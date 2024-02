El Partido Popular capea desde hace horas el temporal surgido por la posibilidad de incluir el indulto de Carles Puigdemont, de Junts, en una posible negociación entre populares e independentistas catalanes. El presidente de Aragón y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, ha asegurado este martes en la inauguración de FIMA que “no hay cambio de guión” en la postura de su partido respecto al indulto o la amnistía a los participantes en el procès catalán.

El líder de los populares en la comunidad ha optado por atacar al PSOE a la hora de explicar cuál es la postura definitiva del PP respecto al futuro de Puigdemont y sus compañeros de partidos. “La desvergüenza del PSOE no tiene límites”, ha afirmado tajante Azcón, que ha insistido en que han sido los socialistas “los que defendieron el 'no' a la amnistía y el 'no' a los indultos antes de las elecciones y pasadas las elecciones dijeron 'sí' a los indultos y 'sí' a la amnistía”.

Azcón ha criticado que el PSOE “quiere hacer creer a la gente que los que dijimos ‘no’ y seguimos diciendo ‘no’ somos los que hemos cambiado de opinión”. El presidente de Aragón ha criticado que esta situación es “otra mentira de Pedro Sánchez antes de las elecciones gallegas”. “Los que dijeron no y hoy dicen sí por siete votos son los socialitas”, ha afirmado Azcón, que ha sentenciado: “El PP dijo ‘no’, sigue diciendo ‘no’ y va a seguir diciendo ‘no’ en el futuro. Es importante que aunque el PSOE siga mintiendo descaradamente, se den cuenta de que los españoles no son tontos”.

“Sánchez no puede seguir mintiendo eternamente”, ha comentado el líder del Ejecutivo, que ha afeado que el PSOE “no tiene líneas rojas ni límites”. “Están dispuestos a pactar con los independentistas y con los herederos del terrorismo”, ha finalizado Azcón, que ha asegurado que esas acciones “no las hace el PP y no las hace Alberto Núñez Feijóo”.

Las conversaciones con Vox

“Seguiremos hablando como lo seguimos haciendo hasta ahora”. Así ha respondido Azcón al “órdago” de Santiago Abascal, líder de Vox, lanzado el pasado fin de semana y relacionado con la política migratoria del Gobierno de Aragón.

El presidente aragonés ha destacado que en Canarias “hay 5.500 niños y niñas en los 70 centros del Gobierno autonómico”. Azcón ha señalado que “la solidaridad de todas las comunidades autónomas es incuestionable y cumplir la ley también”, insistiendo en que Aragón “va a acoger a esos menores no acompañados que le corresponden como comunidad autónoma”. Como ha hecho en anteriores ocasiones, el jefe del Ejecutivo autonómico ha pedido que “el Gobierno de España destine más recursos a esos menores no acompañados que se van a ir distribuyendo por todas las comunidades”.

El problema, según Azcón, es que “los menores entran en Canarias y se distribuyen”, criticando que “el primer año se tiene la ayuda del Gobierno central pero el resto de los años hay que pagarlo con los presupuestos de las comunidades”. Por ello, el líder del Ejecutivo aragonés ha asegurado que “vamos a seguir ejerciendo la solidaridad con Canarias”, tal y como “corresponde por ley”.