Aragón destina el 13% del presupuesto total Departamento de sanidad (casi 2.800 millones de euros, 2.584 de ellos son del Servicio Aragonés de Salud) a Atención Primaria. Así lo refleja el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que señala que es la tercera comunidad que menos aporta, solo por delante de Comunidad Valenciana (9,23) y Madrid (10,03) y empatada con Navarra. Son dos puntos por debajo de la media nacional, que supera mínimamente el 15% y muy lejos de Extremadura (18,58%) y Andalucía, que destina casi el 18,5%. Además, son 4 décimas menos que en 2021.

Esta cifra es cuatro décimas inferior a lo destinado en 2021, ya que en 2023 Aragón no aportó datos, según el informe. “La situación no ha cambiado mucho, es incluso peor”, ha asegurado la asociación en la comunidad, ya que se destina menos que en 2012, reconoció.

Destaca que este año, el Gobierno del PP-Vox ha creado una gerencia de Atención Primaria, pero tiene claro que “no hay un presupuesto concreto” y se depende del “dinero que viene de Europa”, insiste. El problema es que “no se renueva la plantilla” y ahí se incluye también "los gastos en infraestructuras y mobiliarios”, señala, pero hay más necesidades.

Considera que es necesario “incentivar que la gente vaya a Primaria”, ya que si no hay nuevos profesionales, si quedan plazas Mir sin cubrir es “prácticamente imposible”. De ahí que vea imprescindible aumentar las plantillas y “lograr que Atención Primaria sea atractiva como lo fue en sus primeros años”, ya que si no, lo que se hará es que vendrán profesionales y “les convalidarán el título de forma rápida” sin haber pasado por el MIR. Los estudiantes que terminan la carrera, salvo unos pocos, “no están entusiasmados” con la Atención Primaria porque consideran que “no es una especialidad, es como ser un medicucho”. De ahí que reclamen presupuesto e incentivos, pero no solo a los médicos si no a todos los profesionales. Esa es una demanda que creen necesaria en el Pleno de la Comisión Interterritorial sobre atención Primara que se celebrará el viernes, aunque también señala que es difícil que se llegue una a acuerdos porque la Sanidad está trasferida a las comunidades.

Uno de los objetivos del colectivo es llegar al objetivo de destinar el 25% del presupuesto de Sanidad a Atención Primaria, pero desde la asociación en Aragón creen que es difícil, ya que las aportaciones de los fondos europeos son cada vez menores.

A nivel nacional, el porcentaje dedicado a AP aumentó entre 2021 y 2023 pero entre este y 2024 ha sido mínimo, de 3 centésimas.