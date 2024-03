Aragón cifra en 1.000 millones el "agujero" de ingresos por la prórroga de los presupuestos en España

El Gobierno de Aragón cifra en 1.000 millones de euros el "agujero" que supondrá para las cuentas autonómicas la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado anunciado por el Gobierno central tras el adelanto electoral en Cataluña. Una situación "grave", ha calificado el consejero de Hacienda del Gobierno aragonés, que pese a ello ha asegurado que su Ejecutivo no realizará recortes, aunque "sufrirá" en el día y verá afectado su plazo de pago a proveedores.

"Tenemos unos ingresos previstos del Estado, del sistema de financiación que, en el supuesto de que no haya Presupuestos Generales del Estado, nos provoca un agujero anual de 1.000 millones de euros. Cada mes estamos recibiendo aproximadamente unis 35-40 millones de euros menos cada mes, y en octubre teníamos que recibir 600 millones de euros que nos deben del año 2022. Si no hay presupuestos generales o una ley que regule esto, el Gobierno de Aragón va a tener un agujero de 1.000 millones", ha recalcado Bermúdez de Castro.

Por ello, ha anunciado que hoy mismo el Ejecutivo aragonés se va a dirigir al MInisterio de Hacienda "instándole a tomar medidas, a regularizar esto", para que el impacto en las comunidades autónomas sea menor.

"No vamos a tomar ninguna medida porque tenemos un presupuesto y vamos a reivindicar que, por no mirar el interés general sino el particular, nos encontramos en una grave situación", ha dicho.

Sin embargo, no es nuevo que un Gobierno central prorrogue sus presupuestos. Por eso, el consejero ha recordado que en 2019 el Gobierno de Rahoy presentó un decreto ley el 12 de octubre que permitía actualizar las tablas salariales.

Lo que está claro, ha dicho Bermúdez de Castro, es que le prórroga "provocará problemas de tesosería". "Si cada mes tenemos un gap de 35 millones de euros menos, tenemos que ir tirando de cuentas de crédito, que tenemos aprobadas hasta 300 millones de euros, pero lógicamente influirá en el pago a proveedores y el día a día nuestro de pago de facturas", ha incidido.

Además, ha vaticinado que si no hay una medida que lo palie desde el Ejecutivo central, "a final de año, todas las comunidades, del PP, del PSOE, Cataluña... Todas del régimen general tendremos un problema de liquidación muy negativa a final de año".

Adelanto electoral

El consejero de Hacienda se ha posicionado a favor de un adelanto de las elecciones generales. "Si un Gobierno que no puede ni aprobar el primer presupuesto, no es un Gobierno muy estable", ha empezado.

"Si un pentapartito tiene dificultades para aprobar el segundo, tercero o cuarto presupueto, se puede entender. Que un Gobierno recién nacido, que apenas lleva cien días, es incapaz de aprobar el primer presupuesto tiene un problema de legitimidad, credibilidad y si no es capaz ni de aprobar los primeros presupeustos, eso no es un Gobierno, es otra cosa", ha criticado.

"Lo más lógico para Sánchez es que opinen los españoles, si lo que está haciendo está bien hecho o regular y buscar unas mayorías parlamentarias -no digo de qué color- que den estabilidad al país, que buena falta hace", ha continuado.

Además, ha criticado con dureza a la clase política catalana de ERC y Junts. "Creo que Pedro Sánchez y su equipo no son conscientes de cómo es la clase política catalana. Pedro Sánchez piensa que cuando hablan con la gente de ERC y de Junts son gente normal en el ámbito político, y no. Solo miran por su interés personal, no miran por el interés de Cataluña y menos el de España. Les da igual Cataluña, la sanidad o el bienestar social. Les da igual ir a elecciones. Le diría a Sánchez que deje de mirar por su interés personal y piense en el interés general", ha recalcado.

El impacto en el desarrollo de las infraestructuras y salarios públicos

Más allá de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, el consejero ha recordado el impacto de la prórroga de presupuestos en infraestructuras "viarias, ferroviarias e hidráulicas".

"La autovía hacia el Pirineo que lleva en obras 15 años, la variante de Jaca, Sabiñánigo, los caminos de la 232, la infraestructuras hidráulicas, las ayudas a Teruel... Todo eso depende de los Presupuestos Generales del Estado", ha recordado.

Lo mismo, ha dicho, para actualizar las tablas de los funcionarios y aplicar la subida del 2,5%. "Hace falta una norma con rango de ley para la actualizacion de las pensiones, del salario de los funcionarios...", ha recordado.

La portavoz socialista, Mayte Pérez, con el exconsejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, en el pleno. / JAIME GALINDO

"El consejero no puede alarmar a la sociedad aragonesa"

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha salido al paso de las declaraciones del titular de Hacienda, a quien ha acusado de "alertar y alarmar a la sociedad aragonesa" al denunciar que la comundiad recibirá 1.000 millones menos de ingresos este año.

"Es paradigmático que el consejero Bermúdez de Castro, que fue secretario de Estado con el Gobierno de Mariano Rajoy, en cuyo mandato de siete años, hubo tres presupuestos prorrogados, salga ahora a valorar esta situación", ha expresado Pérez.

"Él sabe que con presupuestos prorrogados se garantizan la mayor parte de las inversiones", ha manifestado la portavoz socialista.

"Desde la responsabilidad que tiene el consejero, no puede alertar y alarmar a la sociedad aragonesa. Y si realmente es tan importante, lo tienen muy fácil: llamar al señor Feijóo, que el señor Azcón demuestre su responsabilidad como presidente de la comundiad, y que el señor Feijóo ofrezca su apoyo para aprobar los presupuestos grenerales del Estado de 2024".

"Lo demás será farfalla, ruido y crispacion, que parece que es lo único que puede aportar el PP en Aragón", ha denunciado.