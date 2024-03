Lío entre Interior y el ayuntamiento por la adhesión de Zaragoza a Viogén

El Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Zaragoza protagonizaron este jueves un nuevo capítulo en el proceso de adhesión de la capital aragonesa al sistema Viogén después de que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, anunciara por la mañana que, «muy recientemente», han enviado un borrador a la casa consistorial en el que proponen que la Policía Nacional y la Policía Local aporten el mismo número de efectivos a la causa. Desde el ayuntamiento precisaron que no han recibido ninguna propuesta que se ajustara a los términos de la negociación porque el convenio debe versar en torno a los niveles de riesgo y no a los recursos humanos.

Incluso fuentes municipales indicaron que todavía no han recibido ninguna respuesta a la última misiva que remitieron el 23 de febrero del año pasado. Solo un día después, la por entonces concejala delegada de Policía Local, Patricia Cavero, compareció en rueda de prensa para criticar el último borrador remitido por Interior al incluir un número de víctimas que su Cuerpo no podía asumir. No existía ningún problema con el convenio destinado al área metropolitana de Zaragoza, donde opera la Guardia Civil, y en el que los agentes municipales asistirían los casos considerados como de riesgo no apreciado o bajo. Las «disparidades» afloraron en relación al convenio que concierne «a la ciudad consolidad donde presta la protección la Policía Nacional» porque desde Interior se añadía la alerta de tipo medio a los dos niveles anteriores.

Este último nivel trae consigo otra serie de medidas obligatorias que no se incluyen en el riesgo bajo, como, por ejemplo, la vigilancia ocasional y aleatoria en el domicilio y lugar de trabajo de la víctima o el acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativo cuando se considere que pueda existir algún tipo de riesgo.

Entre estas labores que compete a la Policía Viogén en el riesgo medio, también se incluye una entrevista personal con la víctima y la comprobación periódica del cumplimiento por el agresor de las medidas judiciales a la entrada y salida de los centros escolares de los hijos. Es en este punto donde inciden desde el Ayuntamiento de Zaragoza para recordar que la negociación debe girar en torno a los niveles de riesgo y no a los efectivos que aporta cada Cuerpo. O lo que es lo mismo: que la propuesta se ajuste a las competencias de cada institución.

Cabe recordar que el por entonces subdelegado del Gobierno en la provincia de Zaragoza y ahora delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, señaló a este diario que las notas discordantes entre ambas instituciones eran «salvables». Incluso aclaró que su objetivo era que Zaragoza se incorporara «lo antes posible» y «a la mayor brevedad posible» al sistema Viogén en consonancia con el requerimiento de Cavero a «solucionarlo» con una celeridad máxima.

Eso sí, aclaró la edila, la propuesta debía ser «en igualdad de condiciones» que otros municipios de la comunidad, «no a consta de que la Policía Local adquiera la máxima responsabilidad» y el proceso, sobre todo, debe ser «progresivo» en alusión a las próximas convocatorias para ampliar la plantilla policial. Hace dos años, el Ayuntamiento de Zaragoza dio el primer paso para la adhesión al sistema Viogén, que se puso en marcha en 2007.