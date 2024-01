La oposición en las Cortes de Aragón se ha mostrado este domingo muy crítica con los primeros movimientos políticos de la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, desgranados en una entrevista publicada por este diario en su edición dominical. Las izquierdas critican el cierre «precipitado» del aula O Chinebro, en la aldea de Caneto, y el fiasco del CEIP Ana María Navales, así como el «ataque» a la educación pública fruto de la apuesta por el distrito único de escolarización.

«Nos encontramos con una consejera que está fuera de la realidad. La sentencia del TSJA sobre Caneto le dice que tiene que volver a poner la escuela en la situación en la que la dejamos nosotros», señala el portavoz del PSOE Educación en las Cortes, Ignacio Urquizu. El diputado alcañizano cierra filas con la gestión de Felipe Faci, exconsejero del departamento con el Gobierno de Lambán con el que Pérez Forniés es especialmente crítica, y alude a que «presentar esa visión tan negra de la situación da muestras de que cuando alguien quiere acabar con algo, lo primero que hace es hablar de ello». «Quieren acabar con la educación pública y así lo demuestran con los casos de Tierz, Magallón, Caneto y el Ana María Navales. Nos preocupa la entrevista porque apenas habalde la educación pública y la escuela rural», asevera Urquizu.

Igual de críticos se muestran desde Izquierda Unida Aragón. «La consejera sigue subida a lomos de una prepotencia inaceptable. Debe pedir perdón por la nefasta gestión en casos como el de la escuela de Caneto o el colegio Ana María Navales. Si no hubiese sido por la movilización de los padres y las madres, que se ha demostrado vital, ninguno de los dos colegios tendría un horizonte mínimo de certezas», denuncia el portavoz parlamentario de la formación, Álvaro Sanz. La consejera «no ha hecho más que poner palos en las ruedas y negar la realidad hasta que le ha estallado en la cara», critica Sanz, que insiste: «No ha aclarado si va a seguir obstaculizando o no el futuro de la escuela de Caneto y eso es vergonzoso. Debe asumir responsabilidades, esto es inaceptable».

Desde CHA también critican que la consejera "se refugia, constantemente, en la herencia recibida para intentar ocultar todas sus carencias, fracasos e incapacidad para presentar una propuesta alternativa real para la necesaria mejora de la educación pública aragonesa en todos los niveles". Así lo cree Isabel Lasobras, secretaria general de la formación aragonesista y portavoz en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidadades de las Cortes, que insiste en que "ni hay una apuesta decidida, ni proyectos de futuro para la mejora del sistema público educativo en Aragón".

Cita Lasobras el asunto de Caneto como "un ejemplo de su pésima gestión", pues "crea problemas donde había soluciones" y tras la sentencia de los tribunales "sigue sin reconocer los errores de su decisión ni asumir su responsabilidad política". "Es una muestra más de la falta de apoyo, en general, de este gobierno con la escuela rural en Aragón que necesita de más y mejores políticas públicas para mejorar su situación", dice Lasobras, en referencia a su "incapacidad de dar la solución urgente que se necesita para los centros escolares del sur de Zaragoza".

Por otro lado, la diputada de CHA critica que la consejera "no dice la verdad sobre el 'pin parental' que acuerdan con la ultraderecha, lo que demuestra que también en este tema elude su responsabilidad", a lo que se suma que no haya "ni una sola propuesta para universidad e investigación" y que planes como el distrito único "solo va a favorecer los intereses privados y no los de la escuela pública aragonesa".

Por su parte, Podemos se centra en el "intento de cierre" de la escuela de Caneto, una decisión debida a "motivos puramente ideológicos". "El PP ya demostró hace ocho años que la escuela rural le estorba y que su gestión al frente de educación se limita a engordar a través de más y más conciertos la escuela privada a la que sólo le importa el medio urbano que es donde puede hacer negocio. El tirón de orejas del TSJA poniendo en evidencia las mentiras de la consejera debería ser más que suficiente para que asumiera responsabilidades en primera persona y si no lo hace Azcon debería cesarla fulminantemente", señalaron fuentes de la formación morada.

Fapar, "preocupada" por la escasa participación de la comunidad educativa

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) se muestra «preocupada» por la escasa participación de la comunidad educativa en el Consejo Escolar. «Nos sorprende que se anuncie ya la prohibición del uso de móviles porque deja en mal lugar la participación de la comunidad educativa», denuncian, así como la judicialización de la escuela de Caneto o los cambios en escolarización porque no compartimos el criterio de zona única, principalmente porque es una renuncia a la responsabilidad de planificar utilizando la excusa de libertad de las familias, que ya tienen y una forma de fomentar desigualdades.

"Con respecto al informe PISA, las evaluaciones siempre tienen que estar al servicio de la mejora del proceso educativo, y a veces se han utilizado con fines políticos alejados de la realidad como sucedió con la LOMCE", critican desde la organización. "Esperamos que no se caiga en errores del pasado", explican, para manifestar que siguen "a disposición" del departamento para facilitar la participación.