Las cifras bailan pero el significado es el mismo. El sector del transporte en la comunidad denuncia la falta de entre 1.000 y 2.000 camioneros que permitan cubrir toda la demanda existente y seguir realizando su servicio a pleno rendimiento. Una complicada situación que pudieron abordar en la sede de la Delegación del Gobierno junto a representantes del Gobierno central, Ejecutivo autonómico, Guardia Civil y autoescuelas, entre otros agentes implicados en el buen desarrollo de la logística por carretera.

La demanda de ese millar de transportistas no es nueva y se engloba dentro de un contexto mundial desfavorable para el transporte de mercancías por carretera. La falta de conductores especializados no se limita a las fronteras aragonesas, siquiera españolas. La crisis de camioneros se puede encontrar en todas las economías, golpeando al desarrollo económico internacional.

En la reunión mantenida se perfilaron unas primeras pinceladas de lo que parece ser un protocolo de actuación coordinado entre empresarios, asociaciones y administración pública, que se han marcado como reto acelerar la tramitación de licencias y permisos de extranjería con el objetivo de que, ante la demanda del sector y las dificultades para encontrar trabajadores en España, trabajadores de fuera de la Unión Europea se pongan al volante de los camiones aragoneses.

Las primeras reacciones del sector tras finalizar la reunión fueron positivas. Fernando Viñas, secretario general de Fetraz (Federacion de Empresas de Transportes de Mercancías de Zaragoza) vio el encuentro como «positivo» y ratificó que el problema «no es solo aragonés, sino que afecta a la situación del sector en toda España y en la economía mundial».

Viñas insistió en que las complicaciones que sufren las empresas de transporte «repercuten en la economía de todos». «Los primeros afectados somos nosotros, pero toda la sociedad lo nota», afirmó el representante de Fetraz, que celebró la intención de las administraciones de acelerar las diferentes tramitaciones a las que se enfrentan las empresas y los trabajadores: «Facilitar el acceso de los conductores es importante, por eso es positivo que desde las administraciones se hable de que se quiere coordinar la tramitación para que sea más sencilla la llegada de conductores extranjeros», dijo.

La primera toma de contacto fue buena pero no permitió sacar conclusiones fuera de la general. «Hemos creado un grupo de trabajo y seguiremos en contacto», afirmó Viñas, prudente a la hora de dar plazos o fechas, «porque hay que ver entre todas las partes del sector cómo se pueden llevar a cabo estas tareas», indicó.

«Todo lo que sea agilizar será bienvenido y cuanto más tiempo, mejor», afirmó el secretario de Fetraz, en relación a las primeras estimaciones que quieren dejar en medio año la tardanza en resolver el papeleo entre permisos de conducir, licencias de extranjería y contratos formales de trabajo. La estimación de cuántos se necesitan se cifra en «entre 1.000 y 2.000 nuevos conductores» para la comunidad, mientras que para toda España Viñas cree que se pueden contratar hasta 30.000 nuevos transportistas.

Así, la logística por carretera necesita de un importante parche para resolver su presente, mientras mira al futuro con otro problema «por la media de edad de la mayoría de los conductores y por la falta de relevo en las siguientes generaciones», señaló. «Todas estas acciones se deben hacer dignificando la profesión y concienciando a la sociedad de que las complicaciones repercutirán con peores servicios o falta de suministros», completó.

En la misma línea reaccionaron desde Grupo Sesé. El responsable de Asuntos Públicos de la compañía, Héctor Cebrián, valoró «positivamente por la voluntad mostrada por parte de las administraciones» la primera toma de contacto entre los representantes del sector y las instituciones públicos. Una buena sintonía con el objetivo de «reducir los tiempos necesarios para la incorporación de nuevos conductores a la profesión dentro de un contexto de creciente escasez», dijo Cebrián.

«Desde el momento de la solicitud de los permisos de trabajo hasta que se pueden subir al camión suelen pasar varios meses. lo que genera costes económicos y dificultad de dar una respuesta a las necesidades de hoy», reflexionó Cebrián, que destacó que con las nuevas medidas «se pretende reducir los tiempos mediante la coordinación entre todas las adminsitraciones, permitiendo simultanear la tramitación de algunos procesos».

Sobre la propuesta del delegado de Gobierno, Fernando Beltrán, de intentar reducir a seis meses la tramitación, el representante de Sesé afirmó que «con la predisposición mostrada por las administraciones públicas y empresas somos optimistas y esperamos ver pronto los resultados».

En el otro lado del debate se encuentra Tradime (Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera), que no estuvo presente en la reunión de trabajo con las instituciones y que lamentó no haber sido invitada. Su presidente, José Antonio Moliner, señaló que con esta acción mostraron «falta de compostura» y se preguntaba si la reunión era para «solo unos pocos». «Nadie debe olvidar que representamos a más de 2.500 vehículos y a unas 800 empresas en la comunidad», concretó Moliner. Desde la asociación señalaron su disposición para acudir al futuro encuentro que tendrá lugar, entonces sí, con todos los agentes del sector, pero insistió en que deberían ser considerados como «asociación empresarial» y no bajo otra denominación.