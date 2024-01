Tras doce meses de espera y de hincar codos en los apuntes ha llegado el día más esperado del año para los aspirantes que optan a una de las 363 plazas de especialización sanitaria en Aragón. Los examenes han dado comienzo a las 16.00 horas en las facultades de Derecho y Educación de la Universidad de Zaragoza, donde una hora antes los estudiantes hacían fila con nerviosismo antes de entrar a la prueba que les cambiará la vida.

"Estoy muy nerviosa, no puedo ni hablar ahora mismo porque me juego mi futuro hoy", aseguraba Carmen, una joven aspirante de 25 años recién cumplidos que espera para ser llamada a una de las aulas donde se examinaría del MIR. A su lado, su compañera Paula, de 24 años, estaba un poco más tranquila y afirmaba que, después un año de preparación, "esto ya está hecho, creo que irá bien".

Entre los más de mil aspirantes, Javier también tiene 24 años y opta por una de las 82 plazas que ofrece Medicina Familiar en Zaragoza. "No estoy nervioso, ya he hecho todo lo que podía y por más que lo piense ahora no va cambiar nada", asegura. En su caso, han sido 365 días en los que "me he pegado la mayor parte del año estudiando para esto". Largos meses de estrés y nervios que "se han magnificado sobre todo esta última semana". El joven lleva más de tres días sin coger su teléfono móvil, "no quería distraerme, ni recibir mensajes de nadie porque me iba a saturar pensándolo", expone.

Hace una semana, Javier y sus compañeros, que optan por la misma especialidad, hicieron un simulacro previo al examen. Un calentamiento que a más de uno le jugó una mala pasada. "Nos lo pusieron muy difícil y salió bastante mal. No nos dieron ni las notas por no desanimarnos antes de la prueba final, pero el mal para muchos ya estaba hecho", añade el joven, que espera un mejor resultado hoy.

A poca distancia de los aspirantes para el MIR se encuentran los futuros y futuras enfermeras que hoy se enfrentan a su examen del EIR. Sandra, estudiante de 23 años, llevaba desde las dos de la tarde a las puertas de la facultad de Derecho. "Antes de salir de casa me he despedido de mis padres y de mi novio y he dejado el teléfono apagado en mi habitación", explica la joven. En su caso, lleva preparando este momento desde abril del año pasado, "cuando terminé la carrera de Enfermería".

Durante esos largos meses de estudio, Sandra estuvo trabajando en el hospital San Jorge de Huesca cubriendo una vacante "hasta septiembre, cuanto terminé y me dediqué por completo a prepararme el EIR". "Me levantaba a las nueve de la mañana, paraba a comer y seguía hasta las diez de la noche", recuerda sobre sus días pasados. A minutos de comenzar el examen, se centra en las palabras que le llevan diciendo meses sus seres queridos: "Estas más que preparada para conseguirlo", recita.

Algo parecido han vivido sus amigas. "Nosotras también llevamos desde abril estudiando", señala Lucía, quien a sus 24 años asegura que "ser matrona es el futuro que quiero". Después un largo periodo "sin tener casi vida", las tres amigas han decidido que viajarán a Budapest para "celebrar que, sea lo que sea, vamos a estar un tiempo tranquilas", comentan entre risas nerviosas.

Los aspirantes a una plaza de Psicología, de las que apenas se ofertan un centenar en toda España, afrontan el examen como una prueba de fondo. Jara, de 24 años, se presenta por segunda vez después de "una semana de nervios acumulados y dos años de estudio".

Ahora toca esperar a que pasen las 4 horas y media que dura la prueba y calmar los nervios hasta el 26 de enero, cuando los aspirantes sabrán si han conseguido una plaza para su especialidad sanitaria. Serán 82 puestos para Medicina Familiar y Comunitaria, 38 para enfermería familiar, 17 en Pediatría y áreas específicas, 12 para Medicina Interna y 10 para Psiquiatría.