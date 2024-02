Las deficiencias estructurales y de seguridad en la escuela de Caneto son «de tal entidad que exigen una pronta reparación, con la finalidad de evitar alguna desgracia y/ o incidente que pueda afectar a los menores». Así aparece en las contracautelares presentadas por el Gobierno de Aragón al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), aunque el Ejecutivo ha asegurado este viernes que no las presentarían hasta el martes, 5 de enero.

El informe consta de 200 páginas y, aunque las familias aseguran estar «tranquilas», se preguntan «¿si hiciéramos un documento así de todas las escuelas rurales de Aragón, cuántas pasarían el examen?»

El escrito presentado por el Gobierno de Aragón a la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA presenta un informe elaborado por el arquitecto competente de la Unidad de Proyectos del Servicio Provincial de Huesca, de fecha 29 de enero; así como otro realizado en materia de prevención de riesgos laborales del Gobierno de Aragón, del 30 de enero, firmados «expresamente como exige el citado auto judicial».

Se hacen constar en ellos la «inseguridad de las instalaciones», que se debe a «la ilegalidad de las mismas». Piden la «subsanación de las deficiencias de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio y de seguridad de utilización y de salubridad». También urgen la «eliminación de las barreras arquitectónicas», reparar las «deficiencias en la instalación eléctrica y su legalización», al igual que de la instalación solar fotovoltaica» y del «del sistema de calefacción».

En el recinto escolar

En cuanto a las medidas de seguridad a adaptar en el recinto escolar, incluyen la urbanización del camino de acceso, ya que actualmente se llega al aparcamiento por una pista forestal de tierra que se encuentra a 200 metros desde un desvío asfaltado. Se urge a que se sustituya «la valla ganadera electrificada y el vallado del recinto escolar», la evaluación del estado sanitario del arbolado existente y la homologación de los juegos infantiles. Respecto al aula de dos años, también considera el informe que no cumple las medidas de seguridad.

Paralelamente, señala el informe, reclama a la entidad local que cumpla la normativa urbanística vigente porque «el suelo en el que se ubica el aulario escolar está catalogado como de pastos», por lo que se adjunta la ficha catastral. Concluye que tras el escrito, la sala «tenga por realizadas las anteriores alegaciones» y atendiendo a la «gravedad de las deficiencias detectadas, fije un plazo prudencial para la inmediata reparación de las mismas, conforme al interés superior de los menores afectados».

Las familias

Los principales afectados por el cierre de Caneto y su apertura con medidas cautelares son los niños y las familias, que están «tranquilas» y dispuestas a preparar sus contracautelares.

Señalan que muchas de las medidas que incluyen en el informe «no competen a temas de seguridad» que es lo que pedía el TSJA. El texto de la DGA reclama una rampa de acceso que no la hay ni líneas de vida para subir al tejado, «pero eso no es propio de la seguridad, ya que los niños no van a subir nunca al tejado», señalaron ayer los familiares.

La sensación que tienen es que «han hecho un examen muy exhaustivo, no se ha dejado pasar nada» pero también tienen claro que «la mayoría de las cosas que se piden no competen a la seguridad, que es lo que había pedido el juez. Piden extintores o hueco entre barandillas, que sí pueden entrar, pero no el estudio de las carrascas, que «no pone en riesgo a nuestros hijos».

Las familias reclamarán en breve una reunión formal con Educación para, además de la vía judicial, ver qué pasos se dan con Urbanismo para regularizar la escuela. Y también saber «de dónde sale el dinero para subsanar las deficiencias» que considere necesarias el TSJA, ya que «es sabido que el ayuntamiento no dispone de fondos».

La consejera de Educación del Gobierno aragonés, Claudia Pérez Forniés, ha asegurado en las Cortes que la solución a la continuidad de la escuela del núcleo pirenaico de Caneto «vendrá de mano de la Justicia». La consejera dio esta misma respuesta a las tres preguntas formuladas por PSOE, CHA e IU sobre sus planes para el centro. Dijo que su departamento tiene «en proceso de elaboración el informe solicitado como contracautela» y que su motivación para cerrar Caneto siempre «ha sido la seguridad de los niños». Además, añadió que su actitud con las familias de los 21 escolares de Caneto y el Ayuntamiento de La Fueva, al que se adscribe este núcleo, ha sido de «mano tendida» en todo momento y no desde la «soberbia», e insistió que en cualquier caso acatará finalmente lo que diga la justicia.