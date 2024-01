El PSOE aragonés lleva cinco meses en la oposición tras perder las elecciones municipales del pasado mes de mayo y en la primera Ejecutiva Regional del partido de este 2024, su líder, Javier Lambán, ha disparado contra un Gobierno aragonés "que no gobierna sino que se dedica a hacer oposición al PSOE y a Pedro Sánchez" y ha tratado de "elevar la moral" a los suyos poniendo la vista en el triunfo de 2027.

Hasta entonces, los socialistas afrontan más de tres años a la sombra de la oposición casi en todos los rincones de Aragón. Para salir del desánimo, Lambán ha confirmado este martes que "no dimite»"ni adelantará los procesos congresuales para elegir su relevo en la comunidad y ha anunciado que el partido impulsará su actividad militante con sus banderas de siempre: la igualdad, la memoria democrática, el municipalismo y el Estatuto de Autonomía de Aragón.

El expresidente aragonés ha vuelto a la palestra pública tras varias semanas de ausencia para criticar con dureza al Ejecutivo PP-Vox por centrar sus esfuerzos en "hacer la oposición al PSOE" y "·no gobernar Aragón". Por eso, ha asegurado que el cometido de los socialistas en este nuevo año será "poner a trabajar" al Gobierno aragonés. Con este pretexto, ha rechazado responder sobre los últimos pactos del PSOE y los partidos independentistas, para no "pervertir" el contenido real de lo tratado en la Ejecutiva Regional. Algo afeado al instante por el PP, cuyo portavoz, Fernando Ledesma ha lamentado que Lambán se haya "quedado mudo frente a las cesiones al independentismo de Sánchez".

"Desde el Pignatelli no se gobierna, se hace oposición al PSOE, y es una agencia de publicidad de quien ocupa la presidencia", ha denunciado Lambán, que ha criticado las campañas de imagen del presidente Jorge Azcón, "capaz de inventarse una tormenta de nieve para hacerse una foto a costa de suspender 114 rutas escolares" o de elevar a una categoría extraordinaria "la campaña de vacunación de la gripe, que ocurre todos los años".

Lambán ha vuelto a asegurar que el Ejecutivo PP-Vox "vive de las rentas" de la herencia recibida por el cuatripartito, y ha criticado que en este tiempo "no han aportado ni una sola iniciativa nueva". Un "espectáculo de Gobierno", ha criticado Lambán, que pese a tener más recursos, ha dicho, "vuelve a apostar por la iniciativa privada" en lugar de reforzar los servicios públicos. El incremento "del 30%" de las listas de espera o el cierre de la escuela de Caneto le ha servido como ejemplo de aquellas medidas en las que el PSOE "siempre estará enfrente".

De nuevo, y ya son varias las ocasiones en las que el líder de los socialistas se agarra a estas propuestas que nacieron la pasada legislatura, Javier Lambán animó a Jorge Azcón a no dejar morir sus iniciativas sobre la sostenibilidad de la sanidad pública, la lucha contra los incendios, la ampliación de los regadíos y el modelo energético propio. Si antes el PP no recogió el guante, ¿por qué lo haría ahora? "No somos excesivamente optimistas, pero nuestra obligación es intentarlo", ha dicho como respuesta. Lo harán a través del Parlamento aragonés, con solicitudes de comparecencia del presidente y los consejeros y explotando la vía de las proposiciones no de ley.

La vida orgánica

La primera Ejecutiva Regional del año ha dejado el compromiso del secretario general de poner en marcha el partido para "ganar en 2027". Lambán ha reiterado que él no se presentará a la reelección y ha descartado presentar su dimisión como posible estrategia para anticipar su relevo.

"Los calendarios orgánicos los decide la Ejecutiva Federal y, para alterarlo, yo tendría que presentar mi dimisión, cosa que no voy a hacer", ha dicho con meridiana claridad, asegurando que sus compañeros le piden mayoritariamente "que siga". Rodeado de nuevo de su núcleo duro –Darío Villagrasa, Mayte Pérez, Lola Ranera y Juan Antonio Sánchez Quero–, el elefante en la habitación del cambio de liderazgo seguirá cogiendo peso en la sede de Conde Aranda hasta que unos u otros muevan ficha.