Prevención y responsabilidad. Estas han sido las dos palabras más repetidas entre los primeros vacunados de gripe en horario vespertino en el centro de salud de La Bombarda. A las 15.00 horas se ha abierto la inmunización y durante los primeros minutos el flujo ha sido constante. Sin prisa pero sin pausa, ya que las citas eran escalonadas. "Trabajo de cara al público y viene mucha gente con mascarilla", ha reconocido la primera en la fila, una joven que no ha querido decir su nombre porque iba con prisa ya que "tengo que irme a trabajar". A su alrededor no ha habido muchos casos pero sí en el trabajo y "no quiero cogerla", ha asegurado.

El segundo en entrar a la sala de vacunación ha sido Alberto Rodríguez, de 56 años, que tiene claro que no quiere ponerse enfermo. Antes no se había vacunado porque era solo para grupos de riesgo. De hecho, él no se había inmunizado antes y sus familiares ya lo habían hecho. "Me vacuno por mí y por ellos", ha insistido. La vacunación permite que "los centros de salud no estén tan saturados", ha explicado. Además, coger cita ha sido fácil y más a este horario, ya que trabaja por las mañanas. Te puede interesar: SANIDAD La incidencia de gripe se modera en Aragón También Miguel Ángel ha elegido el primer día para vacunarse, y María Pilar, de 58 años, quien es habitual de la vacuna. "He tenido familiares con gripe que lo han pasado muy mal", ha asegurado, para señalar después, que la vacuna es positiva para "prevenir" sintomatología grave y también por "responsabilidad", ya que así se evitan los contagios, al igual que con la mascarilla o el lavado de manos. La vacunación ha comenzado este lunes para la población en general, ya que ya estaba abierta para los de riesgo y los niños. En Zaragoza hay cinco centros de salud con agenda de tarde para vacunarse entre las 15.00 y las 17.00 horas: Actur Oeste, Valdespartera, Fuentes Norte, Sagasta y La Bombarda, y en estos casos la cita para también se podrá hacer a través de Salud Informa.