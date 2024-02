07·02·2024 15:01

El exministro Miguel Sebastián: "Hay una parte en la que los agricultores tienen razón"

El exministro de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián ha considerado que la solución a los problemas que tienen los agricultores y ganaderos está "en manos europeas" y ha defendido que a la Política Agraria Común (PAC) "hay que pegarle una revisión y modernizarla".

En declaraciones a Europa Press antes de participar en Zaragoza en una nueva sesión de 'Diálogos para el Desarrollo', donde ha debatido, junto al exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, sobre las tendencias económicas globales y la influencia de la polarización política, Sebastián ha opinado que "hay una parte en la que los agricultores tienen razón".

Eso sí, ha recalcado que es un "error" apuntar hacia el Gobierno español porque la solución de los problemas en los que tienen razón está "en manos europeas".

Así, ha citado la igualdad de trato, la reciprocidad en el comercio o las ayudas que puede recibir el sector primario, que en otros países está "claramente subvencionado" y en la UE no lo está, "a pesar de la PAC". No obstante, ha apuntado que hay que esperar a los nuevos presupuestos comunitarios, que "no se pueden cambiar" hasta 2027.

Por su parte, Álvaro Nadal ha señalado que el sector primario está velando por sus intereses, "a veces pensando en los intereses conjuntos de la economía y otra veces, no tanto".

A su juicio, el elemento en el que "más razón tienen" los profesionales del campo en sus movilizaciones es, "con diferencia", la distintas exigencias entre los países de la UE y terceros países con los que se firman acuerdos de libre comercio.

"No se puede competir de forma adecuada si los estándares medioambientales y de otro tipo que se imponen a nuestros productores no se imponen de forma similar a su competencia que viene del exterior", ha subrayado Nadal, quien ha considerado que eso es "ineficiente", pues genera distorsiones en el mercado, e "injusto".

"O bien hacemos estándares similares a los de nuestros competidores o bien se obliga a nuestros competidores a tener los mismos estándares, pero no se puede tener ese desequilibrio", ha concluido.