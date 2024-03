Nolasco (Vox) celebra que la oposición pida su cese e insiste en su ataque al islam

No le ha molestado en exceso al vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), que cinco grupos de la oposición hayan exigido esta mañana su cese inmediato tras acusarlo de "delito de odio" tras vincular inmigración y delincuencia tras romper un folleto explicativo del Ramadán a las puertas de La Aljafería aduciendo que era "basura propagandística que pretende islamizar España". "Me parece fantástico que pidan mi cese porque eso significa que Vox es la única oposición a toda la izquierda y que realmente les molesta cuando decimos las verdades", ha dicho el líder ultraderechista, que ha acusado a la oposición de estar ejecutando "una campaña de acoso y derribo" en la que "utilizan todo tipo de artimañas sucias". "Son trapaceros y mendaces, lo que les retrata intelectualmente", ha concluido, asegurando que es la izquierda la que está promoviendo "una estrategia de crispación".

Nolasco ha reiterado sus opiniones sobre el islam, vertidas el pasado 13 de marzo y en las que vinculaba la religión musulmana con yihadismo y maltrato a la mujer. "Me reitero en la opinión de que no me gutaría una islamización de España y que desde las instituciones no se dé pábulo a festividades del islam", ha dicho este lunes.

Además, Nolasco ha acusado sin pruebas a la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, de algo que no ha terminado de concretar. "Estos días se conocerán cosas de la señora Pérez. Ya hablaremos del piso y de los costes del chófer, sus viajes a Teruel y su piso en Zaragoza", ha amenazado el vicepresidente de Aragón sobre la socialista, ex consejera de Presidencia con el cuatripartito.

Diferencias por el "desdoblamiento de personalidad" política

Por otro lado, el portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha reiterado este lunes que el vicepresidente del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, ni es portavoz del ejecutivo autonómico ni tiene competencias sobre inmigración, y que sus declaraciones contra la comunidad musulmana son exclusivamente de un representante de Vox.

El portavoz popular ha expresado su rechazo a las palabras de Nolasco tras argumentar que "no es posible vincular el terrorismo o la violencia machista con la práctica de una religión determinada, y ha reprochado a los grupos de oposición peticionarios de "intentar estirar un chicle para tapar su incapacidad de ofrecer un proyecto político".

Nolasco ha vuelto a llevarle la contraria al PP, insistiendo en que es no tiene "diagnosticado un desdoblamiento de la personalidad". "Yo lo que sé es que yo soy Alejandro Nolasco, no me han diagnosticado ningún tipo de desdoblamiento de personalidad", ha recalcado, por lo que "hablo siempre como presidente de Vox en Teruel -ha explicado-, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox y hablo también como vicepresidente del Gobierno", toda vez que ha subrayado que hay partidos a los que les puede molestar pero no van a hacerle callar "ni van a hacer que cambie esto".