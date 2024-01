El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha declarado nulo el contrato de adjudicación del transporte sanitario no urgente a la unión temporal de empresas (UTE) Transalud en 2020 al estimar el recurso interpuesto por las empresas Transport Sanitari de Catalunya S. L. U. y Transportes Aéreos Sanitarios Isleños S.A. (TASISA), que se presentaron al concurso público, pero no resultaron adjudicatarias.

Asimismo, declara el derecho de los recurrentes a la adjudicación del lote 2 del contrato del transporte sanitario no urgente en 2020 (el relativo al transporte de los sectores sanitarios de Zaragoza I, II y III y Calatayud; el más cuantioso, de cerca de 26 millones para cuatro años).

Además, la sentencia de la sección número 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA condena al Gobierno de Aragón o bien a adjudicar el lote en cuestión a las empresas demandantes o indemnizarlas por una cuantía que la sentencia no determina todavía. También condena a la Administración autonómica a abonar las costas del procedimiento, que fija en 1.500 euros.

La sentencia, firmada el pasado 10 de enero y trasladada a las partes el día 17, la ha comunicado hoy el Ejecutivo aragonés, que ha hecho una convocatoria de urgencia este viernes a las 17.00 horas para informar del asunto con la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, y el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

El auto tendrá "graves repercusiones económicas en las arcas autonómicas", han denunciado desde el Gobierno autonómico, que recibe una sentencia condenatoria por un contrato que se aprobó en la pasada legislatura, bajo el mandato del cuatripartito de Javier Lambán, siendo consejera de Sanidad Pilar Ventura en el momento de la formalización del acuerdo contractual.

La sentencia estima alguno de los argumentos por los que las empresas denunciantes señalaban irregularidades en el contrato. El TSJA estima que los pliegos del contrato no preveían "demoras autorizadas" en la ejecución del mismo por "falta de disponibilidad de medios materiales" para llevar a cabo la prestación del servicio.

No solo eso, sino que señala que la empresa adjudicataria no disponía de "ningún vehículo" y ello obligó a demorar el inicio de la prestación del contrato tres meses. Algo, señala el auto, que no contemplaban ni los pliegos ni la ley de Contratos. Insiste el auto en que lo que se produjo fue una "demora consentida y autorizada por la Administración".

Por eso, concluyen los jueces, que procede anular la formalización del contrato y la nueva adjudicación del mismo a los recurrentes si su oferta cumplía los plazos iniciales. Como el contrato ha finalizado, el Gobierno de Aragón deberá indemnizarles por una cuantía todavía por definir.

La reacción del Gobierno PP-Vox

El Gobierno PP-Vox ha criticado con dureza este varapalo judicial. En la comparecencia pública de urgencia, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Mar Vaquero, ha asegurado que podían esperarse "la falta de transparencia del Gobierno de Lambán, que se ha visto con la ocultación de datos de las listas de espera", pero ha dicho que no se esperaban "esta condena por irregularidades en la adjudicación de un contrato. Este es el verdadero legado del PSOE: irregularidades y una falta de celo en el cumplimiento de la ley".

Vaquero, acompañada por el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, y el director general de Asistencia Sanitaria y Planificación, Ramón Boria, ha calificado la sentencia como "clara, dura y demoledora" y ha denunciado los efectos que esta indemnización tendrá en las arcas públicas.

Según Boria, la indemnización podría llegar a entre uno y dos millones de euros.