Los motores de Aragón carburan en una economía gobernada por la incertidumbre. Lo han confirmado en la presentación del suplemento ‘activos’ cuatro de los grandes pilares empresariales de la comunidad. Los primeros espadas de Saica, Sesé, Grupo Jorge y Stellantis Figueruelas, que generan 12.000 empleos y un volumen de negocio que ronda los 13.000 millones de euros, han desgranado los entresijos del tejido económico aragonés y sus perspectivas para el complicado medio plazo que se avecina, con los objetivos de descarbonizar la industria al tiempo que pugnan con las “restrictivas” normativas europeas impresos en la frente.

Lo ha venido a resumir Enrique de Yraolagoitia, el director general de Saica, quien ha destacado que Aragón se enfrenta sobre todo “a un contexto internacional muy complicado”. Citando los retos de la reducción del uso de combustibles fósiles y la burocracia verde, el directivo del grupo papelero ha subrayado que es importante “ser sostenible pero también llegar al final del camino”. “Hoy es momento de apostarlo todo al verde, pero España, Aragón y la UE deben hacerlo con una única voz y no con 27, porque sino todo el mundo se mueve a mayor velocidad que nosotros”, ha resaltado Yraolagoitia.

Precisamente en esa voz única ha insistido el presidente de la compañía logística Sesé, Alfonso Sesé, que ha llamado a trazar un “plan claro para mejorar la competitividad, pero de verdad”. “Tenemos que ir juntos todos, pero de verdad, porque somos una comunidad con verdadera capacidad. Lo que reclamo es una puesta en común para consolidar la economía de Aragón para los que estamos dentro y los abanderados que estamos fuera, que nos venden mejor de lo que nosotros nos vendemos desde dentro”, ha subrayado Sesé.

Aragón es una tierra extensa por la que se reparten 731 municipios en el 10% del territorio español. Y ahí la clave está en la economía que también vertebra la vasta tierra aragonesa. “El sector porcino vertebra el territorio. Añade valor a la gente que allí opera”, ha reivindicado Sergio Samper, CEO del Grupo Jorge. Con premura, Samper ha aprovechado para instar a la Administración a aliviar las regulaciones que afectan al porcino “no sólo en los trámites sino también en el contenido de la norma”, citando que está capada la aportación de abono orgánico por hectárea, algo que no ocurre con los abonos minerales. “Nos encontramos con una desventaja”, ha criticado Samper.

Aunque si se habla de un motor económico que afronta retos de calado, ese es la automoción. Stellantis cumplió 40 años produciendo coches en Zaragoza y ahora le toca acelerar la electrificación. “Conlleva una inversión altísima que tiene que venir acompañada por la ayuda de la Administración pública”, ha apuntado Miguel Ángel Mostacero, el director financiero de Stellantis Figueruelas, en referencia a la acuciante necesidad de ampliar la red de cargadores. No ha esquivado las preguntas sobre el próximo objetivo de la automoción aragonesa: afianzar la gigafactoría de baterías. “Stellantis ha mostrado interés por instalarla en el sur de Europa pero estamos a la espera del Perte III. Aragón se la juega, porque sería un ancla a la permanencia del centro de producción”, ha dicho Mostacero.

La crisis del sector primario, “problemas similares que en la industria”

La actualidad manda y la revuelta del sector primario, que ha bloqueado esta semana las principales autovías aragonesas, también se ha colado en la presentación de Activos. Las afecciones alcanzaron este martes y miércoles a Stellantis, sumándose al golpe que sufrieron los transportistas como Sesé durante las semanas pasadas en Francia. “Vivimos la crisis minimizándola, gestionándola lo mejor posible. Somos actores muy relevantes, más aún si se suman los transportistas a partir del sábado”, ha referido Alfonso Sesé, que, sin embargo, ha reivindicado que el transporte “es parte de la solución”.

Para el director general de Saica, la situación que vive la agricultura es “parecida al del resto de industrias: superregulación, falta de competitividad, costes altísimos.... Estamos todos en la misma batalla y vemos un paralelismo con lo que sufre cualquier industria”, ha señalado Enrique de Yraolagoitia.

“Es muy desalentador porque los hay que protestan por el corto plazo, porque no llega, y los hay que protestan porque no ve futuro para los que vienen detrás”, ha resumido el CEO del Grupo Jorge, Sergio Samper. “El conflicto viene de un binomio en el campo: la cantidad y el precio al que se vende. La cantidad esta mermada por la sequia, y el precio de la venta no escapa de ello", ha repetido.