Aspira el consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno de Aragón, Octavio López, a impulsar un plan de vivienda que satisfaga los 16.000 inmuebles que calcula que necesita el mercado inmobiliario aragonés, pero ni uno de ellos se ubicará en los pabellones de la Expo conocidos como 'cacahuetes'. Aunque ya lo había asegurado, el responsable del departamento ha vuelto a descartar de forma tajante la reconversión de estos edificios sin uso en inmuebles residenciales destinados al alquiler. "No se van a dedicar a vivienda. Se van a dedicar a la actividad empresarial y al conjunto de actividades que allí se realizan, desde la cultura al deporte. Hay buenas perspectivas al respecto y en próximos meses tendrán conocimiento de la adscripción de determinadas empresas a los 'cachuetes' sin uso", ha asegurado Octavio López.

Ocurre que estos pabellones que llevan vacíos más de 15 años se ubican en inmuebles construidos sobre suelos dotacionales sin uso, esos mismos que el departamento de Vivienda quiere relanzar a través de una directriz que permitirá la recalificación de parte de esos suelos para convertirse en vivienda pública destinada al alquiler. Los inmuebles forman parte de la empresa pública Expo Zaragoza Empresarial y el anterior Ejecutivo autonómico, el conformado por el cuatripartito de Javier Lambán, proyectó un plan para construir 500 viviendas, que finalmente se desechó tras un concurso público que terminó en fracaso por los sobrecostes y una profunda polémica con el Ayuntamiento de Zaragoza cuando Jorge Azcón todavía era alcalde.

Por el momento, el catálogo de suelos en propiedad de la DGA que podrían acogerse a esta directriz permitiría "dar cabida a cerca de 2.000 viviendas", ha explicado este martes el consejero Octavio López antes de reunir al Foro de la Vivienda de Aragón. López ha matizado que "eso no quiere decir que vayamos a hacer ese número, no quiero caer en el error de anteriores gobiernos que anunciaron un número concreto para luego no cumplirlo". En cualquiera de los casos, el proyecto inicial de los cacahuetes permitiría aumentar un 20% esa previsión.

Octavio López ha iniciado su intervención en el foro de la vivienda haciendo una radiografía del problema del sector en Aragón: “Asistimos a una situación de emergencia que mantiene a 47.000 jóvenes aragoneses en casa de sus padres porque no pueden acometer el coste de la emancipación, dados los elevados precios de la vivienda, las severas dificultades que tienen para encontrar financiación y porque el coste del alquiler se ha disparado”. El resultado de esta situación es que tan solo el 16% de los jóvenes de entre 16 y 29 años ha podido salir del domicilio familiar cuando la media europea es del 32%. “Esto genera problemas de frustración, de depresión, de convivencia intergeneracional entre padres e hijos, esto trunca de raíz el proyecto de vida de miles y miles de jóvenes y pone en jaque al Estado de Bienestar”, ha recalcado López.

El consejero ha recordado a los asistentes que la nueva ley de Vivienda de Aragón ya ha superado el periodo de consulta pública previa a la elaboración del anteproyecto de Ley, y que en 2024 seguirá avanzando su tramitación para ser una realidad legal en 2025. “Con esa primera Ley de Vivienda de Aragón conseguiremos ajustar la realidad de nuestra comunidad a un marco legal más específico, lo que sumado a la directriz que ya estamos poniendo en marcha, con una mejor y mayor ejecución de los programas del plan estatal de Vivienda y con los cuatro programas propios que estamos elaborando vamos a dar la vuelta a la situación para que Aragón sea un territorio donde lo que dicen la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón se cumpla: que todos los aragoneses tengan derecho a una vivienda digna”, ha señalado el consejero.