Los transportistas aragoneses afectados por las protestas de Francia denuncian la "dejadez" del Gobierno de España

Mientras las organizaciones agrarias preparan sus acciones reivindicativas, las protestas en Francia siguen acarreando consecuencias para los transportistas españoles. Las movilizaciones en el país galo no cesan y se están alargando más de lo esperado.

Esto mantiene en vilo también a las empresas aragonesas que se ven involucradas «sin merecerlo» en el conflicto. «Pasan los días y la situación no mejora», se lamenta Fernando Viñas, secretario general de Fetraz, que, según las estimaciones que se manejan, indica que a nivel nacional las pérdidas económicas pueden llegar a ser de alrededor de 12 millones de euros por jornada. «Eso sin tener en cuenta los posibles daños en la mercancía», subraya un Viñas, que asegura que «se están evitando» todos los viajes posibles al país vecino y que reconoce el «malestar» en el sector por el silencio del Gobierno.

Más contundente se muestra al respecto José Antonio Moliner, presidente de Tradime, quien no duda en criticar la «dejadez» del Ejecutivo español. «Es inexplicable que nadie salga a apoyar a los transportistas españoles. No hay derecho ni justificación posible», apunta de manera tajante. Moliner pide a las instituciones públicas responsables «dar un puñetazo encima de la mesa» para hacer valer los derechos del sector ante la Unión Europea. «Si no pueden garantizar la libre circulación deberán al menos escuchar nuestras reclamaciones», recalca. H

Por otro lado, aunque las protestas continúan, el tráfico en la frontera aragonesa con el país galo ha disminuido considerablemente en los últimos días y poco a poco va volviendo a la normalidad. Al menos así los considera el director del Consorcio del Túnel de Bielsa-Aragnouet, Andrés Olloqui, que explica el descenso en la circulación por un "efecto rebote" por el cual los camioneros que se vieron sorprendidos por las movilizaciones han cancelado sus próximos viajes y han recomendado a sus compañeros evitar los desplazamientos a Francia.