La Diputación de Zaragoza financia con 21 millones de euros la mejora de los equipamientos y las infraestructuras de los barrios rurales de Zaragoza. Gracias a los fondos que la DPZ ha ido transfiriendo a la capital aragonesa, desde el año 2017 el Ayuntamiento ha podido impulsar 125 actuaciones en los 14 núcleos de este tipo con los que cuenta la capital aragonesa.

“Hablamos de obras fundamentales para mejorar los servicios que reciben los vecinos y las vecinas de los barrios rurales de Zaragoza”, destaca el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, que además recuerda que las ayudas de la Diputación de Zaragoza “garantizan la ejecución de decenas de nuevos proyectos en los próximos años” y que la institución provincial ha puesto “todas las facilidades” para ampliar el plazo de ejecución de las actuaciones.

“A veces pasa desapercibido porque somos una institución totalmente orientada a los municipios de la provincia y porque las obras las ejecuta el ayuntamiento, pero los zaragozanos y las zaragozanas tienen que saber que la DPZ también apoya a los barrios rurales de la capital y que las mejoras que se están haciendo en ellos se financian con fondos de la Diputación de Zaragoza”, destaca Sánchez Quero, que pone como ejemplo algunos de los proyectos publicitados en las últimas semanas.

“Para el nuevo pabellón multiusos de Montañana aportamos 546.000 euros y para la reforma del pabellón sociocultural y la ludoteca de San Juan de Mozarrifar ponemos otros 212.000 euros”, detalla el presidente de la DPZ. “También financiamos la tubería que por fin va llevar agua de boca a Torrecilla de Valmadrid con 345.000 euros y el nuevo pabellón multiusos de Garrapinillos con otros 759.000 euros”.

El convenio 2017-2019: 125 actuaciones

A finales de 2016, la DPZ y el Ayuntamiento firmaron un convenio de barrios rurales por el que la Diputación de Zaragoza se comprometió a transferir a la capital 9 millones de euros durante el periodo 2017-2019.

Con esos fondos, y gracias a las sucesivas prórrogas acordadas para la ejecución de los proyectos, a lo largo de los últimos siete años el Ayuntamiento ha impulsado un total de 125 proyectos. De ellos, 119 ya están acabados y los 6 restantes se terminarán a lo largo de este año: el pabellón y la ludoteca de San Juan de Mozarrifar, los pabellones de Montañana y Garrapinillos, la biblioteca de Montañana y la climatización de la casa de cultura de Peñaflor.

El convenio 2021-2024: más inversiones en todos los barrios

En 2021 ambas instituciones suscribieron un nuevo convenio en el que la Diputación de Zaragoza volvió a comprometer otros 12 millones de euros más para los barrios rurales de la capital aragonesa durante el periodo 2021-2024.

Este último convenio destina 3 millones de euros a terminar las obras pendientes del anterior y el resto, 9 millones, a financiar nuevas actuaciones. Además, garantiza las inversiones en todos y cada uno de los 14 barrios rurales de Zaragoza, ya que la Diputación estableció la obligación de distribuir una cantidad fija igual para todos los barrios rurales que supone el 40% de los fondos y que beneficia a los más pequeños y otra variable en función de la población que reparte el 60% restante.

El Ayuntamiento todavía no ha ejecutado los proyectos con cargo a este último convenio, pero la Diputación de Zaragoza ha ido transfiriéndole cada año los 3 millones de euros comprometidos y terminará su aportación a lo largo de este 2024. Hasta ahora, en las comisiones de seguimiento el Consistorio zaragozano ha comunicado 37 nuevas actuaciones que en total suman 6,2 millones de euros. No obstante, a esos proyectos hay que sumarles la tubería de abastecimiento a Torrecilla de Valmadrid (anunciada recientemente con una aportación de la DPZ de 345.000 euros) y el nuevo pabellón de Monzalbarba (que estaba incluido en el convenio 2017-2019 pero se pospuso para el convenio 2021-2024 porque el concurso para adjudicar las obras quedó desierto y no iba a poder estar terminado a tiempo).

Consulta a continuación las obras financiadas por la DPZ en cada barrio rural: