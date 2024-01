"El PP y Vox se miran de reojo aunque aparenten solidez"

¿Cómo ve al Gobierno PP-Vox?

Creo que están subidos de soberbia, ajenos a la realidad aragonesa y asumiendo unas formas impropias de lo que sería el respeto al debate parlamentario. El Gobierno de Aragón está ahora en una cruzada con Madrid, por el perfil del presidente, que parece que está haciendo puntos en términos nacionales, dejando de lado para lo que ha sido elegido. Y continúan con una lógica que se ve clara en los presupuestos, la que ya teníamos antes con el PSOE, pero aumentada: la privatización, la externalización, la alfombra roja a los de siempre y el no prestar atención a la ciudadanía.

Pero las partidas de Sanidad, Educación y Servicios Sociales suben por encima de la media del presupuesto.

Lo que sube por encima de la media son las partidas de privatización, externalización y de transferencia a la iniciativa privada de recursos públicos. En Sanidad, se escudan en que no hay a quien contratar, pero no se actúa sobre los problemas estructurales, como el transporte sanitario urgente. ¿Dónde se va el dinero que se está pagando a la empresa para que pague salarios? Entre 500 y 600.000 euros al mes que ingresa para pagar nóminas se los está quedando porque no los está pagando a los trabajadores. Puedes subir las partidas para la concertación sanitaria, pero eso no es mejorar la sanidad pública.

¿Teme que vengan recortes si se frenan los fondos europeos?

Llevamos tres o cuatro años denunciando que tenemos unos ingresos ordinarios por la vía impositiva insuficientes. Estos años, las transferencias del Estado y los fondos derivados de Europa han incrementado sobremanera los recursos de la comunidad. Pero lo que no podemos hacer es mermar nuestra capacidad de recaudación por la vía de las rebajas fiscales a los de siempre. Cuando dejen de llegar esos fondos extraordinarios, esos 300 o 400 millones de déficit estructural se van a incrementar. En el último caso de la reforma del PP, se lo perdonamos a las grandes superficies comerciales y a los hijos de los ricos. El sindicato de inspectores de Hacienda decía que Aragón recauda con relación a su PIB y el resto de comunidades 450 millones menos de lo que podría. Nosotros pedimos subirles los impuestos a los ricos y a las grandes empresas. El 10% de nuestro presupuesto se inyecta directamente a la iniciativa privada. Y ni siquiera se les pide que a cambio de ese dinero garanticen el empleo durante los doce meses siguientes. Nosotros pensamos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Ya se lo afeábamos al anterior Gobierno, y ahora el PP ha aumentado esa dinámica.

IU estaba en la oposición la legislatura pasada y ahora. ¿Qué cambios ve en el Ejecutivo?

Lo primero, la prepotencia y la pelea cultural en el ámbito de los derechos que nos parece preocupante. Vemos recortes en la prevención de la pobreza, la prestación complementaria al IMV, el recorte del 90% en cooperación, la eliminación de las cuestiones básicas a nivel medioambiental... Y en políticas culturales están marcando su sesgo reaccionario y ultraderechista, como con Periferias en Huesca. La libertad que ellos quieren es la que nos impide al resto tener derechos. De los polvos de la pasada legislatura vienen estos lodos.

¿Cómo ve al PSOE en la oposición? ¿Y a Teruel Existe, que vota algunas cosas con el Gobierno?

Es muy complicado girar el barco 180 grados en unos meses. Recuerdo debates con Javier Lambán en los que le decía que eran momentos de elegir reforzar los servicios públicos, acabar con las alfombras rojas sin condiciones, abandonar proyectos como la unión de estaciones... Y Javier Lambán eligió. El problema está en que ahora, cuando el PP sigue con esas políticas, lo tienen complicado. Lo que tenemos que hacer las fuerzas de izquierdas es dar la pelea económica y cultural a este Gobierno que ha asumido las prácticas ayusistas. Y Teruel Existe ha elegido, a nuestro juicio, la trinchera de colaborar con un Gobierno que no va a traer nada bueno al territorio. Los pueblos necesitan más sector público y este Gobierno es contrario a ello.

¿Ve algún matiz entre lo que gestionan el PP y Vox? ¿O les ve cómodos juntos?

Creo que en el Gobierno se miran de reojo por mucho que quieran aparentar solidez. El PP no está cómodo y sigue habiendo una pugna entre la derecha y la ultraderecha. Están permanentemente disputándose quién es el más reaccionario de la clase. Al PP se le nota que tiene experiencia de Gobierno, mientras Vox está centrado en su agenda programática. Lo preocupante es que el PP se conforme y no solo abrace la política reaccionaria, sino que saque pecho de ella: tener franquistas confesos en direcciones generales, la derogación de la ley de Memoria democrática... Nosotros creemos que realmente esa es la política de este PP.

La derogación de la ley de memoria se presentó el 20-N y luego se presentó el plan de concordia. ¿Han tenido más noticias?

Tienen la mayoría suficiente para derogar la ley, pero las políticas de memoria van a seguir existiendo porque la legislación nacional lo ampara y porque hay una vocación popular, del movimiento memorialista, de los académicos y la población que entiende que mirar de frente el pasado garantiza la no repetición y que considera que la memoria, la justicia, la verdad y, en la medida de lo posible, la reparación, son fundamentos básicos de cualquier democracia. No se puede construir una democracia sobre fosas comunes como en este país. Entendemos que cuando el PP habla de concordia se sitúa en posiciones equidistantes del franquismo. Ese es el problema, que tenemos una derecha no homologable a cualquier derecha europea, sino a la ultraderecha.

¿Cómo intentará cambiar estas políticas dada su limitada capacidad de acción con un escaño?

Nosotros seguimos defendiendo la garantía de los derechos sociales desde la prestación de los servicios públicos con prestación directa. Y la vertebración territorial. No puede ser que la primera decisión de un Gobierno sea cerrar la escuela de Caneto. Seguiremos pidiendo la redistribución de la renta y un modelo productivo que tenga en cuenta el cambio climático.

¿Qué espera de la comisión de investigación de las renovables?

Que aclare cómo se están haciendo las cosas, porque mucho se hizo mal. Pero el Gobierno PP-Vox no puede utilizar la comisión para no hacer los deberes de planificación. Lo que es una solución no puede convertirse en problema. Muchas afecciones provocadas por las renovables serán difíciles de reparar.

¿Cómo valora el funcionamiento de Sumar en Aragón?

Estamos en el camino de construcción. En Aragón mantenemos reuniones periódicas de seguimiento del trabajo del diputado común, Jorge Pueyo, tuvimos una asamblea abierta y seguiremos abriendo la participación. La propuesta de IU es un frente amplio que, respetando la diversidad, multiplique la capacidad.

Cuando Podemos se desvinculó de Sumar en el Congreso, en Aragón celebraron que ahora tendrían un cauce de participación directa, pese a que ya tenían un diputado.

No voy a juzgar lo que haga otra formación, pero creo que fue un error. Si miras lo que tenemos enfrente, hay que explorar la unidad por todos medios. Se entienden mal determinadas coincidencias en términos políticos.

¿Qué opina de que Podemos votara en contra del decreto del subsidio del paro?

Creo que fue un error mayúsculo, aunque el texto sea mejorable. Lo que no puedes hacer es bloquear los avances que contenía ese decreto por cuestiones de táctica partidista.

Tras esto, ¿ve posible repetir el frente amplio en Aragón?

No lo sé. Hay que ver qué agenda está imponiendo la derecha y la ultraderecha y qué proyecto queremos construir: un modelo de país que garantice los derechos de las personas, mitigar el cambio climático y avanzar en la igualdad.

Este año celebran congreso federal. ¿Qué espera? ¿Habrá candidato de Aragón?

Espero que salgamos reforzados. IU es imprescindible en cualquier opción transformadora desde la izquierda en este país. Lo importante es el proyecto.