La sequía devora la mitad de la producción agraria en Aragón

La prolongada sequía que sufrió Aragón durante dos años devoró la mitad de la producción agraria de 2023. A falta de cerrar los datos de diciembre, los agricultores aragoneses cosecharán entre 1,1 y 1,35 millones de toneladas, muy lejos de los 2,42 millones de 2018 o los cerca de dos millones de 2021 y 2022. La caída se traduce en una merma de las producción que se sitúa entre el 50% y el 60% respecto a la última campaña porque muchos optaron directamente por no sembrar. Así, la actividad económica del sector aragonés ha sufrido un mordisco que Asaja cifra en 1,4 millones de euros y UAGA en cerca de 850.000 euros, lo que provoca una pérdida de liquidez que merma la siembra de la nueva campaña mientras la batalla del agua regresa al tablero político nacional con un viejo conocido: el minitrasvase del Ebro.

Las organizaciones agrarias achacan al estrés hídrico los males de una campaña que encuentra en los cultivos herbáceos su peor víctima, con un volumen en mínimos en lo que va de siglo. Según las estimaciones facilitadas por Asaja, el impacto económico a la baja por la sequía se cifra en 490 millones de euros para el negocio del cereal, en 500 millones para el maíz, en 60 millones para la alfalfa (que ahora sufre el golpe a la exportación por la crisis del Mar Rojo, y el girasol, que cultivó 60 millones de euros menos. Respecto a las frutas de hueso y los frutos secos, la actividad económica cayó 350 millones de euros.

El sector primario aragonés traslada la sequía al balance de siniestralidad, que vuelve a batir este año un récord de daños notificados. UAGA estima cerca de 1.250 millones de euros en daños, una cifra muy superior al máximo histórico de 806 millones que se alcanzó en 2022. Sin embargo, no se traducirá en un récord de indemnizaciones, dado que Agroseguro prevé pagar 86 millones de euros a los agricultores aragoneses, por debajo de los 118 millones con los que indemnizó el año pasado en una campaña en la que convergieron las heladas tardías que asolaron los frutales, el pedrisco y los tres grandes incendios del verano.

En el plano más concreto, la mayor cooperativa de regadíos del sur de Europa, Riegos del Alto Aragón, contó con un 70% de la disponibilidad habitual de agua, y aunque a última hora llegó un aporte de agua, no hubo suficiente como para apostar por las segundas cosechas, que fueron fulminadas de la planificación. En Teruel, la principal cooperativa agrícola de la provincia, Cereales Teruel, cosechó en 2023 alrededor de 28.000 toneladas cuando su media se sitúa en 140.000.

«La situación es muy triste. No quiero comparar años meteorólogicos o rendimientos económicos porque cada día es más sofisticado, pero solo los comienzos de los años 90 fueron tan catastróficos como este 2023», lamenta Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca, que matiza: «Sin embargo, en aquellos años los costes de producción no eran tan elevados».

La guerra del agua

Luna apunta que en el secano aragonés el coste de sembrar se va hasta los 466 euros por hectárea, lo que supone que al precio actual de la cebada «hay que sacar 2.200 kilos por hectárea solo para cubrir los costes de producción». Es una tarea compleja, pues la media histórica de las zonas colindantes con el valle del Ebro oscilan entre los 1.100 y los 1.400 kilos por hectárea. «Estamos descapitalizados y desorientados porque no hay normas claras y la visión climática va hacia el negro, porque nos volverá a faltar el agua», lamenta Luna.

Ahí está la clave también para José Antonio Miguel, secretario provincial de UAGA en Zaragoza. «Venimos de un año en el que no hemos cosechado casi nada, lo que ha generado una falta de liquidez que nos ha dejado noqueados», lamenta el sindicalista agrario. «En Aragón se ha sembrado un 10% menos de lo habitual, ya sea por miedo, falta de economía en las explotaciones o la incertidumbre que genera la Política Agraria Común (PAC). Nos prometieron ayudas por parte del Ministerio de Agricultura que no nos han pagado, mientras que en la ganadería y los frutales sí las han cobrado», denuncia Miguel.

Ahora, los nuevos tambores de guerra sobre el trasvase del Ebro, nacidos de una petición de la Generalitat de Cataluña para un traspaso de un caudal de cinco hectómetros cúbicos para regar los cultivos de El Priorat que no recibió el rechazo expreso de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La nueva batalla del agua llega justo cuando Aragón tiene reservas hídricas, pero con la herida todavía abierta de la aridez que hizo languidecer al campo aragonés durante los dos últimos años. La provincia de Zaragoza, junto al sur de Huesca y la mitad norte de Teruel, fueron los territorios más afectados por la escasez hídrica, con especial incidencia en comarcas como Belchite, Cinco Villas o Daroca.

Hoy, los embalses de la margen izquierda han recuperado la normalidad, con Mequinenza lleno al 83% de su capacidad (43% hace un año), Yesa al 92% o El Grado rozando el 97%. Sin embargo, la margen derecha sigue adoleciendo falta de agua, con Canelles (el segundo más grande de la cuenca) al 21,3%.

Capacidad de embalse

Más preocupante es todavía la reserva nival del Ebro, considerada un embalse en diferido, pues está hoy a su nivel más bajo de los últimos cinco años. A finales de enero roza los 600 hectómetros cúbicos mientras las altas temperaturas derriten el Pirineo. Desde 2018, la media por estas fechas superaba los 800 antes del frío de febrero, que debería elevar las reservas nivales hasta los 1.400 hectómetros cúbicos antes del inicio de la campaña de riegos en marzo.

«En 2023 no hubo agua, en 2022 nos vino justa y en 2021 tiramos agua al mar. No tenemos suficiente capacidad de embalse. No sé qué embalses tenemos que proyectar, pero para mantener el sector agrario, un pilar básico de la agroindustria, necesitamos agua para abastecer los regadíos», critica Fernando Luna.