El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene por primera vez a una mujer al frente de la dirección provincial de Zaragoza. Se trata de Laura Carvajal Polo, que lleva en el cargo desde hace seis meses, en sustitución de Fernando de Miguel, que se jubiló.

¿Cómo afronta esta nueva responsabilidad?

He cogido el puesto con ganas, pero no deja de ser un reto a nivel personal y profesional. Llevo 12 años en la Administración pública en materia de empleo, he pasado por el Inaem, en la parte de políticas activas de empleo, como letrada del Fogasa, en la vía jurisdiccional. Y anteriormente ya había estado en el SEPE trabajando como instructora de formación ocupacional y en la oficina de prestaciones. Conocía ya la casa. Soy muy técnica y conozco la perspectiva de empleo de una forma muy global y desde varias administraciones. Es también un reto personal, como decía. Soy madre dos niños pequeños y al fin y al cabo vivo en primera persona la brecha de género y la conciliación.

¿Cómo explicaría a un ciudadano de la calle qué es el SEPE?

Vulgarmente somos la llamada oficina del paro, pero nuestra labor no se limita a pagar prestaciones de nivel contributivo y asistencial, aunque es bloque principal del organismo. Pero hacemos otros servicios menos conocidos. También tenemos una parte de política activas de empleo, que son todas aquellas medidas que favorecen la inserción laboral. Desarrollamos una serie de subvenciones, como el fomento de empleo agrario en la que se financia la contratación de personal de este sector en entidades de ámbito local. También gestionamos un fondo de reserva para diseñar itinerarios formativos al personal militar que abandona las Fuerzas Armadas y para el personal privado de libertad en las prisiones.

¿Qué programas o acciones tienen más éxito en estos momentos?

Estamos ahora desarrollando unos programas experienciales de empleo y formación gracias a la inyección de los fondos europeos, a través del instrumento Next Generation. En total, estamos ejecutando cinco proyectos: el de primera experiencia en las Administraciones Públicas; el programa TándEM, para la inserción laboral para jóvenes desempleados; el programa Investigo, para la contratación de jóvenes investigadores; uno dirigido a víctimas de violencia de género y trata de personas y otro para la digitalización en el medio rural.

¿Qué resultados se han conseguido?

Hemos financiado 50 contratos dentro del programa primera experiencia profesional en las Administraciones; 38 contratos a través de programas mixtos de empleo y formación y 160 contratos para personal investigador en proyectos de I+D+i. Todos ellos jóvenes menores de 30 años, así contribuir a su futura inserción laboral.

Al margen de las prestaciones de paro, ¿cuántos perceptores hay del resto de subsidios?

La media ponderada del número de perceptores de subsidios de naturaleza asistencial en al año 2023 fue de unos 12.425 en Zaragoza, de los cuales unos 8.000 aproximadamente son perceptores del subsidio de más de 52 años, a los cuales se les da cobertura económica y cotización hasta la edad de jubilación ordinaria.