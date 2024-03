El PAR celebrará un congreso extraordinario el próximo 23 de marzo

Ante el camino que no se abre de repetir el congreso ordinario, el Partido Aragonés celebrará un congreso extraordinario el próximo 23 de marzo para intentar derimir su futuro próximo. Un cónclave que se llevará a cabo gracias a las firmas de algo más de 500 afiliados -más de la mitad de los miembros al corriente de pago de la formación- y del que saldrán los nuevos nombres que liderarán el centro aragonesista, con todas las miradas puestas en Alberto Izquierdo. El actual portavoz en las Cortes del PAR ha avanzado hoy su candidatura a presidir el partido, mientras ha lanzado un órdago a Xavier de Pedro, denunciante de las irregularidades del XV Congreso y culpable, según el PAR, del limbo judicial en el que lleva sumido el partido más de un año y medio.

"Más de 500 militantes han este congreso extraordinario y nos han dicho cómo quieren que sea este consejo extraordinario", ha detallado Alberto Izquierdo, que ha confirmado su candidatura para presidir el PAR el próximo 23 de marzo: "Me voy a presentar con el apoyo de la militancia y de mis compañeros, en un gran grupo en el que seremos todos iguales".

"Yo le reto al señor De Pedro a que se presente a este congreso y le ayudaré a recoger avales si es que lo necesita", ha manifestado Izquierdo, que ha exigido al demandante del PAR que "pruebe a ver si gana algo con su cara en vez de cuando la ponen otros". Según ha continuado Izquierdo, la pelota está en el tejado de Xavier de Pedro, al que ha pedido "ser valiente por una vez en su vida y salir de los despachos en los que lo colocan otros".

"Hay muchos militantes del PAR que no saben quién es De Pedro", ha seguido el portavoz en Cortes del partido, que ha insistido en que su candidatura se produce porque cuenta "con los apoyos, por todo el territorio, y porque la gente me dice que hay que seguir adelante". El propio Izquierdo ha llamado a la militancia a votar, en un congreso en el que "cada militante tendrá su voto", y del que ha asegurado "transparencia". "Ojalá no haya solo una candidatura, espero que haya dos o tres", ha finalizado Izquierdo.

Lejos de la reunificación del centro aragonesista

Pese a que la futura Ejecutiva del PAR se dibujará en poco más de dos semanas, lo que está todavía lejos de conseguirse es la reunificación del centro aragonesista. Pese a los primeros acercamientos transmitidos por el propio Partido Aragonés y sus escisiones de Aragoneses y Tú Aragón, Izquierdo ha marcado notablemente la distancia con las dos formaciones lideradas por Elena Allués y Natalia Lascorz, respectivamente.

El secretario general del PAR ha defendido "la presencia en el territorio" que su partido mantiene, con una nutrida nómina de alcaldes y concejales, con especial fuerza en Teruel. "En todo Aragón nos respondieron al ir solos y contra todos en las pasadas elecciones", ha certificado Izquierdo, que ha criticado que la gente de las dos escisiones "apenas tiene alcaldes o ya forma parte de la maquinaria del PP y del PSOE". "Nosotros no le debemos nada ni a populares ni a socialistas", ha insistido Izquierdo.

Frente a las posibilidades de que los tres partidos se vuelvan a unir en uno solo, el líder del PAR ha asegurado que su partido es "el único con capacidad de reformar el centro aragonesista". "Somos los únicos que representamos a alguien, tenemos a 1.000 militantes detrás y contamos con gente de candidaturas independientes que se quieren sumar", ha afirmado Izquierdo, que ha dicho que no se siente "muletilla de nadie ni iré nunca dentro de las listas de otro partido".