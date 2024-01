La gastronomía es el "punto fuerte" de la oferta que Aragón expone este año en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), inaugurada este miércoles en Madrid por los reyes.

Con el lema Aragón, mil sabores y un destino, la comunidad lleva al mayor escaparate de promoción turística del territorio nacional la unión entre las diferentes instituciones para dar a conocer paisaje, riqueza cultural, materia prima y toda la diversidad del territorio aragonés.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación el consejero aragonés de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, quien ha explicado que España es una potencia mundial en turismo y Aragón, dentro del turismo interior, también es una potencia.

"Quizá lo que nos faltaba era vender la gastronomía de las tres provincias. Y son muchos los productos gastronómicos que se van a poder ver y degustar de Aragón en Fitur", ha añadido.

Según el consejero, "si no se come bien, no se aconseja un destino, pero si se come bien, la visita continúa y eso es bueno", por lo que ha incidido en que ese es el objetivo tanto para las tres capitales aragonesas como para los pueblos de la región, "porque en cualquier rincón de Aragón se comen productos de primera calidad".

En Fitur, "se van a poder ver manejados estos productos agroalimentarios por cocineros de prestigio y de élite, muchos de ellos con estrella Michelín", ha agregado.

Blasco ha subrayado que Aragón ha batido el récord de asistencia de turistas y ha augurado que, gracias a los fondos del Gobierno, las inversiones previstas y los fondos europeos, "los destinos turísticos van a romper con la estacionalidad que ahora condiciona muchas de las inversiones".

En este sentido, ha dicho que un empresario no invierte millones de euros en un establecimiento turístico gastronómico para estar trabajando sólo los meses de invierno, porque tiene que rentabilizarlo todo el año, mantener el empleo y fijar población.

En opinión del consejero, vienen buenos tiempos para España, pero especialmente buenos tiempos para el turismo de Aragón.

Los cócteles de autor, los vermuts de Teruel, el mundo dulce de Huesca, catas de vinos y aceites de Aragón, la Feria del Jamón de Teruel y su concurso de tapas, las mejores tapas de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, así como espacios destacados para el Ternasco de Aragón, el chocolate o la Trufa Negra de Aragón, entre otras muchas actividades, se darán cita en el stand de Aragón, un espacio de más de 600 metros cuadrados en el que, al caer la tarde, se podrá vivir también la magia del mejor apres-ski de los Pirineos con Marchica.

El próximo viernes, 26 de enero, el stand de Aragón se engalanará para acoger los actos de celebración del Día de Aragón en una agenda que incluirá la presentación del Plan Pirineos en materia turística y un acto institucional que liderará el presidente de Aragón Jorge Azcón.

El espacio

El stand de Aragón está situado en el pabellón 7 (7B11) del recinto ferial IFEMA de Madrid y tiene 603 metros cuadrados de superficie distribuidos en dos plantas. La empresa barbastrense Integral Unusual Design ha realizado el diseño, la creatividad y decoración de este espacio, ambientado en el turismo gastronómico como hilo conductor para dar a conocer Aragón en todas sus dimensiones.

El espacio cuenta con una plaza grande central con un espacio suficiente para, al menos, entre 50 y 90 personas y será el escenario de actuaciones, presentaciones de productos, ponencias, debates, actuaciones de animación y teatralizadas, así como diferentes tipos de acciones relacionadas con la enogastronomía aragonesa. Este espacio tendrá, además, un espectacular videowall de 6,5 metros de largo y 3,5 de alto.