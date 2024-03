La moda del cuidado facial alcanza a las niñas y pone en peligro su salud

Las redes sociales como Tiktok se llenan de menores que, imitando a los mayores, se unen a virales como Get Ready With Me (que traducido al español significa «prepárate conmigo») donde muestran sus rutinas de belleza facial. Si bien los expertos recomiendan un cuidado de la piel «de la misma forma que tenemos rutinas de limpieza dental», esta tendencia puede resultar perjudicial para la salud de la dermis de los más pequeños.

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y, según los farmacéuticos, es recomendable llevar una rutina de limpieza para su cuidado. Para ello, lo mejor e imprescindible es «ponernos siempre crema de sol», asegura Virginia Barrau, vocal de dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Sin embargo, a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento facial, se debe tener en cuenta que «no todas las pieles son iguales», sobre todo, si hablamos de la de los más pequeños.

Desde las pasadas Navidades, los farmacéuticos han notado un aumento de irritaciones y alergias en la piel de niños y niñas en la capital aragonesa. Al igual que en las tiendas de cosméticos, las trabajadoras aseguran que entorno a un 30% o 40% de las ventas de estos productos se dan ahora a menores de 15 años.

Una demanda que, señalan, se ha incrementado este último año a través de las redes sociales. «Muchas niñas han pedido de regalo de Reyes cremas y serums faciales por vídeos que consumen a través de Tiktok», aseguran desde un local zaragozano. Aplicaciones móviles donde los más pequeños se encuentran con recomendaciones «sin ningún tipo de rigor médico». Esta influencia de las redes, que se suma a la tendencia de los más pequeños de imitar a sus mayores, acaban convirtiéndose en «serios problemas de salud para su piel», señala Barrau. «Muchas niñas piden cosméticos que no les hacen falta», explica la trabajadora de la tienda, quien añade que «son muchas las madres que nos preguntan preocupadas si este tipo de cosméticos realmente son necesarios, porque las niñas dicen que lo han visto recomendados por influencers en las redes».

Imágenes de ‘influencers’ en la red social de ‘Tiktok’ mostrando sus rutinas de belleza. | EL PERIÓDICO / judit macarro

Mascarillas de colores y de bajo coste son los productos más demandados entre estos pequeños consumidores. Unos artículos de belleza que «son de baja calidad y, por hacer la gracia, lo barato puede salirles muy caro», incide Barreda.

La dermis de los niños «todavía es inmadura» y sus necesidades «son muy distintas a las de su hermana mayor o su madre», explica la farmacéutica.

Por ejemplo, que una niña pequeña utilice los cosméticos de los mayores que la rodean puede provocarle desde «erupciones cutáneas, dermatitis o incluso que, los activos de estas cremas, acaben sobre engrasándoles la piel», asegura.

Cuidado de la dermis

La experta señala además que la mayoría de las personas utilizan cremas y productos cutáneos sin entender que, en la mayoría de los casos, «son medicamentos, bien para personas con acné o pieles sensibles, y se los aplican sin haber recurrido a un especialista». En cualquier caso, Barrau sí recomienda un cuidado de la dermis desde edades tempranas. «Es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo y hay que cuidarlo, sobre todo pensando en posibles enfermedades que llegan con el tiempo», menciona.

Para ello, recomienda el uso de crema solar y, en periodo invernal, «usar una crema sin olores para las rojeces que pueden aparecer en los pequeños con el frío».

Lo más importante, según la farmacéutica, es que los cosméticos no cuenten con activos que puedan dañar la dermis de los niños. «Muchas veces las mamás de los pequeños, en una tendencia de que los bebés tienen que oler a limpio, les echan productos a su piel que contienen perfumes que, a la larga, pueden producirles reacciones alérgicas», añade Barreda.