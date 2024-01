La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha respondido a la explicación que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, dio el jueves por la tarde tras su ausencia de seis días de la agenda pública y de la actividad política en Aragón.

El presidente aragonés confirmó que en los últimos días en los que el PSOE afeó su ausencia, que no había tenido explicación por parte del Ejecutivo aragonés, se encontraba de "viaje privado" por un regalo que su esposa le había hecho con motivo de su 50 cumpleaños el pasado mes de noviembre. Sin embargo, la explicación no convenció a los socialistas, que insistieron en las "compañías" del presidente en dicho viaje.

"Dijo que era un regalo de su mujer, cosa que su equipo no había dicho, que era un regalo por su 50 cumpleaños. Fue una teoría que ayer el propio presidente dijo y no tengo por qué dudar de ella ni de que lo ha pagado su mujer", ha comenzado la socialista. "No sé si este viaje ha sido inesperado, porque había una previsión de agenda que no se cumplió. Pueden surgir dudas y sospechas que será el propio presidente quien las despeje", recalcó Pérez.

"Pero hay indicios que nos hacen sospechar: que tuviera una agenda de actos que luego se suspende. Y cuando nos enteramos por un medio que (Juan) Forcén es uno de los acompañantes, podemos ir hilando todas esas cosas", ha concluido.