El Gobierno de Aragón ha pisado este jueves terreno pantanoso en las protestas del sector primario. El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, ha recibido al mediodía al centenar de manifestantes que se han acercado a San Pedro Nolasco, sede de la consejería, para manifestar su malestar por la situación del campo aragonés. Samper y representantes de estos agricultores "espontáneos" han mantenido una reunión, tras la que los últimos ya se definen como "interlocutores válidos" para afrontar la situación. En paralelo, UAGA y UPA han exhibido cierto músculo en Huesca, con la primera movilización coordinada por las organizaciones agrarias, de la que saltaron a última hora Asaja y Araga.

La recepción de Samper ha llegado tras una breve marcha de los agricultores, que han entregado en primera instancia un manifiesto en la Delegación del Gobierno en Aragón y posteriormente se han dirigido hasta la consejería autonómica. Ahí, el propio consejero ha paralizado su agenda para recibir a algunos de los asistentes, erigidos como representantes de un movimiento que asegura no tener siglas, ni partidos políticos ni nombres propios.

"Como no podía ser de otra manera he paralizado la agenda", ha manifestado Samper, que ha asegurado que su encuentro con los espontáneos llega porque "este consejero trabaja por y para el agricultor". El responsable público de Agricultura ha pedido "unión y unidad de acción" a todos los miembros del sector primario para "poder hacer doblar la rodilla a las políticas nefastas de la Unión Europea".

"Hay que mantener la tensión y hacerlo con correción", ha afirmado Samper, que ha pedido "no desviar la atención" porque el problema que atraviesa el sector "es muy grave". El consejero ha insistido en que las movilizaciones "se tienen que mantener en el tiempo y no se pueden quedar en flor de un día", argumentando que las protestas deben darse "con todos los colores y todas las organizaciones y partidos para que la UE recapacite con todo lo que ha hecho, con efectos brutalmente negativos para el mundo rural".

"Ni este consejero ni el presidente del Gobierno pueden reconducir las políticas nefastas de la UE, pero podemos intentar canalizar los procedimientos", ha asegurado Samper, que considera que la administración "no está al servicio del ciudadano porque el sistema no funciona". "Necesitamos mantener el grado de manifestación y de tensión porque la UE no va a cambiar", ha insistido el consejero.