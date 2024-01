Irene Montón, que se examina este sábado del MIR: «Intento no pensar que me juego todo mi futuro»

Irene Montón participó el sábado pasado en un simulacro del examen MIR que este sábado volverá a hacer ya en serio. «Verte en la facultad ayuda a tener menos nervios», asegura; y además permite que «no sea todo nuevo, será como una reexperimentación porque el choque inicial ya te lo has llevado», reconoce.

Este simulacro le ha servido para volver a mirar algunos temas porque «aunque no adquieras muchos conocimientos, sí que es buena esa leída de memoria reciente», señala.

La joven lleva preparándose más de año y medio para esta prueba. En el último tiempo en una academia en Zaragoza (CTO) porque «es más cómodo y te pautan el estudio y no hay que pensar qué hacer cada día». En los últimos tres meses la media de estudio son entre diez y once horas, asegura.

Preguntada por si en la prueba de hoy se juega parte de su futuro, asegura que intenta «no pensarlo así, pensar que no hay más allá me pone nerviosa». Sí que sabe que es una prueba importante a la que «voy a dar todo de mi, voy con confianza», afirma con contundencia.

En cuanto a la especialidad que va a elegir según la nota que obtenga, no lo tiene claro y eso «hace que esté más aliviada, porque hay un gran abanico». Le gustan más las «médicas, generales, pediatría u oncología» y menos, «por habilidad personal, las quirúrgicas», señala.

Faltan profesionales de Atención Primaria y puede estar entre sus opciones pero reconoce que «es una especialidad que no se vende bien dentro de la carrera». Explica que a todos «nos gusta la medicina» y en ese caso es «la barrera de entrada» pero también es cierto, señala, que los profesionales «están más quemados, hay más guardias, y las condiciones laborales no son las mejores». Todo ello hace que no sea una de las especialidades más demandadas. «Es bonita pero tiene menos perspectiva de futuro», sentencia.

Como la mayoría de los estudiantes que hoy realizan la prueba, después del examen irá a una fiesta. Después, casi todos «nos dejamos una semana de autocuidado personal». Irene se va con sus amigas a Tenerife, a los carnavales; otras irán al sudeste asiático, etc. Antes intentarán «dormir y desconectar» antes de poner la plantilla porque «en la academia ya nos dan una estimación» de la nota.

César Oseira (Medicina): «Me fui a prepararme a Oviedo para no distraerme»

César Oseira (Zaragoza) decidió al acabar la carrera irse a Oviedo para prepararse el MIR, que este sábado realizará en la ciudad asturiana porque hasta ayer tuvo clase. «Me vine en junio» tras acabar la carrera, aunque el estudio comenzó antes ya que sexto curso en la universidad son solo prácticas y el Trabajo Fin de Grado. Desde verano está «todo el día estudiando» ya que eran unas once horas diarias, aunque este mes de enero son «doce o trece». Él eligió salir fuera de Zaragoza «no tanto por si era la mejor academia (MIR Asturias) o si tenía los mejores apuntes, mi prioridad era no quedarme en Zaragoza porque me distraería mucho», asegura, ya que al tener cerca a sus amigos las tentaciones sería muchas. En Oviedo, sin embargo, «todo el mundo está estudiando», ya que son muchos los estudiantes (alrededor de 2.000) que cada año se trasladan a la ciudad para prepararse el examen. De hecho, se conoce como «vivir la experiencia de Oviedo».

Esta opción es más cara porque está el «gasto extra» de la vivienda, pero «la calidad de vida es buena y más barata» por lo que a sus padres también les pareció una buena opción. De hecho, «de lunes a sábado no gasto nada», ya que se dedica solo a estudiar.

Es optimista respecto al examen. «Lo llevo bien, dentro de mis notas y de cómo ha ido la carrera», asegura, aunque también asegura: «No me veo para el top 10 de España pero estoy contento de cómo he mejorado».

Una vez que termine examen y cuando sepa la nota tocará decidir qué especialidad coge. «Tengo un problema, me gusta todo». Su preferencia es realizar la residencia fuera de Zaragoza y una vez que termine ya volver, asegura César, que señala que su vida entera «quiere pasarla en Zaragoza, pero hasta entonces prefiero moverme un poco y ver otros hospitales».

Sí que tiene claro qué es lo que no le gusta, «las especialidades que tienen que ver con la muerte». ¿El motivo? «No me llaman porque emocionalmente y mentalmente tienes que estar preparado», asevera. Tiene claro que «son interesantes pero no me veo dando malas noticias», señala. Por eso no se ve en oncología, medicina interna o geriatría, «no me llaman pero con tanta mala noticia...» ya que al tratarse de un trabajo para toda la vida «prefiero algo más alegre», concluye.

Lucía Simón (EIR): «Al principio no pensaba que iba a ser tan duro»

Lucía Simón (Huesca) es una de las 9.000 jóvenes que se presenta al examen para conseguir una plaza en Enfermería. Sus últimos meses se resumen en «estudio, estudio y estudio» porque «no tienes más vida». Comenzó a prepararse la prueba en junio cuando acabó la carrera y en verano estuvo trabajando, así que fue a partir de octubre cuando se dedicó únicamente a la prueba. De su grupo de amigas de la carrera se presentan «casi todas», de hecho han sido un gran apoyo porque «si no hubiese sido por ellas hubiese estudiado menos», asegura.

Pese a que es un examen importante no considera que se esté jugando el futuro ya que «hay más oportunidades. Cada año sale el examen» y si, aunque lo duda, no consiguiese la plaza deseada , «me podría volver a presentar». Sin embargo, espera conseguir sus objetivos porque «voy a por todas».

Tiene claro que es «un examen abierto en el que te pueden preguntar de todo» y también que «hay preguntas que no voy a saber». De hecho, insiste en que se trata de una prueba «incierta y muy dura» aunque «lo llevo bastante bien».

Cuando comenzó a estudiar no sabía que «había tanto temario ni que iba a ser tan duro» porque pensaba que con tener hábito de estudio podría preparáselo; pero aún así ha tenido que echar muchas horas antes de presentarse hoy al examen.

Lucía quiere elegir la especialidad de matrona que es «en la que más nota se necesita y la que antes se acaba», reconoce. Le gustaría quedarse en Zaragoza para terminar su formación porque «está cerquita de casa y es un hospital grande», pero también reconoce que «si es necesario me iré donde haga falta». Lo dice convencida porque sabe que «son dos años» y luego podría abrir la bolsa de trabajo «donde yo quisiera».

Los informes señalan que actualmente hacen falta muchas matronas pero son plazas muy demandadas. Aunque siempre le había gustado, Lucía supo que esa era su vocación cuando «vi el primer parto en las primeras prácticas. Mi cabeza me dijo ‘tengo que trabajar en esto. Fue una necesidad’», asegura.

Una vez que acabe el examen, saldrá de fiesta por Zaragoza «si no estamos muertas» tras los nervios. Pero el viaje largo comienza el lunes, cuando «nos vamos a Budapest».