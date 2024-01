Beber una o dos copas diarias no conlleva riesgo para el 61% de los jóvenes en Aragón

El informe Estudes analiza también la percepción de riesgo que tienen los adolescentes, ya que responden si una determinada sustancia puede ocasionar problemas. Los estudiantes de entre 14 y 18 años creen en un 97% que el consumo de sustancias ilegales como la cocaína, el éxtasis o la heroína puede causar graves consecuencias. Sin embargo, son el 15% los que creen que tomarlas de forma puntual no conlleva ningún problema.

En cuanto al cannabis, que es la sustancia ilegal más extendida, el 93% percibe riesgo en el consumo habitual pero el 60% cree que no lo hay si es puntual.

Respecto al tabaco, casi uno de cada cuatro chavales cree que no conlleva ningún riesgo fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios; y sobre el alcohol, el 57% cree que no pasa nada por tomarse cinco o seis copas el fin de semana y el 61,6% por tomarse una o dos al día. Esta percepción de riesgo ha variado desde 2019, ya que entonces el 30% no consideraba un problema beber los fines de semana y algo más de la mitad el consumo diario. Por edades también hay diferencias, aunque algo más del 41% de los adolescentes de 14 años no ve problemas por tomarse una o dos cañas al día, sin embargo esa cifra crece seis puntos en el caso de los menores entre los 15 y 16 años. También ha aumentado en el caso de los cigarrillos electrónicos, aunque el dato sigue siendo bajo. Solo el 35% de los jóvenes cree que puede causar problemas su consumo, 20 puntos más que hace cuatro años.

El estudio analiza también las actividades de ocio y, aunque el 74% practica deporte, solo el 20% lee como entretenimiento. En cuanto a las salidas nocturnas, solo el 11% de los adolescentes no ha salido por la noche y el 27% ha vuelto entre las 4 y las 8 de la mañana en su última salida en fin de semana, una cifra que en el caso de los chavales de 14 años es del 15,6%; mientras que en el de los 15 años