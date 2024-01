¿Cómo ve al Gobierno PP-Vox?

Azcón no está en Aragón ni gobernando para la mayoría de los aragoneses; está gobernando para él mismo. Lo vemos en Pamplona; no sé los billetes de AVE que ha podido comprar ya para ir a Madrid... Su imagen siempre está rodeada de gente con trajes caros y no estamos viendo solucionados los problemas de Aragón. Seguimos con saturación en los hospitales, Caneto sin arreglar, las ambulancias... Hay muchos asuntos importantes que parece que para él no lo son y que solo está preocupado de dar su salto a Madrid.

¿Cree que Vox está condicionando las políticas del Gobierno o ve cómodos a los dos socios?

Yo no podría estar cómodo con Vox, y creo que Azcón no puede estar cómodo con un socio cuyas políticas son antifeministas, casi antisociales y antisistema. Lo que me preocupa es que les esté blanqueando. Nos preocupa que acepte políticas como cambiar el nombre de violencia de género por intrafamiliar. El señor Azcón se ha plegado a esas propuestas. También Teruel Existe y el PAR. Ahora Azcón es un rehén de Vox.

¿Cree que Vox está marcando más la agenda que el PP, pese a que les multiplica en votos?

Creo que, en las cosas importantes, Vox está marcando la agenda. No considero al PP un partido tan retrógrado como está siendo ahora. Como con la ley de Memoria Histórica, que ahora quiere derogarla porque lo pide Vox. El socio de Gobierno le tiene contra la pared. Y es muy fuerte que en pleno siglo XXI estemos volviendo a políticas de hace 80 años. No podemos tener gente en un Gobierno que haga olas a Franco. No podemos estar criticando cada día a ETA y tener en el Gobierno a gente que defiende a personas que hicieron más barbaridades que ETA en la dictadura. ETA fue una banda terrorista y lo que hizo Franco se puede calificar de terrorismo. Blanquearlo es peligroso.

Tras una legislatura en el Gobierno, ¿cómo lleva la oposición?

Después de la debacle electoral no ha sido fácil. Hemos pasado un luto para llegar hasta aquí y estamos analizando los errores. En las Cortes haremos oposición lo mejor que podamos por los aragoneses y aragonesas. El día a día no es fácil para un diputado en una casa como esta donde la actividad es vertiginosa, pero tenemos capacidad de trabajo y de ánimo. Hemos cogido fuerzas para tener un mejor resultado la próxima legislatura.

¿Llegó a pensar en seguir los pasos de Maru Díaz? Ella era la número uno en la lista, pero renunció al escaño por los malos resultados tras decir en la noche electoral que asumía la responsabilidad.

Esa noche electoral no fue fácil. La dirección política tomó la decisión de dar un paso al lado para seguir trabajando en la siguiente asamblea, que traería una nueva dirección. No fue fácil. Yo soy de los que pienso que cuando la comida en el plato está buena, se come. Y cuando está mala, también. Tuve una llamada de un buen amigo que me dijo que él me había votado y que teníamos que estar ahí. Para lo bueno y para lo malo. Y me hizo reflexionar. No es solo que pienses en dejar el acta: quieres esconderte y que no te vea nadie, porque toda la dirección nos sentimos responsables. Pero dar el paso al lado, que respeto muchísimo la decisión de Maru, casi no me dio tiempo a pensarlo. Por responsabilidad dije que había que seguir. Pero no es fácil y da vértigo estar tú solo. El tiempo que estemos, lo daré todo para intentar volver con más fuerza. Tan muertos no estaremos cuando seguimos en boca de todos.

Sí que tenía claro que no quería ser el nuevo coordinador autonómico. Será Marta de Santos, la única candidata. ¿Qué augura en esta nueva etapa?

Yo tenía claro que no me iba a presentar. Marta me pidió que la acompañara en la lista para no perder la experiencia acumulada de estos años, pero no quiero tampoco ningún cargo de relevancia en la nueva Ejecutiva. Ha salido una lista de consenso, después de intentar que en Podemos dejara de haber familias y fuéramos todos a una. Hay mucha gente nueva, solo repetimos cinco o seis. Ahora toca pasar el testigo y explicar lo aprendido, lo bueno y lo malo, para que no se vuelva a repetir. Lo afrontamos con ilusión.

¿Ve factible recuperar a gente que se ha descolgado del proyecto? Nacho Escartín, Violeta Barba, Maru Díaz...

No puedo hablar por decisiones personales de cada uno. Pero Podemos es de todos. Ahora hemos tenido un proceso de primarias y el que ha querido ha llamado, o le hemos llamado. Yo espero que vuelvan, porque tanto Violeta como Nacho como Maru han sido... Con Maru, especialmente, hemos trabajado codo con codo mucho tiempo y he aprendido mucho de ella. Espero que la política no les pierda. El día que se fue Maru para mí se fue la mejor política que había en Aragón.

¿Pero están haciendo algún gesto para que vuelvan?

Yo como diputado estoy centrado en las Cortes. La nueva dirección es la que se tiene que encargar de recuperar a gente. Y hay algunos que han vuelto. Vemos en las asambleas un cierto resurgir, gente de los inicios que ha vuelto. Podemos siempre tendrá las puertas abiertas a todo el mundo.

¿Dónde van a poner sus prioridades de oposición al Gobierno?

En Medio Ambiente, Educación y Sanidad. El ADN de Podemos sigue aquí. En su día, apretamos al PSOE, y al PP le vamos a apretar. Nos tendrá enfrente para defender todos los derechos sociales conseguidos.

Compartieron Gobierno con el PSOE y CHA, que ahora también están en la oposición. ¿Cómo es su relación?

A nivel personal, sigue la relación, pero cada partido hace su política. Con el tema del trasvase, Podemos está en contra de todos los trasvases, vengan de donde vengan. Quienes tendrán que dar explicaciones serán CHA e IU si el Gobierno estatal plantea el trasvase; y decir si se irán del Gobierno. Es una línea muy roja donde tenemos que estar todos los aragoneses a una.

Con la salida de Podemos de Sumar en el Congreso, ¿cree que se entienden votos como el ‘no’ al subsidio del desempleo?

Podemos entró en la política para que no hubiera recortes. Me quedo sorprendido de ver las declaraciones de Álvaro Sanz justificando un recorte, cuando aquí han votado a veces en contra de decretos sociales. En política intento ser lo más justo posible. Sabemos que a veces hay que comerse algún sapo, pero no se pueden dar clases de moralidad. Los catedráticos están en la universidad, no en las Cortes.

¿Por qué critica a Teruel Existe?

Me sorprenden sus políticas: vienen de un movimiento social progresista y le están aprobando un presupuesto a Vox, por mucho que quieran hablar del hospital de Teruel. Me sorprende que hagan esto con un partido que habla de ilegalizar partidos... Si nos leemos la ley, igual Vox sería el primero ilegalizado en este país.

¿Ve factible repetir la experiencia con_Sumar en más elecciones?

En la izquierda a la izquierda del PSOE, dos más dos nunca son cuatro. Puede haber una sola papeleta si todas las partes se ponen y si ceden todas las partes, todas, no siempre la misma. El problema es cuando solo cedemos los mismos. Hemos aprobado un documento donde decimos que nada de vetos y todo por primarias. Si empezamos una negociación con vetos, esa negociación está rota. Podemos no volverá a ser el pagafantas de la unión de las izquierdas.