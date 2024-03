Las acusaciones de machismo enfangan el pleno de las Cortes de Aragón

El pleno de las Cortes de Aragón se preveía de alto voltaje y así fue. Por primera vez tras varias sesiones, el PSOE ha logrado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, compareciera a petición de los socialistas para hablar, en teoría, del cumplimiento del acuerdo del PP y Vox en Aragón.

Pero las acusaciones de machismo al diputado del PSOE, Álvaro Burrell, por parte del presidente de Aragón, tras decirle el socialista "sinvergüenza" a la diputada popular Carmen Herrarte en una comisión de Economía, provocaron la salida de la bancada socialista de un pleno marcado por la crispación.

Poco se ha hablado en la comparecencia del presidente de la evolución del pacto de gobernabilidad, aunque Azcón ha asegurado que ya está hecho al 20% y ha anunciado que cumplirá los acuerdos en inmigración.

El choque que mantienen el PP y el PSOE desde hace una semana a cuenta de las acusaciones de machismo de la diputada del PP Carmen Herrarte al diputado del PSOE Álvaro Burrell han marcado la sesión.

Los hechos denunciados se remontan a la mesa ampliada de la comisión de Educación de las Cortes de Aragón del pasado 24 de octubre. Entonces, según constó en acta, la presidenta de la comisión, Herrarte, consideró que una indicación del vicepresidente, el diputado Burrell, había sido en "términos y gestos inadecuados".

A su vez, Burrell hizo constar que realizar indicaciones a la presidenta está "dentro de sus funciones" y calificó de "improcedente" que Herrarte se lo recriminara con el micrófono abierto. Varios meses después, la comisión de Educación volvió a ser testigo de otro enfrentamiento. En este caso, el acta de la sesión recoge que Burrell llamó "sinvergüenza" a Herrarte tras decirle que no respetaba sus funciones como vicepresidente.

Dos episodios por los que el PP denuncia el "machismo" del diputado socialista, y que, para el PSOE, forman parte de una estrategia que ha ido in crescendo desde aquellos "gestos inadecuados" hasta denunciar una agresión física.

La bronca ha llegado a su punto álgido con la intervención del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. "Creo que usted es un machista y que tuvo una agresión a la señora Herrarte. Pero ha encontrado a una mujer que será la horma de su zapato y debería perdir perdón a la señora Herrarte", le ha pedido a Burrell, mientras los diputados socialistas desfilaban fuera del hemiciclo. "Ni un espectáculo machista más, pueden irse las veces que quieran y escenificar que han vuelto a perder el norte", ha replicado.

En su réplica, la portavoz socialista, Mayte Pérez, le ha reiterado su apoyo al diputado altoaragonés, en una sesión en la que las tres federaciones socialistas se mostraron unidas, a pesar de las discrepancias de los últimos días respecto al relevo del partido en Aragón. Pérez, que ha llegado a decirle al presidente que ejerce de "machito" cuando le responde, ha considerado que en la bancada del PP "se descalifican solos" por haber mantenido, en su opinión, distintas versiones sobre lo ocurrido entre Herrarte y Burrell.

De la "pena" al "lodazal"

El duro enfrentamiento entre el PP y el PSOE provocó la crítica del parlamentario del PAR, Alberto Izquierdo: "Me da mucha pena lo que hoy estoy viendo aquí. Me da mucha pena lo que escuché de la comisión del otro día. No digo quién lo hace bien o mal, pero reflexionen sobre el espectáculo que estamos dando".

Para Álvaro Sanz, portavoz de Izquierda Unida, las intervenciones de Azcón han convertido el debate parlamentario en un "lodazal".

El portavoz de Podemos, Andoni Corrales, ha llamado a no repetir "esta vergüenza en el pleno" y ha mostrado su indignación porque el PP hable de "machismo" y de "insultos" cuando tienen representantes "que llaman hijo de puta al presidente del Gobierno" o una diputada que aseguró "que la ministra Montero llegó al ministerio porque la había fecundado el macho alfa", tal y como afirmó Herrarte la pasada legislatura cuando era concejala de Ciudadanos en Zaragoza.

El pacto con Vox, al "20%"

Del seguimiento del pacto, que quedó en un segundo plano, Azcón defendió que han cumplido "un 20%" y, ante la pregunta concreta del portavoz de CHA, José Luis Soro, sobre su actuación en inmigración, aseguró que cumplirán "todos los acuerdos" en esta materia.

"No hay personas ilegales, pero sí hay inmigración ilegal. La inmigración es y va a seguir siendo necesaria en Aragón. Pero queremos que esa inmigración sea ordenada", ha zanjado el presidente.