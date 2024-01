Lo mejor es predicar con el ejemplo. Y eso es lo que ha hecho este lunes por la mañana el presidente de Aragón, Jorge Azcón. El mismo día que se ha abierto la vacunación contra la gripe de la población en general. Y él ha acudido al centro de salud de Sagasta y se ha inmunizado.

Además, el presidente del Ejecutivo autonómico ha publicado un vídeo en redes sociales en el que ha animado a la población a seguir su ejemplo. "Quiero pedirte un favor, quiero pedirte que te vacunes", ha iniciado el vídeo, en el que ha recordado que en estos momentos la incidencia de gripe sigue al alza en Aragón, con 303 casos por cada 100.000 habitantes frente a 167 de una semana antes, según los últimos datos facilitados el pasado jueves. En España, sin embargo, la curva parece que ya está descendiendo.

Vacunarse, dice Azcón, "no solo te ayuda a ti, si no que ayuda a todos los que están a tu alrededor", sobre todo a los más vulnerables, que son las personas mayores. Desde esta mañana no solo la población de riesgo puede inmunizarse, sino toda la población. "Solo tienes que pedir cita y te vacunas. Es muy rápido, no cuesta nada y nos ayudas a todos", a los amigos, a los familiares, a la gente que trabaja contigo y "también a que el sistema sanitario pueda centrarse en aquellas cuestiones que son realmente graves", sentencia el presidente, que concluye el vídeo diciendo: "Vacúnate, que es una muy buena idea".

Abierta la campaña de vacunación contra la gripe a toda la población aragonesa

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón ha abierto este lunes las citas para la vacunación de la gripe a toda la población, que puede obtenerse por medio de la web o la aplicación de Salud Informa.

En Zaragoza hay cinco centros de salud con agenda de tarde para vacunarse entre las 15.00 y las 17.00 horas: Actur Oeste, Valdespartera, Fuentes Norte, Sagasta y La Bombarda, y en estos casos la cita para también se podrá hacer a través de Salud Informa.

Aunque inicialmente estaba previsto que la campaña de vacunación se abriera a toda la población el próximo febrero, se ha decidido adelantarla ante el incremento de la incidencia de gripe, que ha pasado de 167,5 casos por 100.000 habitantes en la última semana de 2023 a 303 casos en la primera de 2024.

La directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, insistió la semana pasada en la importancia de la vacunación de la gripe al subrayar que "existen evidencias científicas que demuestran como después de sufrir una gripe podemos también tener un mayor riesgo de sufrir un evento cardiovascular, como un infarto".

"Y conviene recordar -añadió- que esta vacuna nos protege frente a la enfermedad a nosotros mismos y a las personas cercanas con las que convivimos o que nos rodean", de manera que aunque la mayoría de los casos transcurren con sintomatología leve, se puede contagiar a una persona más débil o con una situación de mayor riesgo para la salud "que desarrollen complicaciones y necesite un ingreso hospitalario".

La cobertura en Aragón de la vacunación de la gripe, a 7 de enero, se situó en el 56 por ciento de la población diana de los grupos de edad a los que se recomienda. Para el grupo de edad de 6 a 59 meses, que se ha introducido esta campaña por primera vez, es del 41,75 %; de más de 60 años del 57,25 y de más de 80, del 79,1 %.