Los zaragozanos aprovecharon el puente festivo por San Valero bien para disfrutar de la ciudad y de los actos organizados en honor al patrón o para huir de ella. Huesca y las pistas de esquí altoaragonesas han sido los principales destinos. En el caso de la capital oscense, sobre todo, en viajes de día. De hecho, la Oficina de Turismo del consistorio oscense organizó visitas guiadas para atraer a los zaragozanos. Lo mismo en el Planetario, una buena opción para combinar turismo y aprendizaje

Sin embargo, el fin de semana ha sido «normal», «tranquilo», aseguraron, ya que afirmaron que los zaragozanos «no van a Teruel para el puente».

En uno de los destinos donde sí que se incrementó el movimiento ya desde el viernes fue en Jaca, con las «carreteras cargadas», aseguró este lunes su alcalde, Carlos Serrano. Una tendencia que se mantuvo durante el fin de semana porque «ha hecho muy buen tiempo», reconoció. Pero no solo por las visitas a las pistas si no también a la ciudad, ya que «todos los fines de semana se llena porque es zona de segundas residencias». Se ha juntado todo, reconoció el alcalde de Jaca, «el buen tiempo, San Valero y mucha gente».

La nieve es uno de los grandes atractivos; y de hecho, aunque se viene hablando de que no hay nieve, «no la hay en las montañas» pero sí en la zona esquiable. En Candanchú había ayer más de 30 kilómetros esquiables. Además, «gracias al mantenimiento» se ha podido disfrutar de la nieve tanto el fin de semana como ayer. También en Formigal hubo 45 kilómetros esquiables. Desde Aramón no quisieron hacer ninguna valoración de cómo había ido el puente.

De hecho, desde la Guardia Civil, para evitar complicaciones se prohibió entrar en Sabiñánigo para «evitar que se colapse» por los coches que solo pasan y se permitía solo la a los vecinos.

En Benasque, sin embargo, la percepción fue muy diferente. «Ha habido gente, sí, pero no de Zaragoza», afirmó José María Ciria, presidente de la Asociación turística y empresarial Valle de Benasque; lo que se tradujo en que el fin de semana sí que se notara mayor afluencia de turistas pero no el lunes, que solo era puente en Zaragoza. Y no en las plazas hoteleras. De hecho, en la zona, hubo más madrileños y no tanto de la capital aragonesa. «Se ha notado, pero no como otras temporadas», reconoció, para insistir después, que «no ha habido el follón habitual de otros puentes».

En Sos del Rey Católico, una de las zonas de la provincia de Zaragoza, el puente «ha ido muy bien», aseguro Felipe Díaz Cano, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Sos del Rey Católico, pero «todos de fuera de Aragón», reconoció. Muchos de los establecimientos de la localidad están ahora mismo de vacaciones, pero todo lo que está abierto «está lleno». La afluencia ha sido masiva, con «los restaurantes a tope» y algo menos para dormir, pero insistió, «no ha habido afluencia por ser fiesta en Zaragoza».

En Teruel, el fin de semana ha sido muy «tranquilo, como cualquier otro fin de semana», aseguró Roche Murciano, de la Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos, quien reconocía que «de Zaragoza hemos tenido muy poquita afluencia». Señalaba que creía que la gente se va a la nieve y como en Teruel no ha habido pues «prácticamente no se ha notado nada». Además, precisaba que en la zona «finales de enero es temporada baja» y pese a que ha hecho muy buen tiempo «la ocupación ha sido como un fin de semana habitual».

Esa misma sensación fue la expresada por Jesús Marco, presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur), quién hacía hincapié en que en «Teruel no hay nieve». Además, aseguraba que «el zaragozano no va a Teruel». Tenía la sensación Marco de que en el Pirineo ha habido alguna cancelación porque muchos «han preferido no salir». El tiempo, señaló, ha sido espectacular, pero el fin de semana, «muy tranquilo».

También se ha debido a que «estamos en la cuesta de enero y eso se nota en la economía», que «la gente no tiene para gastar. Antes se permitía un extra, pero ahora...». La próxima cita festiva es Semana Santa, pero que sea en marzo es perjudicial. «Será mejor fecha mayo», concluía.