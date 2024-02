Cristina García, veterinaria zaragozana: «Hay que prepararse psicológicamente para esta profesión»

«Es lamentable que hasta 2020 no tuviéramos un convenio nacional que regulara el sector», denuncia Cristina García, veterinaria en una clínica de Zaragoza. Hace cuatro años que el sector se regularizó con su primer convenio colectivo, mejorando la situación de una profesión que, pese a su importancia --por eso del cuidado de las mascotas y, por ende, de las personas con las que conviven–, mantiene unos sueldos «precarios».

Este es el principal motivo por el que cada vez hay menos profesionales dispuestos a trabajar en un centro. Es sencillo: «Buscan una calidad de vida mejor, hacen oposiciones, dejan el sector o se van fuera de España», explica García, que asegura que entre sus amigos son muchos los que han decidido irse al extranjero en busca de mejores oportunidades y unas condiciones laborales más ajustadas a su responsabilidad.

Pese a ello admite que la situación ha mejorado notablemente en los últimos años y celebra que cada vez «se cuida» más al trabajador, que ahora dispone de mejores equipos y tiene unas condiciones más dignas. Claro está, «todavía queda mucho por mejorar», apostilla. Cristina sabe a qué hora entra a trabajar cada mañana, «pero nunca se cuándo voy a salir porque nos sucede como a los médicos, todo depende de los mascotas, que son nuestros pacientes, y sus necesidades». «Si viene un animal que necesita ser operado de urgencia no lo puedes dejar sin tratar porque ha acabado tu turno», explica. Así que su jornada laboral acaba ampliándose conforme va pasando el día.

«Lo primero es la atención y el bienestar del perro, gato o mascota que llega a la clínica, que merece el mejor trato posible y toda la atención, independientemente de la hora que marque el reloj», recalca esta amante de los animales.

Su trabajo lo define como «algo estrictamente vocacional» porque acarrea mucho estrés y no facilita la conciliación. Motivos por los que asegura que «no es de extrañar que la tasa de ansiedad y depresión se dispare en esta profesión, porque le dedicas tu vida y el dinero no compensa». Es por ello, dice, que «tienes que estar psicológicamente preparado». Una precariedad que lamenta porque, según la veterinaria, «en Aragón tenemos muy buenos especialistas, pero apenas están valorados en el día a día».

No todo es negativo. Esta experta destaca que la forma de pensar de las personas esta cambiando y cada vez se le da más importancia al bienestar animal. «Las nuevas generaciones están más dispuestas a realizar pruebas que antiguamente ni se contemplaban en un animal. Por ejemplo, los dueños no se sorprenden si les dices que hay que hacer un TC o cirugía por mínima invasión», explica. Sin embargo, puntualiza, a veces existe el rechazo, «sobre todo por fines económicos, lo que impide que no se pueda determinar un diagnóstico por falta de pruebas en el paciente (mascotas) y que las opciones de tratamiento se vean limitadas». Una limitación del trabajo que la joven veterinaria achaca a los impuestos como el IVA, «a los que tenemos que hacer frente en las clínicas», apunta.

Pablo Mavilla: «No me planteo trabajar en una clínica por el salario que tiene»

Pablo Mavilla, veterinario de 25 años, terminó la carrera hace un año en la Universidad de Zaragoza y en la actualidad está cursando un máster en Nutrición Animal. «Estoy contento porque ya me han ofrecido trabajo para este año en Tudela», asegura.

Un futuro que sabe que no tendría si se hubiera dedicado a la veterinaria en una clínica de mascotas. «Partiendo de que no es una rama que me apasione, no está pagado. Son muchas horas y cobras muy poco para todo lo que haces», señala el joven.

Como él, asegura que la mayoría de sus compañeros ha decidido dedicarse a otros sectores. «Nos interesan otros oficios que tengan mejores salidas, todos pensamos lo mismo, que la clínica está muy mal pagada», insiste.

Otro de los motivos por el que considera que el trabajo de clínica es «muy sacrificado» es porque «tienes que estar formándote continuamente». Incide en que, a los pocos que conoce en este ámbito, «la mayoría están buscándose la vida haciendo muchos cursos de formación, porque te exigen una preparación y una formación con la que no sales de la carrera».

Admite que la experiencia de trabajar en una clínica no le gustó «nada». Fue durante las prácticas de la carrera y fue cuando se dio cuenta de lo «mal pagada» que está esta profesión y las horas de «guardia y extra» que se hacen sin control. Sobre el oficio en general, añade que «es muy vocacional, si no es tu pasión, no lo aguantas».

Una realidad que, según dice, ya avisaban los profesores durante la carrera. «Te insisten mucho en que las mejores salidas están en el sector porcino y en los laboratorios, aunque entiendo que al que le gusten mucho los animales quiera estar en una clínica y que se mejoren las condiciones», expone el joven.

Durante su experiencia universitaria pasó un curso en Francia, donde estuvo trabajando como veterinario. Allí «las condiciones mejoran bastante, a nivel económico y de reconocimiento de la profesión». Y, a pesar de que tiene claro que su futuro está en el mundo rural y en «el sector de los piensos», no descarta del todo volver a salir de España. «La experiencia fue increíble, estuve muy a gusto y el ambiente laboral es muy bueno», declara. Como perspectiva general, cree que el mundo de la veterinaria ha evolucionado mucho. Explica que no solo a nivel profesional la preparación «es mayor y mucho más especializada», sino que, a nivel social, la responsabilidad de los propietarios de las mascotas ha cambiado mucho en los últimos años. «Antes igual las personas no se planteaban operar a sus mascotas de urgencia y ahora buscas a profesionales que sabes que van a tratar bien a tu perro o tu gato y que van a hacer su trabajo en las mejores condiciones», considera.