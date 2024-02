Los grupos 'WhatsApp' de las protestas desde dentro: "La hemos liado gorda"

«¡Vamos! O aguantamos unos días y hay desabastecimiento o esto no servirá de nada». «Ahora no podemos rendirnos». «Los del grupo de Daroca ya han encendido las chispas y han cortado la autovía Mudéjar». «¡Hay que cruzar Teruel! Subid por la Colmena y de Los Arcos id por la avenida Sagunto y para arriba y lentamente». Estos son solo algunos de los mensajes de uno de los grupos de WhatsApp que han creado loas agricultores de Teruel. Un caótico caótico, sin descanso, con más de 240 miembros que utilizan para organizarse, despistar a la Guardia Civil y cumplir su objetivo: paralizar la capital, cortar carreteras, visibilizar su problema y motivarse, que también es importante.

La intensidad es propia de las circunstancias. Están jugando al perro y al gato con la Guardia Civil, que trata de evitar que las tractoradas afecten a la normalidad de la ciudad y las carreteras que acaban cortando.

«Que los de la cabeza sigan hasta el Alcampo y luego hacia la carretera Alcañiz y así la liamos más. Los de la avenida Zaragoza que sigan hacia San Julián», dice uno de los manifestantes en el grupo de WhatsApp. «Nos están parando en la circunvalación. A lo que lleguemos a Teruel están todos durmiendo», responde otro. Son las 14.21 horas de un 6 de febrero que pasará a la historia porque los agricultores lograron paralizar Aragón, generando el caos en las carreteras y colapsando las tres capitales de provincia. Un colapso que se hace extensible al resto de España.El PERI

--Los que vamos por debajo de Los Arcos, ¿qué os parece si subimos hacia la carretera Alcañiz y de ahí, en la rotonda perimetral nos giramos todos y subimos a los Planos?

--Sí, sí, así cortamos más tráfico.

--Controlar que acaba de pasar una ambulancia hacia arriba, como si fuera hacia la autovía. Haced algo para que pase bien.

--Ha pasado bien la ambulancia.

Este es un fragmento del intercambio de audios, difícil de seguir por la constante actualización de mensajes de voz. Es la fórmula más sencilla y ágil para comunicarse ya que todos están conduciendo sus tractores.

--Lo mejor que hemos podido hacer ha sido dividirnos porque tenemos Teruel colapsado.

Este mensaje resume su estrategia, clave para acceder por distintos puntos a la capital turolense. Y de ahí, a la autovía.

-- Poneros en el carril izquierdo, la cabeza va a la izquierda.

-- Me parece que el guarda (por Guardia Civil) que ha pasado en coche iba haciendo fotos a las matrículas.

--Que haga fotos, luego ya pediremos la amnistía.

Los agricultores se avisan de la presencia de la Guardia Civil a la parte que se animaban para continuar con la marcha. No hay control de la policía que no se comuniquen en el grupo de WhatsApp.

--Los que estáis en la rotonda de Hiper Asia cuidado que van los guardias.

--Si paran a uno, nos paramos todos. No podemos dejarnos solos.

Tras conquistar Teruel el martes y animarse para seguir con la lucha, este miércoles han utilizado el mismo modus operandi, aunque con más dudas. «Cuidado con entrar a la ciudad que nos multan de verdad. Si entramos, que sea ordenado», decían a primera hora de la mañana, redirigiendo la protesta hacia la autovía que también lograron cortar.

Cuando el día pasa y los tractores paran sus motores, el grupo de WhatsApp no cesa. Con la calma llega la hora del debate. La PAC, la Agenda 2030, los anuncios del Gobierno de Sánchez centran una conversación en la que las opiniones son de lo más variadas y entre las que destaca un mensaje: hay que seguir en la lucha, «si no lo de hoy (por el martes) no habría servido de nada».

--En el polígono la hemos liado gorda, ahora llegaremos a Teruel y la liaremos bien. Lo estamos haciendo bien.

Así, con aires de victoria, se animaban unos a otros en el grupo que este miércoles por la tarde ya preparaba la protesta del viernes.