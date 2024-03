CSIF denuncia los impagos a más de 500 profesores y fisioterapeutas itinerantes en Aragón

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el impago de los gastos de kilometraje a los profesionales itinerantes de la escuela rural (maestros, especialistas, equipos de orientación, fisioterapeutas). En total, hay más de 500 profesionales afectados por estos impagos desde principio de curso. En algunos casos, dependiendo del número de kilómetros que recorren, se les debe más de 900 euros. Otros cursos los docentes también han sufrido retrasos en el pago de las itinerancias, pero no tanto como este año. En marzo aún no han cobrado nada por este concepto desde septiembre, señalan desde el sindicato.

El profesorado itinerante que debe desplazarse a varios centros rurales durante su jornada laboral debe recibir una compensación de 0,26 euros por kilómetro para cubrir los gastos de itinerancia. La situación es especialmente grave en el caso de los fisioterapeutas, que ni cobraron el curso pasado ni han cobrado este curso. Estos profesionales acuden a los colegios e institutos que les corresponde con sus vehículos particulares y no cobran por el kilometraje. Este curso hay 6 fisioterapeutas prestando este servicio y alguno realiza más de 200 kilómetros a la semana. La Administración, explica CSIF, argumenta que no están incluidos en el Acuerdo de itinerancias firmado en la Mesa Sectorial de Educación en 2006, pero también añaden que el curso pasado se aprobó una instrucción por la que Educación se comprometía a pagarles. “Desde CSIF consideramos que estos impagos y retrasos son una ofensa inexplicable. Llevamos mucho tiempo preguntando por este tema en las mesas de negociación y vamos a continuar. Exigimos el cumplimiento del Acuerdo de itinerancias y que se incluya también a fisios y otro personal no docente. Además, nos planteamos denunciar el tema por la vía judicial para reclamar que los profesionales reciban lo que les corresponde”, afirma Mónica de Cristóbal, responsable de Educación de CSIF Aragón.

CSIF denuncia que la Administración incumple el Acuerdo de itinerancias firmado en 2006 con los sindicatos. Este acuerdo incluye una compensación económica y una reducción horaria en función del número de kilómetros realizados. El incumplimiento afecta a los profesionales y también a la calidad educativa. Por ejemplo, hay especialistas itinerantes de Audición y Lenguaje que deben reducir su atención al alumnado con necesidades educativas especiales por falta de horas.