Uno de cada 3 aragoneses de entre 25 y 64 años no ha acabado la ESO

Nunca como ahora se ha dado tanta importancia a la educación. De hecho, cuando se habla de las últimas generaciones siempre se considera que son las más preparadas. Así lo señalan los datos del Ministerio de Educación, que señalan que un 32,6% de los aragoneses de entre 25 a 64 años no han terminado la segunda etapa de la ESO (4º de Secundaria), casi ocho puntos más que en 2013. A nivel nacional, el dato roza el 36%, casi diez puntos más que hace una década.

Las cifras en Aragón difieren por edad, siendo los de la franja más joven los que tienen más estudios, ya que es el 22% de los de entre 25 y 34 años, tres puntos menos que entre los de 35 a 44 años. En la siguiente cohorte de edad, son un 32% los que no terminaron la ESO, mientras que de 55 a 64 años el dato asciende a casi el 44%.

Todos los números están muy por debajo de hace una década, sobre todo entre los más mayores, ya que el 60% de los de entre 55 y 64 años no habían terminado la ESO o similar hace una década.

Educación superior

Los datos hay que mirarlos en perspectiva porque hay que tener en cuenta que ahora la educación obligatoria es hasta los 16 años, mientras que hasta 1990 era hasta los 14 años. Además, antes los 16 años era la edad mínima de acceso al mundo laboral, mientras que ahora son los 18 años.

Respecto a la Educación Superior, el 44% de los aragoneses entre 25 y 64 años la ha terminado, diez puntos más que hace una década. La cifra sube en la franja de 25 a 34, ya que más de la mitad ha terminado este nivel de enseñanza, lo que deja a Aragón cinco puntos por encima de la media nacional.

Si se estudian los datos de los más jóvenes, es decir, de los de entre 16 y 24 años, casi el 90% ha terminado y por tanto tiene el título de la ESO o nivel similar, una cifra que baja al 86% entre los de 16 a 19 años. Esto significa que han repetido algún curso porque sube al 92,6% entre los de 20 al 24 años; siendo una tasa más alta entre las chicas, ya que alcanza el 94% en la franja total (25 a 64); y casi el 97% entre los de 20 y 24 años.

En su informe, el Ministerio de Educación también analiza la tasa de formación y la situación laboral de la población entre 25 y 64 años.

De su análisis, se desprende que el 77,5% de los aragoneses de entre 25 y 64 años está trabajando actualmente, una cifra que asciende hasta el 83,8% entre los de 45 a 54, pero que desciende casi 20 puntos con respecto a la franja de 55 a 64 años.

Más formación, más empleo

Hay una cosa clara: a mayor formación, mayor tasa de empleo. Así se demuestra que entre aquellos que no terminaron la ESO, la tasa de empleo baja al 66%, siendo once puntos menos que entre los que la terminaron y 20 menos que los que terminaron la educación superior.

Por otro lado, el 16% de los aragoneses de entre 25 y 64 años sigue formándose o por lo menos lo hacía en las últimas cuatro semanas antes de que se hiciera la encuesta por parte del ministerio, lo que supone cuatro décimas más que la media nacional, según el informe.

Con respecto a los de hace una década, en 2013 eran cuatro puntos menos los aragoneses es que se formaban.

La diferencia por sexos es notable de acuerdo al estudio, ya que este año son un 14% hombres (frente a casi el 11% en 2013), mientras que en cuanto a mujeres son el 18,5% (cuatro puntos más que hace una década.

Aragón es la séptima comunidad con mayor tasa de población todavía formándose, superada por Cantabria, Valencia, país Vasco y Navarra, que superan el 18%. Melilla, por su parte, roza esa cifra, y Asturias supera por una décima a Aragón. En el polo opuesto, está La Rioja, con un 13,7% de personas en formación.

En una perspectiva totalmente diferente están los que ni estudian ni trabajan. Esta cifra roza el 10% de entre los jóvenes de 15 a 29 años en Aragón, siendo más las mujeres (10,8) que los hombres (9,1), una tasa que va bajando conforme se obtienen títulos educativos.

Es decir, esta situación de no estudiar ni tampoco tener empleo se da en el 13,6% de quienes no terminaron la ESO y en el 7,7% entre los que sí terminaron Secundaria o Educación Superior. Si la franja total es de los 15 a los 34, el porcentaje aumenta un punto, rozando el 16%, entre los que no han terminado la etapa de Secundaria.