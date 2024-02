Dice la tradición zaragozana que el Jueves Lardero se celebra con ‘longaniza en el puchero’. Eso es lo que han hecho los miles de ciudadanos que han asistido al reparto de longaniza en la plaza Miguel Merino. La jornada ha comenzado a las 18.30 horas. Jorge Gracia, presidente de la Unión Peñista, ha explicado poco antes de su comienzo que “la idea para este 8 de febrero es repartir mínimo 5.500 raciones, es decir, superar las cifras del año pasado”. El éxito ha sido claro. Finalmente se han repartido más de 11.000 bocatas en la jornada: un récord histórico.

Prueba de ello ha sido que la fila ha dado la vuelta y ha llegado hasta La Romareda. María Pilar Ramírez ha sido la primera en obtener su bocadillo. Ha estado esperando desde las 15.00 horas: “He venido pronto para asegurarme de tener longaniza porque el año pasado casi me quedo sin”. Otros, no con tanta prisa, se han quedado más atrás en la fila. Ha sido el caso de Pedro: “Tampoco hay que abusar. Me tengo que cuidar para que no me suba el colesterol”.

Aunque la Aemet había avisado de la llegada de la borrasca Karlotta, el tiempo ha respetado. Los ciudadanos han optado por comerse el bocadillo en la misma plaza. Eso sí, acompañado de una cerveza. "Luego, a las 19.00 horas, entraremos a la Sala Multiusos para echarnos unos 'bailoteos', que viene la Orquesta Titanes”, ha explicado una mujer recién salida de la fila.

Más de 150 peñistas han organizado el reparto

Tanta comida, tanta bebida, tanta gente y tanta música ha llevado "semanas de preparación", ha explicado Gracia. Más de 150 peñistas han participado en el reparto. Javier Diarte, de la peña Vaquillera, ha llegado con sus amigos a las 16.00 horas: "A esas horas la cocina del Auditorio, encargada de preparar la longaniza, ya llevaba varias horas en funcionamiento". La jornada ha contado también con la ayuda de muchos voluntarios del Ayuntamiento de Zaragoza responsables de organizar las filas de gente.

El Jueves Lardero no es exclusivo de Aragón. En Calatayud, por ejemplo, lo celebran comiendo 'El Palmo' -un palmo de longaniza, ni más ni menos-, para merendar o cenar. En Soria es clásico el 'chorizo entero', un embutido que tampoco puede fallar en Alcañiz, dónde se conoce al último jueves antes de cuaresma como el 'día del Choricer'.

De una forma u otra, lo que está claro es que el Jueves Lardero, también conocido como Jueves Gordo, siempre se celebra a través de uno de los placeres de la vida: la comida. De ahí viene el término 'lardero', del latín 'lardus' (grasa), y la expresión aragonesa 'lardear' (untar con grasa o lardo la carne que se está asando en la parrilla). Es, en definitiva, la preparación para lo que va a venir después: cuarenta días sin excesos, sin fiestas. Cuarenta días sin carne.