El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes que pedirá una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno en Aragón con el PP, después de que el Ejecutivo, liderado por el popular Jorge Azcón, haya acogido a trece menores no acompañados. Algo que Abascal ha denunciado que se ha hecho "sin conocimiento de Vox y en contra del citado pacto suscrito entre ambas formaciones".

Sin embargo, el Acuerdo PP-Vox para la gobernabilidad de Aragón que rubricaron ambas formaciones el pasado verano no recoge en ninguna de sus trece páginas ni siquiera una mención a la palabra "inmigración".

Pese a ello, el líder de Vox ha anunciado que van a pedir una reunión de la comisión de seguimiento del pacto para que les informen de las medidas que se van a adoptar respecto a esos menores y los fondos públicos empleados para localizar a sus padres. Un paso más en la estrategia del partido de ultra derecha contra la inmigración y una vuelta de tuerca más al socio mayoritario de la ecuación, el PP, dentro de una estrategia que no implica solo a Aragón, sino al resto de comunidades en las que ambos gobiernan juntos.

"Que nos digan qué medidas se van a tomar para garantizar la seguridad en los entornos donde estos menores van a estar y que se comprometan a que no llegue ni uno más", ha pedido el líder de Vox, quien ha exigido además que "no haya ningún tipo de colaboración con el plan de inmigración ilegal masiva del Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho, obviando las responsabilidades solidarias que tienen todas las comunidades autónomas en materia de migraciones y los acuerdos alcanzados previamente.

Además, como es habitual, ha vuelto a vincular inmigración y falta de seguridad sin aportar pruebas, uno de los principios básicos de la extrema derecha por la que el propio vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ya advirtió a sus socios la pasada semana.

Pacto que Vox "va a cumplir"

El vicepresidente de Aragón y líder de Vox en la Comunidad, Alejandro Nolasco, ya recalcó el pasado miércoles en Zaragoza que mientras su partido forme parte del Ejecutivo aragonés "no se va a facilitar la entrada a los inmigrantes ilegales" a la comunidad.

Nolasco insistió en declaraciones a los medios en que en el pacto de gobierno con el PP en Aragón por el que fue investido presidente el popular Jorge Azcón "uno de los ejes fundamentales es la seguridad" y, por tanto "va a cumplirlo" y "no va a colaborar con las mafias y con el tráfico de seres humanos".

"Es un propósito que además está en el pacto de gobierno, que pusimos por escrito y que Vox va a cumplir", aseveró.

Sin embargo, dicho compromiso no aparece en el pacto, donde tan solo se habla de "suprimir cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos" en el apartado de 'Vivienda y lucha contra la ocupación ilegal y la inseguridad'.

Revisar el pacto

Este lunes Abascal ha anunciado que quiere revisar el pacto, unas declaraciones que ha hecho en una rueda de prensa en la que ha expresado su preocupación por las posiciones del PP respecto a la ley de amnistía y los indultos para los separatistas catalanes y ha dicho que intuían que los populares "podían pensar algo así".

Abascal se ha referido de este modo a los contactos de los populares con Junts, que revelan, en su opinión, que el PP acarició la posibilidad de una investidura de su líder, Alberto Núñez Feijóo, con alguna cesión a los separatistas y que son favorables a los indultos con condiciones.

Unas ideas, ha señalado, sobre las que ya tenían "intuiciones" en Vox, dados los contactos del PP con el nacionalismo vasco y catalán y su "desconocimiento profundo" de lo que son.

"Lógicamente era un riesgo y lo hemos visto al conocer estas supuestas conversaciones que no nos hemos inventado nosotros, que las han publicado ustedes en teoría porque se lo han contado el señor 'fuentes del PP' que parece ser el líder del PP", ha subrayado.

Abascal ha recalcado que, sin embargo, a Vox nunca de le podrán atribuir esa posiciones respecto a los separatistas, puesto que nunca se habría reunido con ellos, y ha resuelto que "hoy solo está Vox en la defensa del interés general".

"A nosotros no nos pillan un solo segundo planteándonos una ley de amnistía, a nosotros no nos pillan poniendo condiciones para los indultos absolutamente inaceptables y, desde luego, no nos pillan estafando a los españoles", ha destacado.

Especialmente, ha criticado que el PP pueda plantearse la relación con los nacionalistas en términos de "reconciliación", que es una "palabra muy bonita", pero que a Vox no le va a hacer olvidar que "en Cataluña lo que ha habido son agresores y víctimas".

"En Cataluña hubo en el año 17 unos políticos corruptos que agredieron a la ley, que agredieron a la convivencia y hubo muchas víctimas", ha recalcado Abascal, para quien "no hay otra posibilidad que combatir con toda contundencia el separatismo en cualquiera de sus formas".

A preguntas de los periodistas, ha negado que su formación esté alineada con el PSOE haciendo "pinza" contra el PP y ha subrayado que son los populares los que pactan con los socialistas.

"Aquí la pinza es la del bipartismo, la de aquellos que en Bruselas votan siempre conjuntamente, son el PP, el PSOE y Los Verdes, que lo hacen el 90 por ciento de las veces", ha advertido.