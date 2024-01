El anticiclón "de récord" que a principios de esta semana anunciaba Juan Jesús González Alemán, experto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su cuenta de X (antes Twitter) está desplegando sus efectos de manera palmaria en toda España, con Aragón como una evidencia más de la anómala temperatura que estamos viviendo relacionada con el cambio climático. Un dato lo ejemplifica: en 28 observatorios de la Aemet se batieron ayer miércoles los récords de máximas en un mes de enero, dos de ellos en la comunidad aragonesa.

Los 22,1º registrados en Teruel capital a las 16.30 horas fue uno de ellos que, no obstante, no fue la más alta en Aragón este pasado miércoles. Ese puesto quedó reservado para los 22,2º de Castellote, aunque no fuera un récord en su caso. La terna de valores más altos lo completaron Montalbán, Muniesa y Valmadrid, todos ellos con un techo por encima de los 21 grados. Lejos, muy lejos, de los casi 30º que vivieron los habitantes de Carcaixent (Valencia), pero igualmente fuera de lo habitual.

Donde se vivió también un día nada común, más bien primaveral, fue en la provincia oscense, y más concretamente en el Pirineo, donde los mercurios sorprendieron con un ascenso generalizado y de altos vuelos para esta época del año. Torla-Ordesa (20,4º) y Aragüés del Puerto (20,2º) fueron dos de las estaciones de la Aemet en alta montaña que superaron la barrera psicológica de los 20º, pero muy cerca se quedaron otras tres: Valle de Hecho (19,9º), Benasque (19,9º) y el Parador de Ordesa en el Parque Natural de Ordesa y Monteperdido (18,7º).

Lo extraordinario se mide también en el suelo de las mínimas, con solo dos observatorios de la Aemet registrando temperaturas bajo cero durante la madrugada en pleno mes de enero, con el invierno en su apogeo.

"¿Qué aberración es esta?"

Más allá de los registros oficiales de la Aemet, el calibre de este anticiclón que está dejando sol y tiempo estable en la península, se evalúa también en las estaciones meteorológicas de los aficionados que, con sus mediciones, complementarias a la agencia estatal, ofrecen una fotografía todavía más nítida de la realidad.

La cuenta de @meteodelnorte en la red social X, que hace seguimiento de la meteorología en el Pirineo sintetizaba con una pregunta lo vivido: "¿Qué aberración es esta?". Según sus mediciones, la máxima en Candanchú pueblo -a 1500 metros de altitud- fue de 18,4º, mientras que una medición fuera del casco urbano, a 1630 metros de altitud, fue de 17,7º. "Récord en ambos casos por más de 2º", resumía en su publicación.

La máxima finalmente ha sido de 18.4° en Candanchú pueblo (1550m) y 17.7° Candanchú CHE (1630m). Record en ambos casos por más de 2° 🥵 pic.twitter.com/2npYq3NQXS — La Meteo del Norte (@meteodelnorte) 24 de enero de 2024

Otro ejemplo arroja la red Iberocam, que ha dejado valores todavía más altos de los mencionados. Si nos circunscribimos a mediciones ubicadas en localidades, Sarrión (25,1º) y San Agustín (25º) se llevaron la palma, aunque no fueron pocos los municipios turolenses que superaron los 20º. Algunos de los más paradigmáticos fueron Alcalá de la Selva, Orihuela del Tremendal o Fortanete que, situados a más de 1400 metros, superaron los 21º.

Estos datos y unos pronósticos que no apuntan a ser diferentes en lo que resta de semana tiene unas grandes damnificadas: las estaciones de esquí, que han visto cómo el oro blanco caído se ha derretido tan rápido como llegó. Si hace 10 días Aramón y Astún-Candanchú se frotaban las manos observando las copiosas nevadas y el frío intenso que les permitían duplican las pistas abiertas y los kilómetros esquiables, después de un inicio de temporada dubitativo, como ya parece ser norma, menos de dos semanas después, las tornas han cambiado de manera radical.

Las pistas del Valle del Aragón han reducido su oferta a 40 pistas y 34,5 kilómetros esquiables, que contrastan con las 70 pistas y el doble de superficie esquiable hace dos fines de semana. Las calvas a pie de pista son notables, y eso se nota también en los espesores: Astún ha pasado de tener, durante la semana del temporal, de 70 a 110 cm de nieve a los 40-90 centímetros previstos para estos días; Candanchú, también ha recortado estos valores, pasando de una horquilla de 35 a 80 centímetros a 25-65 centímetros en sus pistas.

Respecto a los dominios de Aramón, Formigal abre este jueves 43 pistas y 50 kilómetros esquiables y Cerler 25 pistas y 27 kilómetros esquiables. Más exigua es la oferta que ofrecen las pistas en la sierra de Teruel, con habituales dificultades en este mercado de la nieve en Aragón. Este jueves, Valdelinares dispondrá de 6 pistas abiertas y 8 kilómetros esquiables, mientras que Javalambre quedará reducido a 4 pistas y poco más de 2 kilómetros esquiables con espesores de entre 15 y 30 centímetros.