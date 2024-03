El enólogo José Ferrer es elegido 'Leyenda de Aragón'

Por primera vez, Tim Atkin MW ha visitado y analizado las regiones vitivinícolas de Aragón para conocer la esencia de sus vinos y bodegas. El resultado de este viaje enológico ha quedado plasmado en la primera entrega del “Aragón Special Report” donde, además, destaca y reconoce el papel de las figuras clave del mundo del vino de esta región. Este capítulo lo ha protagonizado Jose Ferrer, enólogo y gerente de Viñas del Vero, que ha sido reconocido con el título de “Enólogo Leyenda” (Winemaker Legend Aragón 2024).

Con esta distinción, el Master of Wine británico ha premiado la trayectoria profesional de “leyenda” del enólogo y gerente de Viñas del Vero, bodega a la que Jose Ferrer se unió en 1993. A lo largo de estos más de 30 años, Ferrer ha llevado a cabo diferentes roles que le han permitido adquirir la experiencia necesaria y la sensibilidad idónea para dotar de la personalidad que define a los vinos D.O. Somontano de Viñas del Vero, Secastilla y Blecua.

José Ferrer en Blecua / VIÑAS DEL VERO

Un trabajo basado en la creación de unos vinos honestos y con capacidad de emocionar que han sido distinguidos con importantes éxitos. Entre los más recientes, se encuentran las puntuaciones que Tim Atkin ha otorgado a Blecua 2015, Clarión de Viñas del Vero 2020 y Secastilla 2019, calificados con 95, 94 y 93 puntos, respectivamente. También destacan los alcanzados en Mundus Vini, donde Blecua 2017 se ha convertido en el Mejor Vino del Somontano y Gran Vos de Viñas del Vero 2017 ha sido reconocido con una Medalla de Oro por sexta vez consecutiva.

La figura de Jose Ferrer también ha sido decisiva en la definición de la realidad sostenible de Viñas del Vero, la primera bodega de Aragón que alcanzó la certificación “Sustainable Wineries for Climate Protection”. Asimismo, su compromiso con este ámbito ha propiciado importantes avances, como son la apuesta por la generación de hidrógeno verde; la instalación de paneles fotovoltaicos y postes de recarga para vehículos eléctricos; la participación en proyectos de I+D+i de ámbito europeo y el desarrollo de medidas para proteger la biodiversidad que rodea a la bodega.

¿Quién es Tim Atkin MW?

Tim Atkin MW es uno de los periodistas y críticos enológicos británicos más influyentes de la actualidad. Con más de 30 años de experiencia, escribe para destacadas cabeceras especializadas como Harpers, Decanter, The World of Fine Wine, Gourmet Traveller Wine y The Drinks Business.