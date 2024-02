La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), que celebra su 60 aniversario del 13 al 17 de febrero en Zaragoza, ha presentado este viernes una nueva edición que estará marcada por el tenso clima que rodea al sector primario en los últimos días. En ese sentido, el presidente de la Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, ha asegurado que "a día de hoy, no hay ninguna razón para pensar que no vaya a haber respeto (a la FIMA)". De hecho, ha confirmado que hay un "pacto" con las organizaciones agrarias -que tienen prevista una movilización para el día de la inauguración- para "facilitarnos la vida", pero que "al haber grupos que van por libre, no podemos saberlo".

Tractorada en Aragón en directo: última hora de las tractoradas y cortes de carreteras En cualquier caso, Teruel ha querido remarcar que la organización de la feria es "apolítica", pero que son "sensibles" a unas reivindicaciones que, dice, versan "sobre algunas cosas que son susceptibles de mejorar". "No pondremos pancartas, pero somos muy sensibles y cercanos", ha continuado, y ha subrayado que el congreso será "un lugar para discutir, razonar y dar ideas que podamos trasladar a las muchas instituciones que pasan esos días por Zaragoza". Es por ello que el presidente espera que "se respete una feria que, en primer lugar, es buena para ellos". "Después del covid, nos jugamos mucho. Hay ferias de países cercanos, que son competencia nuestra, que ya han dejado de celebrarse. Nos jugamos mucho como feria y como ciudad", ha añadido al respecto. En esa línea, Teruel ha señalado que "sería una pena que las 140 revistas especializadas hablasen de sabotaje". Con todo, desde la FIMA aseguran que actuarán "según los acontecimientos", y que están "preparados" para ello, ya que no es la primera vez que se celebra la feria en un momento reivindicativo. Teruel ha querido recordar otras movilizaciones, como la contraria al trasvase del Ebro, cuando "también se planteó un boicot". Sin embargo, el presidente sí ha dejado claro que, de una forma u otra, "habrá reivindicaciones, tanto dentro, como fuera. Seguro". Previsión logística Por otra parte, el director comercial de la feria, Alberto López, ha indicado que por el momento "no ha habido incidencias" en el aspecto logístico de la misma, algo propiciado gracias a la actitud previsora del equipo de trabajo. "Avisamos a las empresas, tanto nacionales como internacionales, y ampliamos el período de montaje hace unos días", ha comentado. Asimismo, la organización de la FIMA ha confirmado la presencia de autoridades políticas en la inauguración de la feria el próximo 13 de febrero, como el presidente de la DGA, Jorge Azcón, o la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, mientras que el consejero de Agricultura, Ángel Samper, no podrá asistir por motivos de agenda (tiene un viaje programado a Bruselas para hablar sobre las reivindicaciones del campo, junto al resto de consejeros agrícolas que Vox tiene en otras comunidades). Tampoco estará en la apertura el ministro de Agricultura, Luis Planas, aunque también está contemplado que asista a algún acto, aún por confirmar, a lo largo de la semana. 1.237 marcas de 35 países estarán presentes en Zaragoza La 43ª entrega de la FIMA de Zaragoza, que además conmemora sus seis décadas de vida, contará este año con 1.237 marcas de hasta 35 países, de los cinco continentes, que expondrán sus novedades y equipos en una superficie de más de 100.000 metros cuadrados. Una feria que confirmará, en términos de Manuel Teruel, la "vuelta a la normalidad" previa a la pandemia, cuando llegó a situarse como la muestra líder en España frente a otros congresos como Fitur o el World Mobile Congress. En total, 420 firmas extranjeras se unirán a las 817 nacionales en la Feria de Zaragoza, en una edición que virará sobre ejes como la agricultura de precisión, la digitalización, la sostenibilidad, la eficiencia, la seguridad, la tecnología o el papel de los jóvenes y de las mujeres en el sector agroalimentario. Como viene siendo habitual, la innovación será otro de los principales ítems del evento, que entregará sus premios del Concurso de Novedades Técnicas el miércoles, 14 de febrero, en el Palacio de Congresos de la capital araognesa.