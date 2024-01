«El 4 de enero recibimos una comunicación de la Policía Nacional por unos restos que habían aparecido en unas obras que se estaban realizando en la calle José Luis Pomarón». Así empezó todo en la sección de Prevención de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, cuyo jefe de sección, Francisco Romeo, relataba ayer para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN la importancia de esta inesperada «sorpresa que habrá que aclarar a partir de ahora». Se trata de un descubrimiento que obliga a replantearse, nada más y nada menos, que el mapa de la Zaragoza del siglo XIII «en los últimos años de la ocupación islámica, previos a la Reconquista». En una investigación en la que ya están trabajando «desde el pasado día 11».

Así lo ha explicado este viernes Romeo, que apostillaba que los trabajos aún deben concretar muchos de esos detalles que ahora se basan en «indicios encontrados» en la zona de las obras de donde ya han rescatado restos de los «30 cadáveres» que han encontrado en esta necrópolis que «no existía en los mapas que hasta ahora había» de aquella época, el siglo XIII. «Han aparecido en una zona que no teníamos controlada en Patrimonio que existiera», reafirmaba. Es más, se temen «que era mucho más amplia», aunque es pronto para plantearse si toca hacer más catas en el eje del Huerva aguas abajo o en zonas aledañas a esta zona en obras.

Bajo unas naves sin uso

Ayer proseguían los trabajos de investigación mientras las máquinas proseguían con sus trabajos en esta parcela de la calle Pomarón donde se ubicaban unas naves fabricadas «a principios del siglo pasado». La constructora alertó rápidamente del hallazgo, afortunadamente, a la Policía Nacional y activó un protocolo que primero descarta que obedezca a alguna muerte violenta y luego se comunica a Patrimonio para determinar el valor histórico de lo encontrado.

¿Cómo se sabe que eran restos del siglo XIII? La prueba más contundente, según Romeo, es que esos 30 individuos identificados se encontraban en posición decúbito lateral mirando al sureste, es decir, hacia La Meca». Eso se sumaba a la proximidad a lo que tradicionalmente se ha definido como el perímetro que ocupó en su día la Zaragoza islámica y que comprendía desde la margen izquierda del Ebro, el eje de la calle Asalto en la margen derecha hacia la plaza Aragón, el paseo Pamplona y María Agustín y hasta lo que ahora es la plaza Europa. Son muchos los hallazgos de esta época que se han encontrado en el casco histórico de la ciudad», explicaba el jefe de sección de Prevención del patrimonio Cultural de la DGA.

¿Por qué allí?

¿Por qué allí? Esta es una respuesta que tendrán que ir despejando conforme avance la investigación, porque al final lo que el descubrimiento representa es que esa ciudad islámica del siglo XIII no solo saltó al otro lado del Ebro, sino también del Huerva. Y no se sabe hasta dónde llega su dimensión. «Quizá hay zonas de enterramiento muy amplias en la margen derecha del río, sobre todo hacia la calle Coimbra», apuntaba Romeo, quien advierte de que con todas las construcciones existentes en esa zona, muchas de ellas habrán tapado para siempre esos posibles restos musulmanes. Otras, las que se creen a partir de ahora «estarán obligadas a hacer catas arqueológicas antes de construir», avisa el técnico de la DGA. Y es que este emplazamiento pasa a ser lo que los arqueólogos denominan «punto caliente» en Zaragoza.

¿Se tienen que conservar esos restos de la necrópolis ahora que han salido a la luz? La respuesta definitiva llegará cuando concluya la investigación pero «no es lo habitual». «Al final, estos espacios funerarios no suelen contar con construcciones de valor patrimonial asociados y, al final, salvo que esos cadáveres fueran enterrados en su día con ajuar de la época, que se retira para conservarlo, cuando se sacan de allí solo queda la zanja donde fueron enterrados, y eso no tiene ningún valor, es solo una zanja», exponía Romeo. Lo que no quita para que desde Patrimonio sigan investigando: «veremos si seguimos haciendo catas ahora en otros puntos».

¿Y que se hace ahora con los cadáveres? Los arqueólogos que están trabajando en la investigación, ahora los van a estudiar, harán los análisis pertinentes siempre tienen un destino finalista que es ponerlos en custodia del Museo de Zaragoza. Sobre lo de redefinir los mapas de la ciudad, el tiempo dirá cómo se hace pero Romeo destaca que «fuera del casco histórico no ha habido demasiadas sorpresas, pero realmente desde la Antigüedad esta ha sido una ciudad potente». Quizá incluso más grande de lo que se conocía hasta ahora.