ya que aunque se dé, no está aislado y se une a otras violencias.

En cuanto al perfil, en el 63% de los casos son mujeres y el 37% hombres, y respecto a las edades, al igual que a nivel nacional, la franja en la que es más habitual en Aragón es entre los 81 y los 85, seguido de las franjas de 76 a 80 y de 86 a 90, y de mayores de 90. A menor edad, menor maltrato, según los datos de Confemac.

La mayor parte de las violencias se dan en el ámbito familiar (35) frente a cinco en las residencias de mayores. Y se da la paradoja, que es similar a nivel estatal, que «quienes más llaman son los hijos y, al mismo tiempo, quienes más agreden», señala Sánchez. Quien más accede para informar también son los vástagos en un 40%, mientras que en el 14% es la propia víctima, y el resto nietos y otras personas como amigos y otros familiares.

En Aragón, el 60% de los agresores son hijos, acusados por sus hermanos porque existe «un conflicto, no colaboran», etc. Uno «llama para decir que otro, el cuidador, le prohíbe que tenga una reunión con la madre; y además está notando que hay un uso indebido del dinero». También se da el caso de que quien avisa es la residencia porque ven que en la cuenta «no hay dinero para pagar ese mes». Y dan agresiones de trabajadores de los centros de mayores (15%).

Sánchez asegura que durante la pandemia detectaron un «tanto por ciento muy elevado», sobre todo de aquellos que notificaban abandono, negligencia, falta de cuidados o por soledad no deseada por «el aislamiento que teníamos».

Pese a que Confemac tiene su sede en Sevilla, el servicio atiende a toda España y al usuario «le vamos a orientar en el recurso más adecuado de su ámbito y, si es necesario, a derivar a servicios sociales, trabajo social, a la Fiscalía o al Servicio de inspección de residencias», explica Sánchez. Desde la Confederación venían trabajando contra el maltrato y el buen trato a mayores desde 2017, también con charlas de sensibilización, un servicio de voluntariado, campañas de sensibilización, el programa Desatar, que busca no atar a los mayores en las residencias de mayores porque «cuando se produce una caída las consecuencias son peores».

«Hay que empoderar al mayor para que denuncie»

La mayoría de los casos de maltrato a mayores no se llega a denunciar, de hecho, a nivel nacional solo lo hace el 15%. «Que un padre acuse a su hijo es muy difícil, tiene que ser un caso muy crítico», asegura María José Sánchez, directora del teléfono contra el maltrato. En algunos casos , no lo hacen porque «no tienen capacidad para denunciar o tienen mermadas sus capacidades cognitivas».

Una de las características en el caso de que se lleve a cabo la demanda, es cuando tiene las capacidades cognitivas bien pero no de movimiento. Quien llama es uno de los hijos para denunciar al hermano. Pero un tiempo después «si se quiere ratificar tendrá que hacerlo» la persona mayor maltratada y si no lo hace «se vuelve a la casilla de salida y con un ambiente mucho peor». El agresor en esos casos «juega con que no se ha ratificado y se benefician». Por eso Sánchez señala que hay que «empoderar a la persona mayor para que sea agente de su propio cambio», ya que debe ser ella misma la que decida que camino seguir,

Asegura la directora del teléfono contra el maltrato que es necesario «poner límites» pero «estamos hablando de que quien maltrata es un hijo y es difícil que le ponga límites». Esto se debe a que «además de maltratarla es la persona que le ofrece un cuidado y tiene al lado cuando hace falta». En el teléfono han escuchado: «¿cómo voy a denunciar porque me expolia el patrimonio si es quien viene todos los días a verme?».