Alfredo García: "Es un suicidio energético cerrar las nucleares en España"

Alfredo García Fernández, más conocido en redes sociales como Operador Nuclear, participó recientemente en Zaragoza en las XXIII Jornadas de Energía y Medio Ambiente del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón (COGITIAR). Trabaja en la central de Ascó (Tarragona) y es divulgador de ciencia y nuclear, faceta en la que ha publicado dos libros.

¿La nuclear salvará al mundo, como dice el título de su primer libro?

Creo que sí. Es una herramienta esencial de mitigación del calentamiento global y ayuda a conseguir una estabilidad energética, un suministro constante para el crecimiento de nuestra sociedad. Además es el complemento ideal para las renovables, especialmente con los pequeños reactores modulares, que tienen una gran flexibilidad.

Aragón no tiene centrales de este tipo, pero hace 40 años se planteó instalar varias en la comunidad.

En Escatrón había previstos dos reactores. Hubiera sido unos de los nombres más bonitos y épicos para una central nuclear. En España había planes para construir unas 24 centrales con Adolfo Suárez. Algunos proyectos se cayeron porque no eran viales económicamente y otros no salieron por la moratoria del Gobierno de Felipe González, que apostó por el carbón nacional. Se paralizaron cinco reactores que ya estaban autorizados o en construcción. Si ahora los tuviéramos, solo necesitaríamos quemar gas natural en momentos puntuales.

¿Que habría supuesto para Escatrón si esa instalación si hubiera materializado?

Un enorme desarrollo industrial y económico. Una planta nuclear genera entre 4.000 y 5.000 empleos. Hubieron sido un polo de desarrollo y riqueza para toda la región.

Estos proyectos siempre han generado un gran rechazo social.

Había mucho desconocimiento y ahora sigue habiéndolo, pero cada vez menos. La nuclear siempre ha sido vista como un ogro, un enemigo a batir que produce miedo. Antes se asociaba a la fabricación de bombas atómicas. Eso ha ido cambiando al comprobarse que las centrales de producción civil no tienen ningún vínculo con la industria del armamento. Es una energía segura y necesaria. Ese movimiento social en contra está cambiando. Las encuestas lo dicen. Cada vez hay una mejor opinión sobre esta energía.

"Las nucleares causan igual o menos muertes que las renovables por unidad de energía eléctrica producida"

El accidente de Fukushima de 2011 supuso un golpe.

Sin duda. Fue un punto de inflexión porque en ese momento se producía un inicio de la expansión mundial de la energía nuclear. Tras el accidente se revisó la seguridad de todas las centrales. La nuclear es segura. Una forma de medirlo es en muertes por unidad de energía generada. Contando todos los accidentes nucleares, laborales y demás, causa igual o menos muertes que las renovables teniendo en cuanta toda la minería que tienen detrás de los aerogeneradores y placas solares. Hay múltiples estudios que así lo demuestran. Hay múltiples estudios que lo demuestran. En Fukushima se demostró científicamente que no se produjo ninguna muerte debido a la reactividad.

¿De verdad las renovables generan más muertes?

Depende de los estudios, la energía nuclear tiene una menor mortalidad o tiene valores muy similares a las renovables. El motivo es que en estas últimas también se cuenta la minería que hay detrás, que es mucho mayor que en las nucleares en relación con la energía producida. Y tienen más accidentes laborales.

¿Qué supone la energía nuclear hoy en España?

Hay siete reactores que rondan el 6% de la potencia instalada pero proporcionan el 20% de la electricidad. Si la cerramos, su producción será sustituida especialmente por los ciclos combinados de gas, que es principalmente metano, cuya combustión supone el 60% de las emisiones de carbón. Es un suicidio energético cerrar las nucleares. Supondría más emisiones de efecto invernadero, mayor precio de la electricidad y mayor dependencia de países poco fiables.

A su juicio, ¿qué debería hacer el Gobierno?

En primer lugar, revisar la seguridad de las centrales para que compruebe que puede seguir operando. Creo que lo va a hacer porque el organismo internacional de energía nuclear así lo dice. Al mismo tiempo, debemos plantearnos cómo queremos sustituir las centrales de gas. Una opción interesante sería con pequeños reactores modulares. Se ha creado un grupo de trabajo en España formado por empresas, universidades y organismos públicos que apuestan por ello. Sería bueno que el Gobierno lo apoyara y no fuera en contra de la tendencia mundial que apuesta por esta energía.

Alemania ha puesto fin a seis décadas de energía nuclear, mientras que China es ahora el campeón en el despliegue de esta energía. ¿En qué modelo hay que fijarse?

Quien toma camino correcto es quien está tomando medidas para reducir las emisiones de efecto invernadero y dejar de quemar combustibles fósiles. En este caso China. Pero la mayoría de los países avanzados del mundo están apostando por la nuclear, con la excepción de España y Alemania, básicamente.

¿A qué atribuyes la excepción española?

Pensando bien, es un tema ideológico, de captación de votos porque son conscientes de que mucha gente le tiene miedo a la nuclear. Pensando mal, el tiempo dirá que hay detrás de todo esto. Pero esto está cambiando. Dentro de la izquierda hay movimientos y pronunciamientos a favor de la nuclear. En Finlandia todos los partidos, de izquierda a derecha, incluido el verde, son pronucleares.

¿La ecología puede ir de la mano de la nuclear?

La ciencia dice que la nuclear es tan sostenible como las renovables y es necesaria para conseguir los objetivos de descarbonización. No hay ninguna energía inocua. Los aerogeneradores no crecen en el campo, tienen una minería detrás enorme, en proporción mayor que la nuclear. Eso no significa que haya que estar en contra de las renovables sino que hay conocer que también tienen su impacto.

¿Existe alguna relación entre la nuclear y un mayor riesgo de cáncer?

En España se hizo un macroestudio en 2009 sobre el impacto radiológico en la salud de las personas. Lo hizo el Instituto Carlos III. La conclusión es que la incidencia del cáncer no ha aumentado en los lugares donde hay centrales.

¿Qué enseñanzas deben extraerse de la última crisis energética?

No podemos depender de los combustibles fósiles, que se encarecieron de una forma bestial a raíz de la guerra de Ucrania, sobre todo el gas. Debemos diversificar nuestra matriz energética. Hay que apostar por las renovables aprovechando nuestros recursos, pero, al mismo tiempo, hay que hacerlo por la nuclear porque garantiza el suministro energético en todo momento.