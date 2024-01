Vuelven a sonar vientos de trasvase en torno al río Ebro. Aragón cierra filas contra el temor a que el agua de su principal activo natural se desvíe hacia otra comunidad y así lo ha refrendado este martes la vicepresidenta segunda y portavoz de la DGA Mar Vaquero. "No daremos ni un paso atrás", ha asegurado la vicepresidenta, por mucho que esa petición "llegue de otras comunidades, sean del PP o no, o del Gobierno central".

Así, Vaquero ha insistido en que "no se puede decir ni más alto ni más claro" una postura que "rechaza cualquier trasvase entre cuencas porque en Aragón no sobra agua y se necesita para el desarrollo presente y futuro de la comunidad". La situación, además, viene reforzada por "la reserva hídrica prevista en el Estatuto de Autonomía" y por la situación climática, ya que la comunidad "también padece sequía, con productos que tienen problemas por esta falta de agua y nada menos que 50.000 hectáreas pendientes de los regadíos". "Debemos seguir reivindicando el respeto a nuestra reserva hídrica, a que no se lleven a cabo los trasvases entre cuencas y que se siga cumpliendo el pacto del agua", ha completado Vaquero.

La vicepresidenta ha mantenido que Aragón es "una comunidad solidaria", pero que no puede serlo "a costa de las necesidades que debemos garantizar". Vaquero ha recordado que "hay otras vías" para satisfacer esos reclamos que llegan de otras comunidades, "como la reutilización o la desalación" y ha exigido que "se respeten las necesidades de Aragón". "Es un mensaje claro y contundente que cuenta con el apoyo unánime de los demás partidos, de todos aquellos que quieren defender el interés de Aragón", ha sentenciado Vaquero.

La postura nacional del Partido Popular

La situación salpica todavía más al Gobierno de Aragón porque son otros líderes del Partido Popular los que han solicitado estos trasvases. Más allá de los independentistas catalanes, el presidente murciano, Fernando López Miras, o el andaluz, Juanma Moreno Bonilla, se han mostrado favorables al trasvase entre cuencas. Vaquero, por su parte, no teme en una posición del PP que sea contraria a Aragón.

"Feijóo ha dejado claro que en materia del agua hay que llegar a acuerdos y nunca se ha manifestado en contra de Aragón", ha dicho la vicepresidenta autonómica, que ha adelantado que "no va a pensar" que esta postura cambie ahora. "Vamos a defender nuestros intereses ante cualquier comunidad y ante el Gobierno de España", ha asegurado Vaquero, que "no teme" que el presidente del PP "se posicione a favor de una u otra comunidad autónoma".

"López Miras habrá partido de un planteamiento en defensa de su comunidad y es responsable de cualquier postura que mantenga", ha señalado Vaquero, que ha mantenido que la DGA "sostiene la posición en defensa de todos los aragoneses". Sobre la propuesta del presidente murciano de mantener reuniones de carácter nacional, Vaquero ha asegurado que el Gobierno de Aragón "participará para llegar a acuerdos, pero con unos posicionamientos muy claros y sobre los que no vamos a dar ni un paso atrás". "Con aquello que nos corresponde debemos tratar de solucionar nuestros problemas, pero no podemos permitir que se quiera minimizar ninguno de nuestros recursos y ni mucho menos porque lo diga otra comunidad autónoma, por mucho que esté gobernada por el PP", ha matizado Vaquero.

La vicepresidenta segunda ha mantenido que existe contacto con el resto de las comunidades y que todos "conocen la posiciónj de las otras comunidades", pero que entiende que "es lógico que López Miras defienda sus intereses".

Donde tampoco ha encontrado fisuras Vaquero es en el seno del Gobierno de Aragón, pese a contar con un partido abiertamente trasvasista como Vox: "Ya se manifestó la semana pasada y dijo lo que pensaba ante la amenaza de la ministra Ribera, pero yo traslado la posición del Gobierno, que es en contra de cualquier trasvase".