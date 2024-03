Nolasco, sobre la polémica del islam: "No tengo desdoblamiento de la personalidad, soy vicepresidente y diputado"

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, ha reiterado su posición sobre el islam tras romper este miércoles un folleto promocional del Ayuntamiento de Huesca sobre el Ramadán. El también diputado de Vox en las Cortes ha afirmado que no sufre "desdoblamiento de la personalidad", por lo que todas sus declaraciones se hacen bajo todos los cargos que ostenta, pese a que el PP quiso el martes desligar sus manifestaciones de la posición que ocupa en el Ejecutivo autonómico.

"Soy ambas cosas, soy la misma persona y no tengo desdoblamiento de la personalidad", ha ironizado Nolasco, que ha mantenido que es todo el tiempo "diputado de Vox y vicepresidente autonómico". El líder de la ultraderecha daba así carpetazo al comunicado del PP que aseguraba que Nolasco hablaba como representante de Vox en las Cortes. "Lo que he dicho lo ha dicho mi partido desde hace meses y mis líderes lo han dicho en Madrid", ha insistido el vicepresidente autonómico.

Sin embargo, sí ha querido matizar que tiene "asumido" que en el Ejecutivo autonómico hay "dos partidos distintos y que son libres dew decir lo que quieran". De hecho, Nolasco ha asegurado que el presidente Jorge Azcón no se ha puesto en contacto con él para hablar sobre el asunto. "Ni yo llamo al presidente para decirle lo que tiene que decir ni al revés", ha continuado el vicepresidente, que considera que ambos son "libres para hablar con toda normalidad".

El líder de la ultraderecha ha definido como "tremendo" que desde instituciones como el Ayuntamiento de Huesca "se fomente esta religión, que tiene expresiones que se refieren a golpear a la mujer". Nolasco también ha criticado la reacción de las izquierdas, ya que considera que su discurso "no es una incitación al odio" y cree que su dicurso "no tiene que ver con la xenofobia ni el racismo". "Hablar de xenofobia es salirse por la tangente y hablar de algo que no tiene nada que ver", ha concretado Nolasco.

"Me reitero en lo que dije ayer", ha asegurado Nolasco en rueda de prensa, criticando que "no se puede ir al 8M y luego apoyar a una religión que que va en contra de las mujeres, porque es una incoherencia absoluta".