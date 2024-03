Manuel Corbera, director general de salud mental: "Hay que buscar profesionales hasta debajo de las piedras; hay presupuesto, pero las bolsas están vacías"

Lleva seis meses al frente de la dirección general de Salud mental (recién creada). ¿Ya tiene una radiografía? ¿Cuáles serían las prioridades?

A mi juicio serían tres. Toda la atención infantojuvenil, tanto a nivel ambulatorio como hospitalario, de ingreso completo o parcial, es decir unidad de agudos y hospital de día, porque hay una carencia de plazas a ambos niveles, sobre todo en el segundo caso. Ahí también estaría la detección y atención precoz de las conductas suicidas y autolesivas en los jóvenes y en niños. Otra sería, igualmente, la detección y atención precoz del riesgo de suicidio en adultos. Y en relación con todo lo anterior, se requiere reforzar de personal para atender este tipo de trastornos y de patologías. La tercera prioridad es tener ese personal. Estamos muy deficitarios tanto de psiquiatras como de psicólogos clínicos y de enfermeras especialistas en salud mental.

En el Plan de salud mental 2022-25 ya reconocía un incremento de 119 profesionales. Era del Ejecutivo anterior. ¿Se va a modificar o ampliar?

El plan sigue vigente. Yo creo que tiene unas líneas estratégicas aceptables y creo que hay que enriquecerlo. La parte probablemente menos desarrollada, o que ahora resalta más, es el tema de cuidar al profesional y de tener profesionales para poder ofrecerles los puestos que son necesarios para atender adecuadamente a la población. Esa línea de cuidar al profesional y de ampliar las plazas de profesionales es la que no constaba en el plan y creo que es necesario añadir y desarrollar urgentemente.

Para eso hace falta presupuesto.

Hay compromiso desde el departamento para tener ese presupuesto. El mayor desafío es que haya personas a las que poder contratar. No será un problema presupuestario, en este caso es la disponibilidad de profesionales.

¿No hay?

No. En estos momentos, las bolsas de empleo tanto a nivel de psiquiatría como de psicología clínica o enfermería especialista están vacías, incluso la de enfermería generalista, de la que muchas veces se echa mano para cubrir las plazas de especialista están vacías también. Hay una demanda a todos los niveles para cubrir vacaciones, bajas, plazas sin cubrir… y lo mismo nos pasa con psiquiatras y psicólogos clínicos. Tenemos un gran interés en aumentar las plazas Mir porque vemos que es necesario a nivel ambulatorio y hospitalización y no tenemos profesionales. Próximamente, acabarán los residentes de este año, pero ni siquiera con los que acaban. De los 9 que hay en psiquiatría, 8 acaban en septiembre, y ni siquiera con esos cubriremos lo que necesitamos; teniendo en cuenta que parte de ellos vienen de otras regiones y es probable que quieran regresar. Queremos fidelizarles y ofrecerles a estos profesionales ventajas que puedan atarles entre comillas a la comunidad.



¿Dónde se va a buscar?

(risas). Hasta debajo de las piedras. La fuente natural y más importante son los residentes que acaban. Hay que revisar si podemos ofrecer más plazas de formación , pero esa es una opción a medio-largo plazo. Creo que tenemos que ofrecer buenas condiciones para intentar atraer a esos profesionales que se han formado en Aragón y tienen querencia, pero que se han ido porque les ofrecían mejores condiciones fuera. Por desgracia no se ha sabido tratar bien al profesional durante muchos años.

¿Ese contrato de fidelización que se está planteando nos igualaría a otras comunidades?

Nos aproximaría. Hay comunidades que tienen un modelo distinto. Cataluña funciona de una manera mucho más flexible a la hora de contratar. Nos pondría a la altura de Navarra, por ejemplo, que tradicionalmente ha sido el destino de los residentes que se han formado aquí. También podríamos pensar en profesionales que se han ido al extranjero.

La principal demanda es la atención infanto-juvenil. ¿Cuántas camas hay? ¿Cuántas serían necesarias?

Ahora hay 12 camas, que se ampliaron hace 2 años, porque inicialmente la unidad de hospitalización Infantojuvenil se abrió con 6 camas para toda la comunidad. Aunque antes de la pandemia ya estaban desbordados, se hizo necesario disponer de más camas de hospitalización. Fue muy llamativo el aumento y la necesidad de que esos pacientes quedasen ingresados. Entonces se planteó que había que ajustar el número de camas y efectivamente se dobló el número de camas. Como suele pasar, inicialmente bajó la lista de espera, y se respondió bastante a la demanda, pero en los últimos meses estamos viendo que vuelve a haber una cierta presión. Habría que ajustar ese número de camas, siempre con mentalidad de futuro, pero los profesionales también hablan de plazas en el hospital de día, para intentar que la atención a los pacientes les saque lo menos posible de su vida habitual.

¿Como está el proyecto de hospitalización de media estancia? ¿Tienen clara la localización?

Ahí está la gran dificultad. Se intentó antes de que yo entrase a este carro en dos localizaciones. Una llegó bastante avanzada pero se malogró, en Huesca. Una segunda opción en Zaragoza también se malogró; y estamos buscando. Hay posibles localizaciones pero tenemos que estudiar que se ajusten a unas necesidades que tenemos que concretar. En 2022, 16 personas en edad infantojuvenil se tuvieron que mandar fuera de Aragón a recibir tratamiento de medio-largo plazo, con un coste de más de 900.000 euros; y estimamos que eso justifica que perseveremos en la búsqueda de esa localización, que nos permita tratar a esas personas.

¿No tener un espacio está retrasando el proyecto?

Queremos un lugar que tenga, por lo menos, esas plazas y a ser posible algunas más, que sea un dispositivo con espacios abiertos, para aportar algo más al tratamiento de estas personas. Además, debería tener una cierta cercanía a dispositivos de formación, institutos, centros escolares, etc. que nos permita aportar eso a las jóvenes que ingresan en ese dispositivo, que puedan mantener la escolarización. Y todo eso con espacios para el personal, para actividades, etc. No es fácil.

Se habló del Hospital Nuestra señora de Gracia.

Esa es una de las posibilidades. El espacio es bastante adecuado en cuanto a espacios abiertos, lo único es que edificio en sí pues, con un informe técnico se decía que había que echarlo abajo y empezar de cero. Es una de las opciones, yo no lo descarto pero será valorar otras más asequibles.

¿Me puede adelantar algo?

Hay una que me parece muy interesante en Huesca , pero todavía tengo que hacer averiguaciones y prefiero no hacer saltar la liebre todavía. Y posiblemente haya una tercera en Teruel, pero esa está más por estudiar.

Recientemente, se dieron a conocer los casos de ideación suicida en las aulas, más de 400. Los datos son...

Escalofriantes. Esta semana estamos ya en más de 500, porque va subiendo. De esos casos sí que hay una cifra estable, que son graves como para intervenir rápidamente o que necesiten hospitalización se mantienen en un 5%. Educación está detectando muy bien los casos. Ellos establecen un cierto nivel de gravedad y uno de nuestro caso reevalúa y ve si esta estimación de gravedad se corresponde con un criterio clínico. Es preocupante que hay muchas actuaciones de activaciones suicidas y de autolesiones no suicidas, de ahí que la mayoría no sean de intervención urgent, peroo sí es muy preocupante. Y hace pensar que además de la intervención, también de dispositivos de salud mental, tenemos que hacer una reflexión de qué estamos haciendo mal para que los jóvenes lleguen a ese punto.

Hablamos de consecuencias de la pandemia.

La pandemia ha sido un hito muy importante en cuanto a la repercusión pero ya previamente había una unidad de agudos de hospitalización y había dispositivos de atención infantojuvenil porque eran necesarios. Lo mismo es extrapolable a los adultos. Pero en salud mental los factores que hacen que una persona pierda su bienestar son muy variados. Normalmente, de muy largo plazo. hay desencadenantes más a corto plazo y otros más a largo plazo: factores genéticos, ambientales, etc.



¿Se puede prevenir mejor en jóvenes que en adultos?

Hay que hacer más esfuerzo por prevenir. La edad infantojuvenil se establece hasta los 18 años. Es cuando biológicamente, psicológicamente y socialmente nos establecemos muchas facetas de la persona. La pandemia tuvo repercusión porque es un rango de edad en la que necesitan mucho el contacto con los iguales, estar con ellos, relacionarse. Y además, eso se unió convivencias con los padres, o en el caso de trastornos dela conducta alimentaria, estar más supervisados en el momento de la alimentación. Ese es uno de los factores. Otro es, por poner un ejemplo, la biología. Empezar a consumir determinados tóxicos, como alcohol o cannabis, que está conceptualizado como droga blanda en una edad en la que el cerebro no está madurado todavía, tiene una repercusión mayor que si ese consumo se produce más adelante. También tiene repercusión , peroseguramente será más a corto plazo.

¿Cómo están las listas de espera?

Son muy variables, según sectores, dentro de cada sector, según unidades de salud mental, según barrios, etc. Hay demanda muy diferenciada, según barrios. Yo trabajé en la unidad de salud mental de Las Fuentes Norte, cuya población adscrita no es la más grande del sector II y , sinembargo, hace ya 10 o 12 años, ya nos decían los médicos que era el centro de salud con mayor demanda de Atención Primaria pese a que la población no era la más elevada. Hay un problema y es que las agendas no están del todo homogeneizadas en todos los dispositivos de la red. Esta agenda homogeneizada ya estaba establecida en junio del año pasado, pero con el cambio de gobierno no se puso en marcha, se quedó un poco colgada y hay que implantarla de forma prioritaria.

¿Qué significa?

Un acuerdo sobre qué tiempo hay que dedicar a cada paciente o cada cuanto hay que citarle cuanto en primeras visitas y en revisiones. ¿Qué utilidades tiene eso? Los profesionales nos adaptamos a lo que necesita el paciente, sean 10 minutos o media hora, pero si todos en agenda se adaptan a esa forma de funcionar nos permite que si se acumulan pacientes y hay lista de espera sepamos donde realmente es necesario incrementar recursos. Otra forma de homogeneizar es facilitar al máximo que se trabaje sobre la base de algoritmos de tratamiento y protocolos de medicina basada en la evidencia de lo que funciona o no en cuanto a tratamientos. Si hay alguna especialidad médica que tienen una gran variedad variabilidad entre los profesionales, esas son la psiquiatría y la psicología clínica. ¿Por qué? Tiene muchos paradigmas teóricos y muchas variables. Hay gente que se mueve más en el paradigma más biológico y funciona solo con fármacos y hay otros que funcionan más con un determinado tipo de psicoterapia y hay ahí una gran diversidad, por lo que es más difícil homogeneizar. Cuando se haga se verá dónde hace falta apoyo.

Se han puesto en marcha varios proyectos pilotos, pero el resultado se verá a largo plazo y los problemas están ya.

El programa piloto ya supone un alivio de cómo están las cosas. El que se ha puesto en marcha en Huesca viene a perfilar lo que ya se estaba haciendo desde hace dos cursos. Es decir, desde aquí se estaban recibiendo las activaciones que venían de Educación y se estaban canalizando, con ese 5% de mayor gravedad, a las consultas de Psiquiatría y psicología de infantojuvenil si no estaban llenas o se buscaba una cita que adelantase esa actuación. Lo que se está intentando hacer es que esa derivación sea más ágil y la atención sea lo más precoz posible. ¿Por qué en Huesca? Porque es un ámbito donde las activaciones eran bastante más moderadas y entonces nos permite, sin un volumen de trabajo descomunal, ver que se puede hacer esa derivación más rápida sin ser desestructurante para la unidad de salud mental. Un efecto positivo para la población ya lo va a tener porque vamos a ver qué tal funciona, pero ya estamos facilitando que haya una atención rápida. Si funciona en Huesca la idea es extrapolarlo a Zaragoza , que tiene más dificultades de funcionamiento.

¿Los trastornos de conducta alimentaria son un problema acuciante?

Es uno de los principales problemas. Aunque ha crecido, yo creo que por lo que he hablado con los compañeros que se está poquito a poco corrigiendo tras el boom de la pandemia. Y lo que tenemos que hacer es no olvidarnos de los que autolesionan albergan ideas suicidas.



Hace poco anunció que las unidades de salud mental infanto-juvenil de Sagasta y del hospital Infantil se unificarían en el Hospital Militar. ¿En qué mejora la atención?

En que los profesionales tengan unos espacios más adecuados y eso incluye el que puedan trabajar más como equipo. En la de Sagasta las profesionales que psiquiatría que están ahí no están en el mismo espacio físico. Además, en esa unidad específicamente, la administrativa no dispone de ordenador con una agenda informatizada, lo cual hace que no tengamos datos informatizados sobre lo que se está haciendo. El espacio será más amplio, unificado y más adecuado. También en el Servet, donde las familias esperan en un pasillo. No hay buenas condiciones de trabajo y hay interés por parte de Pediatría de ganar espacios porque los necesitan y me temo que por desgracia la salud mental siempre está al final de la lista. Aunando que Pediatría necesita más espacio, y salud infantojuvenil necesita un espacio con proyección de futuro, lo mejor es la unificación. Además, el único lugar lógico, disponible a muy corto plazo, del que podemos disponer y está conveniado es el Hospital General de la Defensa, que está infrautilizado y muy bien comunicado, que le une con el Servet y el hospital de día de Parque Goya.

¿Se podrán ahí ampliar plazas? La lista de espera es la máxima desde que se abrió.

Hacen un trabajo excelente, pero no creo que alí podamos disponer de más espacios. Y hay que facilitar la disponibilidad. Nos pasa lo mismo en el de adultos, que se tienen que desplazar… Todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que facilitar y acercar los dispositivos lo máximo posible y si se puede crear uno en el sector Zaragoza II será más operativo.

Para terminar, ¿retos a corto-medio plazo?

Ese es un reto, infantojuvenil, tanto camas como hospital de día. Otro, poner en marcha el plan de prevención del suicidio en adultos. Unas 114 personas se quitaron la vida en el año 2023; y eso es inadmisible; no porque queremos ser más grandes que la vida porque no se puede prevenir o prever al cien por cien; pero si partimos de la base de que más del 90% de casos del suicidio consumados se ve que tienen psicopatología, hay que tratar eso. Si una persona piensa y está convencida de que su única salida es quitarse la vida y con ayuda descubre que no lo es, eso hay que aportarlo. Es una prioridad porque día a día se ve en las guardias de psiquiatría a personas con ideas de hacerse año o que lo intentan y eso lo tenemos que cortar lo antes posible. Y la otra gran urgencia, incluso antes que eso, es tener profesionales.